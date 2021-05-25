根据您的型号，您可以用多种方式为飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷充电。请始终使用牙刷随附的原装充电器，因为并非所有 Sonicare 充电器都与所有牙刷兼容。阅读以下有关如何为飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷充电的信息。