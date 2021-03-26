飞利浦 OneBlade 无法工作

如果您的飞利浦 OneBlade 不工作，请尝试采用故障排除建议来自行解决此问题。

OneBlade 已插入插座 出于安全考虑，飞利浦 OneBlade 仅在不接电的情况下工作。检查 OneBlade 是否插在电源插座中。如果是，请将其从插座中拔出并重新打开。它现在工作应该正常了。

OneBlade 未充电 您的 OneBlade 可能未正确充电。要为 OneBlade 充电，您只需遵循以下说明或参阅用户手册即可。

飞利浦 OneBlade 充电说明

1.关闭 OneBlade。

2.将充电线缆插入 OneBlade 底部的插座中，然后将充电器插入 120 伏交流电源插座。请确保使用原装飞利浦适配器为 OneBlade 充电。

刀片已堵塞或损坏 检查刀片是否被毛发堵塞或出现磨损的迹象。如果刀片被堵塞，请尝试进行冲洗或将其浸泡在温水中，直到所有毛发和灰尘脱落。小心不要让刀片碰到水槽等坚硬表面，否则可能会将其损坏。

如果刀片看起来已经损坏，请立即更换。要为飞利浦 OneBlade 购买新刀片，请访问我们的 网上商城 。