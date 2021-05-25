如何为我的飞利浦 Sonicare 牙刷充电
根据您的型号，您可以用多种方式为飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷充电。请始终使用牙刷随附的原装充电器，因为并非所有 Sonicare 充电器都与所有牙刷兼容。阅读以下有关如何为飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷充电的信息。
使用标准充电器为飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷充电
请按照以下说明执行操作：
*注意：DailyClean 1100 没有电池电量指示灯。
- 将充电器插入带电的插座
- 将牙刷手柄放在充电器上
- 电池电量指示灯将开始闪烁* 表示您的牙刷正在充电，并且在牙刷充满电时停止闪烁。这可能需要 24 个小时。
*注意：DailyClean 1100 没有电池电量指示灯。
使用充电杯为 Sonicare 声波震动牙刷充电
请按照以下说明使用充电杯或充电座为牙刷充电。
*并非所有充电杯都与随附充电杯的手柄兼容。 请确保使用您牙刷随附的原装充电器。
- 将牙刷柄放在充电杯或充电座中，并将其放在充电座上
- 将充电座插入插座中
- 电池电量指示灯将开始闪烁白光或绿光，以表示牙刷正在充电
*并非所有充电杯都与随附充电杯的手柄兼容。 请确保使用您牙刷随附的原装充电器。
使用旅行收藏盒 Sonicare 声波震动牙刷充电
请按照以下说明使用旅行收藏盒为牙刷充电。
电池电量指示灯将开始闪烁白光或绿光，表示您的牙刷正在充电。当牙刷充满电时，它将停止闪烁。这可能需要 24 个小时。
- 将手柄置于旅行收藏盒中
- 使用迷你 USB 线缆，将旅行收藏盒连接至 USB 适配器或笔记本电脑
电池电量指示灯将开始闪烁白光或绿光，表示您的牙刷正在充电。当牙刷充满电时，它将停止闪烁。这可能需要 24 个小时。
使用充电座为 Sonicare 声波震动牙刷充电
请按照以下说明执行操作，了解如何使用无线充电座为您的牙刷充电。
- 将 USB 线缆插入墙壁适配器，然后插入带电的插座
- 将牙刷柄放在充电座的凸起表面上
- 充电座发出蜂鸣音且电池电量指示灯将开始闪烁白光，表示您的牙刷正在充电
- 当您的牙刷充满电时，电池电量指示灯将停止闪烁并持续亮起白光