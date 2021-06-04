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BT7501/15 Beardtrimmer series 7000 真空胡须修剪器
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Beardtrimmer series 7000 真空胡须修剪器

BT7501/15

飞利浦胡须修剪器的真空系统无法正常工作

如果胡须修剪器的真空系统无法吸入剪掉的毛发，请尝试我们的故障排除建议解决此问题。

胡茬储藏室已满

胡茬储藏室位于修剪附件下方，此区域会吸入所有毛发。当储藏室已满时，它将无法容纳更多毛发。这样看起来就像真空系统无法正常工作一样。但是，您只需清空胡茬储藏室即可。

打开胡茬储藏室，甩掉其中聚积的所有毛发。用修剪器随附的毛刷或棉签清洁仍然卡在储藏室中的剩余毛发。

如果您的胡须较长或较密，则胡茬储藏室充满的速度较快。在这种情况下，您可能需要在修剪过程中将其倒空，以确保真空吸尘器正常工作。

切勿用水清洁胡茬储藏室，因为这样可能会损坏本产品。

清洁胡茬储藏室 飞利浦胡须修剪器

附件变脏

务必确保附件清洁，从而使污垢或残余的毛发不会堵塞或卡住真空吸尘器的开口。

通风口被覆盖

飞利浦胡须修剪器的机身具有通风口，该通风口可吸入并排出空气。确保这些通风口在使用过程中不会被覆盖或堵塞，因为这会影响修剪器的吸尘功能。

通风口 飞利浦胡须修剪器

未正确使用修剪器

确保您将胡须修剪器逆着毛发生长的方向移动。务必轻柔缓慢地操作。这将让您的修剪器在修剪过程中有效吸入剪掉的毛发。

如果您试过执行上述建议但依旧对修剪器的吸尘功能不满意，请联系我们。

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