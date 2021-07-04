您可以在用户手册中的食物表格部分找到一些常见原料的平均制作时间，您可以在您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅对应的支持页面下载用户手册。

提及的设置仅为指示。这些设置可能根据原料的来源、大小和形状不同而相应改变：