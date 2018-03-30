（2018年3月19日，上海）气温回升，生气盎然，春天悄然而至。卸下厚重外套， 摆脱沉闷造型，新一年的春日时尚正在被唤醒。然而，面对包裹了一整个冬天的大衣棉服和羊绒衫，你是否常常左右为难、不知所措？如若送往干洗店打理，总不放心流水线的操作对高级面料的损伤；可若在家护理，传统熨斗及挂烫机不仅容易留下毛躁熨痕，也难以复现原型版型。这个春天，秉承“创新为你”的飞利浦倾力推出全新PerfectCare Elite Plus增压式蒸汽熨烫机，以首创智能温控与动态感应技术，一举攻破传统熨烫的欠缺，呵护并唤醒珍贵衣物的天生质感，为你带来焕然“衣”新、精致体面的品位生活！