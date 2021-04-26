务必在每次使用后都为您的飞利浦新安怡奶瓶和奶嘴进行清洁和消毒。按照以下说明对飞利浦新安怡奶瓶和奶嘴进行清洁、消毒和存放。
如何为飞利浦新安怡奶瓶和奶嘴进行清洁和消毒
清洁飞利浦新安怡奶瓶和奶嘴的说明
使用您的水槽：
1.拆卸奶瓶和奶嘴
2.用软刷清洁所有部件（仅使用温和的清洁肥皂）
使用您的洗碗机
1.拆卸奶瓶和奶嘴
2.在洗碗机的搁架上清洁各个部件（仅使用温和的清洁肥皂或皂块）
注意：避免使用毛巾、（非研磨性）海绵和带刷毛的奶嘴刷，因为刷毛可能会将硅刷掉或导致乳汁从奶瓶溢出。我们建议您使用飞利浦新安怡奶瓶和奶嘴刷，并轻轻地清洁。
在沸水中进行消毒的说明
务必确保在消毒前彻底清洁您的奶瓶。按照以下步骤，使用沸水为您的飞利浦新安怡奶瓶和奶嘴进行消毒。
1.拆卸奶瓶和奶嘴
2.将大量的水煮沸
3.将所有部件置于沸水中浸泡 5 分钟
4.确保部件不会彼此接触或接触消毒锅的侧面，这样可以防止变形和损坏。
如有可能，使用飞利浦新安怡奶瓶和奶嘴清洁刷进行清洁。请勿使用腐蚀性或抗菌清洁剂、化学溶液或浓缩清洁剂。
使用飞利浦新安怡消毒锅进行消毒的说明
务必确保在消毒前彻底清洁您的奶瓶。请按照以下步骤，使用飞利浦新安怡消毒锅为您的飞利浦新安怡奶瓶和奶嘴进行消毒。
1.拆卸奶瓶和奶嘴
2.按照用户手册中的说明，为所有部件进行消毒
3.确保部件彼此不会触碰到。这可以避免变形和损坏。
4.不要为奶嘴消毒过长时间，否则可能会降低奶嘴的效用。
如有可能，使用飞利浦新安怡奶瓶和奶嘴清洁刷进行清洁。请勿使用腐蚀性或抗菌清洁剂、化学溶液或浓缩清洁剂。
清洁后存放
请勿将奶嘴或 AirFree™ 气孔置于阳光直射或高温的地方。此外，请勿将其置于消毒剂中超过建议时间，否则会降低部件性能。将所有部件保存在干燥封闭的容器中。
专家贴士
每次哺喂后拆卸奶瓶并清洁所有部件，以延长您的飞利浦新安怡奶瓶的使用寿命。
注意：
食物的颜色可能会使奶瓶部件变色。这并不影响他们的质量。