飞利浦计划为新纽约大桥配备以云技术为基础的LED智能互联系统，通过对建筑与道路动态照明的远程操作，使这座地标式建筑呈现出焕然一新的状态。该项目采用飞利浦ActiveSite系统与以云技术为基础的CityTouch智能照明管理系统，可实现远程监控与管理。该项目是目前美国规模最大、最为先进的桥梁与道路照明工程。