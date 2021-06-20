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HX3296/50 Philips Sonicare Elite+ 充电式声波震动牙刷
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Philips Sonicare Elite+ 充电式声波震动牙刷

HX3296/50

我可以使用我的飞利浦 Sonicare 充电器为其他牙刷充电吗？

飞利浦 Sonicare 充电器专为匹配的牙刷柄而设计，但有些型号可以互换。请在下方了解您的充电器是否与其他飞利浦 Sonicare 牙刷兼容。

可互换的飞利浦 Sonicare 牙刷充电器

您可以在下方找到与其他充电器兼容的飞利浦 Sonicare 牙刷列表：
  • DailyClean 牙刷
  • Elite 牙刷
  • EasyClean 牙刷
  • Essence+ 牙刷
  • ExpertClean 牙刷
  • ExpertResults 牙刷
  • FlexCare Platinum 互联牙刷
  • FlexCare Platinum 牙刷
  • FlexCare+ 牙刷
  • FlexCare 牙刷
  • HealthyWhite 牙刷
  • HealthyWhite+ 牙刷
  • ProtetiveClean 牙刷
  • 2 系列去牙菌斑牙刷
  • 3 系列牙龈护理型牙刷
  • Sonicare for Kids
  • 飞利浦 Sonicare 喷气式洁牙器时感到不适

钻石亮白牙刷和钻石亮白智能牙刷充电器

钻石亮白牙刷和钻石亮白智能牙刷的充电器不可相互，也不可与其他飞利浦 Sonicare 牙刷柄的充电器互换。即使手柄上的充电指示灯闪烁，它仍无法正确充电。我们建议您始终使用飞利浦 Sonicare 钻石亮白牙刷和钻石亮白智能牙刷随附的充电器。

充电器外观可能相似。要验证您使用的是正确的充电器，请参阅下表。  每个刷柄仅与刷柄代码 ID 下方的充电器底座兼容。 
刷柄名称钻石亮白钻石亮白智能钻石亮白 9000 系列
刷柄底部代码HX93、HX934、HX935、HX936、HX937HX992、HX993HX991
充电座底部代码HX9100型号：CBA1001、CBA2001、CBA3001型号：CBA5001、CBA4001

此页面上的信息适用于以下型号： HX3296/50 , HX3714/01 , HX3734/03 , HX3724/02 , HX6511/51 , HX9901/33 , HX6806/02 , HX9361/62 , HX9351/52 , HX6855/12 , HX6851/59 , HX6211/46 , HX8911/03 , HX6921/01 , HX7533/01 , HX6215/29 , HX6225/16 , HX9192/01 , HX6803/02 , HX6897/22 , HX6877/27 , HX6874/42 , HX6871/42 , HX6859/12 , HX6857/20 , HX6856/12 , HX6853/12 , HX6809/02 , HX6808/02 , HX6807/02 , HX6800/06 , HX9944/02 , HX9984/02 , HX9903/02 , HX9903/42 , HX6850/60 , HX9924/12 , HX9954/52 , HX9924/22 , HX6213/60 , HX6275/63 , HX6263/62 , HX6223/61 , HX3216/01 , HX9392/91 , HX9312/02 , HX3226/51 , HX3226/41 , HX3226/22 , HX6616/50 , HX6616/52 , HX6616/51 , HX6234/35 , HX6235/36 , HX6322/29 , HX3216/13 , HX6322/04 , HX3216/31 , HX6721/33 , HX8962/05 , HX6231/08 , HX9372/04 , HX9182/18 , HX9172/19 , HX9141/20 , HX6712/04 , HX6761/03 , HX6631/01 , HX6632/09 , HX6512/35 , HX6231/01 , HX6314/35 , HX9362/67 , HX6312/05 , HX6311/07 , HX9352/04 , HX9112/02 , HX9182/08 , HX9172/10 , HX9141/08 , HX3120/01 , HX9322/14 , HX3110/08 , HX3110/00 , HX9332/04 , HX9322/12 , HX9382/03 , HX9342/02 , HX8111/02 , HX9332/05 , HX9332/03 , HX8111/12 , HX6311/02 , HX6921/02 , HX6993/03 , HX6972/10 , HX6381/02 , HX6992/03 , HX6932/10 , HX6902/02 , HX6711/02 , HX6732/02 , HX6730/02 , HX6942/04 , HX6782/02 , HX6780/02 , HX6982/03 , HX6511/50 , HX5251/02 , HX5751/02 . 更多 更少

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