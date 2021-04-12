要从修剪部件上卸下修剪梳，请小心地将其后部从产品中拉出，然后将其从修剪部件上滑下。要将任何类型的网罩安装到修剪部件，请将网罩的前部滑动到修剪部件的齿上。然后，用手指或手掌向下推动网罩的中心。

观看以下视频以了解如何将我们的新款飞利浦胡须修剪器 Prestige 与出众的内置修剪梳配合使用。请记住，剃须刀的功能会有所不同，具体取决于型号。