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如果您想删除您的 MyPhilips 帐户，请点击以下链接登录您的帐户并完成以下步骤：
www.philips.com/c-cs/myphilips
选择“个人资料”下的“删除我的帐户”。进入“删除我的帐户”页面后，点击“删除 MyPhilips 帐户”按钮，在弹出的对话框中点击“确定，继续”按钮确认请求。
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谨此提醒您，此表格仅可用于提交隐私相关要求。我们不会答复通过此表单提交的一般客户服务问题。如果您的问题与隐私无关，请在这里提交：www.philips.com/support
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