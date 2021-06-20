钻石亮白牙刷和钻石亮白智能牙刷的充电器不可相互，也不可与其他飞利浦 Sonicare 牙刷柄的充电器互换。即使手柄上的充电指示灯闪烁，它仍无法正确充电。我们建议您始终使用飞利浦 Sonicare 钻石亮白牙刷和钻石亮白智能牙刷随附的充电器。



充电器外观可能相似。要验证您使用的是正确的充电器，请参阅下表。 每个刷柄仅与刷柄代码 ID 下方的充电器底座兼容。

刷柄名称 钻石亮白 钻石亮白智能 钻石亮白 9000 系列 刷柄底部代码 HX93、HX934、HX935、HX936、HX937 HX992、HX993 HX991 充电座底部代码 HX9100 型号：CBA1001、CBA2001、CBA3001 型号：CBA5001、CBA4001