飞利浦 GoPure 车载空气净化器可高效去除车内的过敏原、经空气传播的细菌、尘土、烟气、塑料制品释放的化学物质、尾气及其他有毒污染物。该系列强劲且高效的空气净化器具有自动功能并采用优质、小巧的设计，可快速去除车内空气中的有害颗粒。因此，在每个旅程中，您和您的家人都将自由地呼吸新鲜健康的空气。



我们配备 SelectFilter、SelectFilter Plus 和 AllergyFilter Plus 的完整系列车载空气净化器已通过 Airmid Healthgroup 认证