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31000
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23000
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15000
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类型
充电式设计
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电池
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牙刷头系统
卡入式
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旋紧式
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Features
Multiple Brush Heads
0
Pressure Sensor
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2-Minute Timer
0
Replacement Indicator
0
Smart Brush Head Reminder
0
App Compatible
0
Battery Powered
0
Included Brush Heads
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
Add-Ons
Accessories
0
Additional Brush Heads
0
Travel case Included
0
Glass Charger
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Replacement Parts
0
Benefits
Whiter Teeth
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Healthier Gums
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Reduce Cavaties
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