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让您在车上自由呼吸新鲜健康的空气

飞利浦 GoPure 车载空气净化器可高效去除车内的过敏原、经空气传播的细菌、尘土、烟气、塑料制品释放的化学物质、尾气及其他有毒污染物。该系列强劲且高效的空气净化器具有自动功能并采用优质、小巧的设计，可快速去除车内空气中的有害颗粒。因此，在每个旅程中，您和您的家人都将自由地呼吸新鲜健康的空气。

我们配备 SelectFilter、SelectFilter Plus 和 AllergyFilter Plus 的完整系列车载空气净化器已通过 Airmid Healthgroup 认证
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车载空气净化器替换滤网

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强大的 3 重过滤技术

GoPure 滤网

飞利浦 GoPure 车载空气净化器具有强大、高效和快速的空气过滤系统。独创的 3 重 SelectFilter Plus 可通过其 HEPA 和 HESA 层去除多达 125 种有害污染物和废气。SelectFilter Plus 技术由 Airmid Healthgroup 独立认证，还可去除高达 90 % 空气中的花粉过敏原。

先进的 HESA 技术

什么是 HESA 技术？

 

高效选择性吸收 (HESA) 是一种独创的高性能空气净化技术，可减小空气中有害化学物质对您和您的家人的影响。飞利浦 HESA 滤网技术专门针对车内的有害气体和异味而设计。当空气通过滤网时，即使是很小的分子化学物质，与众不同的活性炭处理技术也可以很高效地进行中和。自 2009 年以来，HESA 就被发明并应用于所有 GoPure 空气净化器。

HESA 技术的工作原理是什么？

 

飞利浦独特的 3 重 SelectFilter Plus 技术包括内嵌选择性添加剂的 HESA 层。可清除您车内的有害气体化学物质。通过强大的吸收和氧化过程，它可去除有害的气体物质。它可清除汽车尾气、工业污染、由内饰中使用的塑料材料和饰面所散发的化学物质、其他散发异味的物质（如挥发性有机物 (VOC)、甲苯和甲醛等），从而净化空气。
HESA 技术

HESA 为什么比普通活性碳技术更有效？

 

  • 虽然普通活性碳技术可吸收多种气体，但 HESA 技术专门针对有害气体和气味而打造，它最大限度地提高了吸收速度和能力，可净化有害化学物质。
  • 当普通活性碳达到满容量或处于高温时，有毒气体可能会再次排放到空气中。然而，HESA 技术可以非常高效地进行中和，即便是很小的分子化学物质。有害气体无法从滤网中排出。
  • 普通的气体吸收材料结构不统一，容量低，可能含有重金属。然而，HESA 技术应用于高品质多孔材料，形成了更统一的结构，以实现高容量空气过滤。

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无论您是在寻找 SelectFilter Plus 等功能强大的全方位替换滤网，还是希望侧重于使用 AllergyFilter Plus 更快地去除过敏原、灰尘和悬浮颗粒，或者使用 ChemicalFilter Plus 更高效地中和有毒化合物，都能找到适合您的汽车空气净化器的替换滤网。建议每三个月到六个月更换一次滤网。
ChemicalFilter Plus
ChemicalFilter Plus
AllergyFilter Plus
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SelectFilter Plus
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PM2.5

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甲醛
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总挥发性有机化合物
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甲苯
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异味
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臭氧
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空气传播过敏原

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病毒/细菌

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尼古丁（香烟烟雾）
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抑菌 

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比较我们的车载空气净化器系列

ChemicalFilter Plus

ChemicalFilter Plus
   

  • 以 SelectFilter Plus 两倍的效率锁定和中和有毒气体化学物质
  • 专为更有效地处理甲醛、甲苯、总挥发性有机物、二氧化硫、二氧化氮和臭氧等有毒化学物质而设计
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AllergyFilter Plus

AllergyFilter Plus

  • 优质 HEPA 级滤网可捕获 99.97％ 小至 0.3 微米的微过敏原
  • 与 SelectFilter Plus 相比，它在过滤过敏原和污染物（如花粉、霉菌孢子、灰尘、尘螨、动物皮屑和烟雾甚至一些细菌和病毒）方面的有效性高出 30%
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SelectFilter Plus

SelectFilter Plus
 

  • 功能强大的全方位滤网包括内嵌选择性添加剂的 HESA 层
  • 多层过滤技术可去除多达 125 种不同的污染物、化学气体和异味，包括甲醛、总挥发性有机物和从车内材料中排放出来的其他有毒颗粒
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