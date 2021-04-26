使用您的水槽：

1.拆卸奶瓶和奶嘴

2.用软刷清洁所有部件（仅使用温和的清洁肥皂）

使用您的洗碗机

1.拆卸奶瓶和奶嘴

2.在洗碗机的搁架上清洁各个部件（仅使用温和的清洁肥皂或皂块）

注意：避免使用毛巾、（非研磨性）海绵和带刷毛的奶嘴刷，因为刷毛可能会将硅刷掉或导致乳汁从奶瓶溢出。我们建议您使用飞利浦新安怡奶瓶和奶嘴刷，并轻轻地清洁。