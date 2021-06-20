我可以使用我的飞利浦 Sonicare 充电器为其他牙刷充电吗？
飞利浦 Sonicare 充电器专为匹配的牙刷柄而设计，但有些型号可以互换。请在下方了解您的充电器是否与其他飞利浦 Sonicare 牙刷兼容。
可互换的飞利浦 Sonicare 牙刷充电器
您可以在下方找到与其他充电器兼容的飞利浦 Sonicare 牙刷列表：
- DailyClean 牙刷
- Elite 牙刷
- EasyClean 牙刷
- Essence+ 牙刷
- ExpertClean 牙刷
- ExpertResults 牙刷
- FlexCare Platinum 互联牙刷
- FlexCare Platinum 牙刷
- FlexCare+ 牙刷
- FlexCare 牙刷
- HealthyWhite 牙刷
- HealthyWhite+ 牙刷
- ProtetiveClean 牙刷
- 2 系列去牙菌斑牙刷
- 3 系列牙龈护理型牙刷
- Sonicare for Kids
- 飞利浦 Sonicare 喷气式洁牙器时感到不适
钻石亮白牙刷和钻石亮白智能牙刷充电器
钻石亮白牙刷和钻石亮白智能牙刷的充电器不可相互，也不可与其他飞利浦 Sonicare 牙刷柄的充电器互换。即使手柄上的充电指示灯闪烁，它仍无法正确充电。我们建议您始终使用飞利浦 Sonicare 钻石亮白牙刷和钻石亮白智能牙刷随附的充电器。
充电器外观可能相似。要验证您使用的是正确的充电器，请参阅下表。 每个刷柄仅与刷柄代码 ID 下方的充电器底座兼容。
充电器外观可能相似。要验证您使用的是正确的充电器，请参阅下表。 每个刷柄仅与刷柄代码 ID 下方的充电器底座兼容。
|刷柄名称
|钻石亮白
|钻石亮白智能
|钻石亮白 9000 系列
|刷柄底部代码
|HX93、HX934、HX935、HX936、HX937
|HX992、HX993
|HX991
|充电座底部代码
|HX9100
|型号：CBA1001、CBA2001、CBA3001
|型号：CBA5001、CBA4001