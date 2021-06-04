如果您的飞利浦修剪器修剪胡须或头发的效果不均匀，请尝试我们的故障排除建议来解决此问题。
观看以下视频以了解如何将我们的新款飞利浦胡须修剪器 Prestige 与出众的内置修剪梳配合使用。请记住，剃须刀的功能会有所不同，具体取决于型号。
我的飞利浦修剪器的毛发修剪效果不均匀
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修剪梳未正确安装
请务必将您使用的修剪部件或修剪梳正确安装到修剪器的机身。如果未正确安装附件，则修剪器可能无法工作，或无法提供理想效果。
按压修剪器太过用力
如果您将修剪器太用力地按在头皮或皮肤上，则可能会意外将设置更改为高档或低档，或导致用力不均。这可能会导致修剪效果不均匀。
为了获得出色的修剪体验，请确保您的修剪器与您的皮肤完全接触，并轻柔、平稳地移动。
为了获得出色的修剪体验，请确保您的修剪器与您的皮肤完全接触，并轻柔、平稳地移动。
仅以一个方向移动修剪器
为获得出色效果，请确保逆着毛发生长的方向修剪。修剪毛发时，请记住毛发会朝不同方向生长，这点至关重要。
因此，要获得均匀的效果，尝试以不同方向（向上、向下以及交叉）移动修剪器，以便修剪到所有毛发。
因此，要获得均匀的效果，尝试以不同方向（向上、向下以及交叉）移动修剪器，以便修剪到所有毛发。
修剪湿润毛发
湿润的毛发更加难以修剪，因为它们会粘在您的皮肤上并且可能导致设备难以捕捉到毛发。因此，我们建议在毛发完全干燥时进行修剪。
使用不正确的附件
您的飞利浦修剪器可能会随附用于头发和胡须的不同附件。请务必在相应的区域使用正确的附件。
面部毛发通常会比头发更硬。因此，胡须附件经设计和测试，仅适用于胡须。
胡须修剪器的修剪部件和修剪梳通常比理发器的修剪部件和修剪梳要小。这使您可以轻松修剪到较小区域，如鼻子下方。
因此，为了获得均匀的修剪效果，请确保使用正确的附件。
如果您对飞利浦修剪器的效果仍不满意，请联系我们获取进一步帮助。
面部毛发通常会比头发更硬。因此，胡须附件经设计和测试，仅适用于胡须。
胡须修剪器的修剪部件和修剪梳通常比理发器的修剪部件和修剪梳要小。这使您可以轻松修剪到较小区域，如鼻子下方。
因此，为了获得均匀的修剪效果，请确保使用正确的附件。
如果您对飞利浦修剪器的效果仍不满意，请联系我们获取进一步帮助。
长度设定不正确
并非所有胡须修剪器都经完全优化，以修剪较长的胡须（>10 毫米），且需要更多来回次数以实现出色的效果。