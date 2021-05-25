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HX3296/50 Philips Sonicare Elite+ 充电式声波震动牙刷 新品
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Philips Sonicare Elite+ 充电式声波震动牙刷

HX3296/50

如何为我的飞利浦 Sonicare 牙刷充电

根据您的型号，您可以用多种方式为飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷充电。请始终使用牙刷随附的原装充电器，因为并非所有 Sonicare 充电器都与所有牙刷兼容。阅读以下有关如何为飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷充电的信息。

使用标准充电器为飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷充电

请按照以下说明执行操作：
  1. 将充电器插入带电的插座
  2. 将牙刷手柄放在充电器上
  3. 电池电量指示灯将开始闪烁* 表示您的牙刷正在充电，并且在牙刷充满电时停止闪烁。这可能需要 24 个小时。
您可以在未使用牙刷时，将飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷始终置于连接电源的充电器上。这不会影响您牙刷的电池使用寿命。

*注意：DailyClean 1100 没有电池电量指示灯。
如何为飞利浦 Sonicare 牙刷充电

使用充电杯为 Sonicare 声波震动牙刷充电

请按照以下说明使用充电杯或充电座为牙刷充电。
  1. 将牙刷柄放在充电杯或充电座中，并将其放在充电座上
  2. 将充电座插入插座中
  3. 电池电量指示灯将开始闪烁白光或绿光，以表示牙刷正在充电
当您的牙刷充满电时，电池电量指示灯* 将停止闪烁。您的牙刷充满电可能需要 24 小时。

*并非所有充电杯都与随附充电杯的手柄兼容。  请确保使用您牙刷随附的原装充电器。 
 
如何使用充电杯为钻石亮白智能牙刷充电

使用旅行收藏盒 Sonicare 声波震动牙刷充电

请按照以下说明使用旅行收藏盒为牙刷充电。
  1. 将手柄置于旅行收藏盒中
  2. 使用迷你 USB 线缆，将旅行收藏盒连接至 USB 适配器或笔记本电脑
某些型号在旅行收藏盒的底部附带一个内置的 USB 线缆。

电池电量指示灯将开始闪烁白光或绿光，表示您的牙刷正在充电。当牙刷充满电时，它将停止闪烁。这可能需要 24 个小时。
如何使用旅行收藏盒为钻石亮白智能牙刷充电

使用充电座为 Sonicare 声波震动牙刷充电

请按照以下说明执行操作，了解如何使用无线充电座为您的牙刷充电。
  1. 将 USB 线缆插入墙壁适配器，然后插入带电的插座
  2. 将牙刷柄放在充电座的凸起表面上
  3. 充电座发出蜂鸣音且电池电量指示灯将开始闪烁白光，表示您的牙刷正在充电
  4. 当您的牙刷充满电时，电池电量指示灯将停止闪烁并持续亮起白光
有关更多说明，请参阅用户手册。 
如何使用充电座为钻石亮白牙刷充电

此页面上的信息适用于以下型号： HX3296/50 , HX9912/77 , HX9912/79 , HX9912/78 , HX9609/04 , HX9649/03 , HX9684/04 , HX6352/43 , HX6352/45 , HX9901/33 , HX9351/52 , HX9361/62 , HX6855/12 , HX6851/59 , HX6211/46 , HX8911/03 , HX6921/01 , HX7533/01 , HX6215/29 , HX6225/16 , HX9192/01 , HX6803/02 , HX6897/22 , HX6877/27 , HX6874/42 , HX6871/42 , HX6859/12 , HX6857/20 , HX6856/12 , HX6853/12 , HX6809/02 , HX6808/02 , HX6807/02 , HX6800/06 , HX9944/02 , HX9984/02 , HX9903/02 , HX9903/42 , HX6850/60 , HX9924/12 , HX9954/52 , HX9924/22 , HX6213/60 , HX6275/63 , HX6263/62 , HX6223/61 , HX3216/01 , HX9392/91 , HX9312/02 , HX3226/51 , HX3226/41 , HX3226/22 , HX6616/50 , HX6616/52 , HX6616/51 , HX6234/35 , HX6235/36 , HX6322/29 , HX3216/13 , HX6322/04 , HX3216/31 , HX6721/33 , HX8962/05 , HX6231/08 , HX9372/04 , HX9182/18 , HX9172/19 , HX9141/20 , HX6712/04 , HX6761/03 , HX6631/01 , HX6632/09 , HX6512/35 , HX6231/01 , HX6314/35 , HX9362/67 , HX6312/05 , HX6311/07 , HX9352/04 , HX9112/02 , HX9182/08 , HX9172/10 , HX9141/08 , HX9322/14 , HX9332/04 , HX9322/12 , HX9382/03 , HX9342/02 , HX9332/03 , HX9332/05 , HX6311/02 , HX6921/02 , HX6993/03 , HX6972/10 , HX6381/02 , HX6992/03 , HX6932/10 , HX6902/02 , HX6711/02 , HX6732/02 , HX6730/02 , HX6942/04 , HX6782/02 , HX6780/02 , HX6982/03 , HX6511/50 , HX5251/02 , HX5751/02 . 更多 更少

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