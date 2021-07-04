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如何在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中最好地制作食品？

如果您想了解如何在您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅中更好地烹饪美食，我们可以帮助您。只需按照以下提示和技巧操作。

设置合适的制作时间

您可以在用户手册中的食物表格部分找到一些常见原料的平均制作时间，您可以在您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅对应的支持页面下载用户手册。

提及的设置仅为指示。这些设置可能根据原料的来源、大小和形状不同而相应改变：

  • 较小和较少分量的原料所需的制作时间稍短
  • 较大和较多分量的原料所需的制作时间稍长
  • 自制面团需要比预发酵面团更长的制作时间
  • 如果要制作预制食品：请查看包装上标注的烤箱温度，将其调低 20 摄氏度，然后将烹饪时间缩短一半后开始烹饪。要时刻照看食物，以确保食物不会太快烤熟。

制作较大分量的小吃、肉类或易碎食物

当您在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中制作较大分量的小吃、肉类或易碎食物时，请在炸篮底放一层食物。确保不要完全覆盖炸篮底部，这样热空气可以在原料周围循环运动。

制作蛋糕、乳蛋饼、松饼或面包

不要在烤盘或烘烤盘中放入一半以上的食物，因为面团在空气煎炸过程中会膨胀。如果您在烤盘或烘烤盘中放入太多面团，膨胀的面团可能触及加热元件，从而可能导致顶部烧焦。切勿将烤盘直接放在平底锅中，否则会阻挡平底锅中的气流，导致只能加热食物表面。务必将烤盘放在炸篮中。

此页面上的信息适用于以下型号： HD9280/51 , HD9280/81 , HD9270/91 , HD9200/91 , HD9945/01 , HD9905/00 , HD9925/01 , HD9953/00 , HD9952/01 , HD9951/01 , HD9941/00 , HD9860/91 , HD9954/01 , HD9212/41 , HD9749/91 , HD9741/11 , HD9215/61 , HD9651/91 , HD9641/91 , HD9647/21 , HD9646/11 , HD9621/11 , HD9627/21 , HD9621/91 , HD9231/64 , HD9911/90 , HD9240/30 , HD9231/20 , HD9910/20 , HD9233/40 , HD9232/50 , HD9232/30 , HD9240/90 , HD9904/00 , HD9925/00 , HD9220/20 , HD9220/40 , HD9220/50 , HD9225/50 . 更多 更少

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