比较我们的替换滤网系列



无论您是在寻找 SelectFilter Plus 等功能强大的全方位替换滤网,还是希望侧重于使用 AllergyFilter Plus 更快地去除过敏原、灰尘和悬浮颗粒,或者使用 ChemicalFilter Plus 更高效地中和有毒化合物,都能找到适合您的汽车空气净化器的替换滤网。建议每三个月到六个月更换一次滤网。