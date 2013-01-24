飞利浦 GoPure 车载空气净化器可高效去除车内的过敏原、经空气传播的细菌、尘土、烟气、塑料制品释放的化学物质、尾气及其他有毒污染物。该系列强劲且高效的空气净化器具有自动功能并采用优质、小巧的设计，可快速去除车内空气中的有害颗粒。因此，在每个旅程中，您和您的家人都将自由地呼吸新鲜健康的空气。
我们配备 SelectFilter、SelectFilter Plus 和 AllergyFilter Plus 的完整系列车载空气净化器已通过 Airmid Healthgroup 认证
高效选择性吸收 (HESA) 是一种独创的高性能空气净化技术，可减小空气中有害化学物质对您和您的家人的影响。飞利浦 HESA 滤网技术专门针对车内的有害气体和异味而设计。当空气通过滤网时，即使是很小的分子化学物质，与众不同的活性炭处理技术也可以很高效地进行中和。自 2009 年以来，HESA 就被发明并应用于所有 GoPure 空气净化器。
飞利浦独特的 3 重 SelectFilter Plus 技术包括内嵌选择性添加剂的 HESA 层。可清除您车内的有害气体化学物质。通过强大的吸收和氧化过程，它可去除有害的气体物质。它可清除汽车尾气、工业污染、由内饰中使用的塑料材料和饰面所散发的化学物质、其他散发异味的物质（如挥发性有机物 (VOC)、甲苯和甲醛等），从而净化空气。
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ChemicalFilter Plus
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AllergyFilter Plus
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SelectFilter Plus
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PM2.5
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PM1
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甲醛
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总挥发性有机化合物
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甲苯
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异味
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NO2/SO2
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臭氧
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空气传播过敏原
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病毒/细菌
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尼古丁（香烟烟雾）
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抑菌
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