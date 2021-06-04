如果您的飞利浦修剪器修剪胡须或头发的效果不均匀，请尝试我们的故障排除建议来解决此问题。 观看以下视频以了解如何将我们的新款飞利浦胡须修剪器 Prestige 与出众的内置修剪梳配合使用。请记住，剃须刀的功能会有所不同，具体取决于型号。

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如果您将修剪器太用力地按在头皮或皮肤上，则可能会意外将设置更改为高档或低档，或导致用力不均。这可能会导致修剪效果不均匀。 为了获得出色的修剪体验，请确保您的修剪器与您的皮肤完全接触，并轻柔、平稳地移动。

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