胡茬储藏室位于修剪附件下方，此区域会吸入所有毛发。当储藏室已满时，它将无法容纳更多毛发。这样看起来就像真空系统无法正常工作一样。但是，您只需清空胡茬储藏室即可。

打开胡茬储藏室，甩掉其中聚积的所有毛发。用修剪器随附的毛刷或棉签清洁仍然卡在储藏室中的剩余毛发。

如果您的胡须较长或较密，则胡茬储藏室充满的速度较快。在这种情况下，您可能需要在修剪过程中将其倒空，以确保真空吸尘器正常工作。

切勿用水清洁胡茬储藏室，因为这样可能会损坏本产品。