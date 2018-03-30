（2018年3月19日，上海）气温回升，生气盎然，春天悄然而至。卸下厚重外套， 摆脱沉闷造型，新一年的春日时尚正在被唤醒。然而，面对包裹了一整个冬天的大衣棉服和羊绒衫，你是否常常左右为难、不知所措？如若送往干洗店打理，总不放心流水线的操作对高级面料的损伤；可若在家护理，传统熨斗及挂烫机不仅容易留下毛躁熨痕，也难以复现原型版型。这个春天，秉承“创新为你”的飞利浦倾力推出全新PerfectCare Elite Plus增压式蒸汽熨烫机，以首创智能温控与动态感应技术，一举攻破传统熨烫的欠缺，呵护并唤醒珍贵衣物的天生质感，为你带来焕然“衣”新、精致体面的品位生活！
传统熨烫虽然能熨出较好的质感，但是步骤繁琐，不仅极易损伤衣物，还会带来安全隐患。专注带来随心所熨的最佳解决方案，飞利浦全新增压式蒸汽熨烫机凝结多年研发经验，以首创OptimalTEMP智能温控技术，自动识别蒸汽温度，从容熨烫牛仔棉麻、真丝缎面、羊绒毛料等各种精贵衣料。经过严苛实验测试，飞利浦全新增压式蒸汽熨烫机即使在熨衣过程中“超长待机”，也不会留下任何焦痕熨迹，以无懈可击的创新科技，真正带来安全智能的精致熨烫体验。即使是熨烫新人，也能轻松做到不“焦”不躁，“熨”筹帷幄。
为带来更高效、便捷的精致熨烫体验，飞利浦以创新DynamiQ动态感应技术为加持，打破传统衣物熨烫的刻板印象，通过嵌入在手柄中的智能芯片精准感知、识别不同人群的不同熨烫习惯、熨烫轨迹与熨烫材质，在熨烫过程中按需释放恰如其分的强劲蒸汽，在家中同样可实现干洗店般的衣物护理效果，帮助还原衣物版型，满足精致生活的至高需求。
蒸汽强劲力度不够，出汽受阻，蒸汽不通畅以及褶皱多次难以熨平等是我们使用蒸汽熨烫机时常见的各种熨烫问题，而飞利浦PerfectCare Elite Plus每分钟可恒定输出140克超大流量的蒸汽束喷射熨斗，以高达750千帕的强劲压力可瞬间穿透深层纤维，迅速抚平包括衣领、袖口、裤缝等所有难熨部位的顽固褶皱，一熨成型。并在高效除皱的同时带走衣物洗涤后的杂质残留，打造蓬松质感，唤醒衣物的生命.
为满足都市家庭的不同熨烫需求，飞利浦全新PerfectCare Elite Plus增压式蒸汽熨烫机特别提供四种不同熨烫模式，除了传统的卧式平烫、无蒸汽干烫，还可做到垂直喷烫、凌空挂烫，一机多用，彻底颠覆传统熨烫底板的限制束缚。特别值得一提的是，飞利浦PerfectCare Elite Plus凭借创新静音过滤器，大幅降低蒸汽噪音，带来极其安静惬意的熨烫环境，而除垢指示灯、5分钟自动关熄功能、1.8L大容量可拆卸水箱、安全搬运锁等人性化设计更是让品位之选显于每一处细节，全面开启精致熨烫的新时代。
为带给中国消费者更多元化的选择，此番飞利浦还同步推出PerfectCare Compact增压式蒸汽熨烫机与灵巧便携型Azur Elite智能温控蒸汽电熨斗，二者兼备OptimalTEMP智能温控技术及不同程度的强劲蒸汽加持。3月19日，飞利浦增压式蒸汽熨烫机全系新品首发在即，赶紧登陆京东，找到最合适你的熨烫大师，呵护你的珍贵衣物吧！ 电脑端抢购链接：https://sale.jd.com/m/act/ioqt8yVTZLPNeu.html
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荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
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