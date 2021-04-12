您的飞利浦修剪器、理发器和胡须修理器可能会随附许多不同的附件。在此处了解如何更换和使用这些附件。
如何更换飞利浦修剪器的附件？
卡入式修剪部件
修剪部件是您的飞利浦修剪器的主要部件。它的刀边较短且锋利，用其可获得快速、干净的修剪体验。
要从您的修剪器机身上拆下修剪部件，请检查您的修剪器机身上是否带有释放按钮。如果有，请按下按钮以拆下部件。
如果修剪器上没有释放按钮，则请将一根手指放在切割部件的齿部下方并向上拉以将其取下。要重新安装，请先将其底部插入修剪器的机身，然后推入齿部，直至听到“咔嗒”一声。切勿强行插入附件，否则可能会损坏设备。
如果您安装时遇到困难，请检查机身内部是否有东西卡滞，并尝试用小刷子或棉签清理干净。
要从您的修剪器机身上拆下修剪部件，请检查您的修剪器机身上是否带有释放按钮。如果有，请按下按钮以拆下部件。
如果修剪器上没有释放按钮，则请将一根手指放在切割部件的齿部下方并向上拉以将其取下。要重新安装，请先将其底部插入修剪器的机身，然后推入齿部，直至听到“咔嗒”一声。切勿强行插入附件，否则可能会损坏设备。
如果您安装时遇到困难，请检查机身内部是否有东西卡滞，并尝试用小刷子或棉签清理干净。
带支架的修剪部件
某些修剪部件侧面有较长的支架。要拆下这些类型的附件，请从两侧拿取，然后将其从产品上拔出。要重新安装这些附件，请将其推回插槽，直到听到“咔哒”一声。
带支架的修剪梳
您可以在飞利浦修剪器修剪部件的顶部添加修剪梳。这些部件可用于修剪一定长度的头发或胡须。
拆下这些类型的修剪梳也很简单。只需将其从您的修剪器上拔出即可。要安装修剪梳，请将其从修剪部件顶部轻轻向下滑动，使凸缘与侧面的指定槽口吻合。
拆下这些类型的修剪梳也很简单。只需将其从您的修剪器上拔出即可。要安装修剪梳，请将其从修剪部件顶部轻轻向下滑动，使凸缘与侧面的指定槽口吻合。
卡入式修剪梳
要从修剪部件上卸下修剪梳，请小心地将其后部从产品中拉出，然后将其从修剪部件上滑下。要将任何类型的网罩安装到修剪部件，请将网罩的前部滑动到修剪部件的齿上。然后，用手指或手掌向下推动网罩的中心。
观看以下视频以了解如何将我们的新款飞利浦胡须修剪器 Prestige 与出众的内置修剪梳配合使用。请记住，剃须刀的功能会有所不同，具体取决于型号。
观看以下视频以了解如何将我们的新款飞利浦胡须修剪器 Prestige 与出众的内置修剪梳配合使用。请记住，剃须刀的功能会有所不同，具体取决于型号。
Play Pause
飞利浦儿童理发器修剪梳
飞利浦儿童理发器修剪梳的的更换方法不同。您必须从一侧向后推动修剪梳，直至其完全拆下。
要安装此修剪梳，请确保将带有所需头发长度的一侧朝上。首先，将修剪梳的一侧安装在理发器机身上。然后将另一侧也推入机身并按下以听到“咔嗒”声。
要安装此修剪梳，请确保将带有所需头发长度的一侧朝上。首先，将修剪梳的一侧安装在理发器机身上。然后将另一侧也推入机身并按下以听到“咔嗒”声。
剃毛刀网
某些飞利浦修剪器配有剃毛刀网，可用于舒适地剃除体毛。
要拆下剃毛刀网，请将其从剃毛刀头上拔下。请小心握住剃须刀网的边缘，因为中间部分可能很锋利。要重新安装剃毛刀网，请将其卡回至剃毛刀头，直到听到“咔嗒”一声。
要拆下剃毛刀网，请将其从剃毛刀头上拔下。请小心握住剃须刀网的边缘，因为中间部分可能很锋利。要重新安装剃毛刀网，请将其卡回至剃毛刀头，直到听到“咔嗒”一声。
美体护理修剪梳
飞利浦美体护理器配有专用梳，专为您的身体护理设计。要拆下修剪梳，请将其后部从产品中小心地拔出，然后将其从剃毛刀头部件中拆下或向上推下来。
要安装修剪梳，请将其卡回至剃毛刀网。
请记住，附件可能会因您使用的修剪器或理发器型号而异。请务必参阅用户手册了解详细说明或与我们联系。
要安装修剪梳，请将其卡回至剃毛刀网。
请记住，附件可能会因您使用的修剪器或理发器型号而异。请务必参阅用户手册了解详细说明或与我们联系。
鼻毛修剪附件
配有鼻毛修剪器附件的飞利浦多功能理容组合也可以轻松地取下和安装。
要取下修剪刀头，握紧设备手柄，然后顺时针旋转，直至其与小指示点 (^) 对齐。然后，只需将附件拉出即可。
要安装修剪刀头，请将其放在手柄上，并将其转动，直至机身和附件上的指示器箭头对齐。
要取下修剪刀头，握紧设备手柄，然后顺时针旋转，直至其与小指示点 (^) 对齐。然后，只需将附件拉出即可。
要安装修剪刀头，请将其放在手柄上，并将其转动，直至机身和附件上的指示器箭头对齐。