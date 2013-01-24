荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。
自从 120 多年以前推出首只飞利浦灯泡以来，创新和以人为本便一直是我们公司的动力核心。
我们的承诺是提供对全球客户、消费者和利益相关者起到重要作用的新型医疗保健和照明技术以及创新型本地化消费类产品。我们相信实现这一切的最佳途径是深刻理解人们的需求和渴望。
当我们将创新和人结合一处，我们便能打造出人们真正需要的新一代技术和产品。这些是可以帮助人们拥有健康、舒适和精彩生活的有意义创新。正因如此，我们才得以脱颖而出，成为独一无二的飞利浦。
飞利浦与美国威彻斯特医学中心健康网络签署了5 亿美元的长期管理服务协议，旨在为3百万名患者提供更为优质的医疗服务。该协议涵盖咨询服务、医疗技术与临床信息系统解决方案，着力于改善放射医学、心脏病理学、神经学、肿瘤学、儿科学等各类护理医学。