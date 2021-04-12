我的飞利浦真空吸尘器发出异常声音

如果飞利浦真空吸尘器产生异常声音，请阅读我们以下故障排除建议以解决该问题。

气流受阻 请检查是否有物体卡在飞利浦真空吸尘器的吸嘴、硬管或软管中。

真空吸尘器中的气流会被卡在这些设备部件之一中的物体部分阻塞。如果发生这种情况，请取出物体后再继续吸尘。

使用了不一样的附件 当您使用的是不常用的附件时，您可能会注意到飞利浦真空吸尘器会发出不同的噪音。

在停用正在使用的附件时，检查真空吸尘器的声音是否会恢复正常。如果是这样，请不要担心噪音问题，这是正常现象。

吸力滑块已打开 如果飞利浦真空吸尘器软管上的吸力控制滑块已打开，这可能会导致设备发出异常声音。

在这种情况下，您可以关闭滑块以防止设备发出异常声音。



滤网堵塞或移位 如果飞利浦真空吸尘器的马达或排风滤网堵塞，则其可能会发出异常声音。

要解决此问题，请清洁真空吸尘器的滤网。有关如何清洁滤网的具体说明，您可以参阅用户手册。



真空吸尘器产生异常声音的另一个原因可能是滤网移位了。在这种情况下，请将滤网置于真空吸尘器中的正常位置。

集尘桶已满 如果飞利浦真空吸尘器的集尘桶已满，这可能会导致产品发出异常声音。

清洁集尘桶以解决该问题。有关如何清洁集尘桶的具体说明，请参阅用户手册。