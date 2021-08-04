您可以在您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅中使用任何类型的烧烤/烘焙/烘烤或煎炸用油。除此之外，您还可以使用动物油。

注意：请勿使用冷压油，因为这种油在高温条件下会燃烧。

如果您想要为食物加油，您需要在原料上加油，然后再开始空气煎炸，而不是在 Airfryer 空气炸锅中加油。

要为自制土豆食品加油（例如炸薯条），请按照以下步骤操作：

1.将土豆去皮，并将其切成自己喜欢的形状。

2.将土豆放在装了水的碗中浸泡至少 30 分钟，然后将其取出并用厨房纸吸干土豆上的水。

3.在碗中加入半大汤勺油。将土豆放入碗中搅拌，直至土豆表面裹满油。

4.使用厨房厨具或您的双手，将土豆放入您的 Airfryer 空气炸锅的炸篮中。

要向较大的原料中加油（如鸡腿或肉类）：

1.如果必要，请使用厨房用纸将食物外表面擦干。

2.在食物外表面刷少许油或使用油喷雾。只需涂一层油即可。过多的油在热空气煎炸过程中将滴入 Airfryer 空气炸锅的煎锅中。

向撒有面包屑的自制菜肴中添加油：

要么在您给食物撒面包屑之前在面包屑中混入一些油，要么在之后给面包屑外层喷洒/刷一层油。

提示：您也可腌泡肉类或家禽，而不向外表面刷油。

注意：使用未预先处理的新鲜原料制作自制食品时，例如刚去皮的土豆或鸡肉，只需加油即可。加油可使未处理的食物表面松脆，改善其风味。