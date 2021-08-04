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如何在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中使用油

如果您想要了解您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅可使用哪种类型的油以及如何用油进行烹饪，请在下文中查找答案。

在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中使用油的说明

您可以在您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅中使用任何类型的烧烤/烘焙/烘烤或煎炸用油。除此之外，您还可以使用动物油。

注意：请勿使用冷压油，因为这种油在高温条件下会燃烧。

如果您想要为食物加油，您需要在原料上加油，然后再开始空气煎炸，而不是在 Airfryer 空气炸锅中加油。

要为自制土豆食品加油（例如炸薯条），请按照以下步骤操作：

1.将土豆去皮，并将其切成自己喜欢的形状。
2.将土豆放在装了水的碗中浸泡至少 30 分钟，然后将其取出并用厨房纸吸干土豆上的水。
3.在碗中加入半大汤勺油。将土豆放入碗中搅拌，直至土豆表面裹满油。
4.使用厨房厨具或您的双手，将土豆放入您的 Airfryer 空气炸锅的炸篮中。

要向较大的原料中加油（如鸡腿或肉类）：

1.如果必要，请使用厨房用纸将食物外表面擦干。
2.在食物外表面刷少许油或使用油喷雾。只需涂一层油即可。过多的油在热空气煎炸过程中将滴入 Airfryer 空气炸锅的煎锅中。

向撒有面包屑的自制菜肴中添加油：

要么在您给食物撒面包屑之前在面包屑中混入一些油，要么在之后给面包屑外层喷洒/刷一层油。

提示：您也可腌泡肉类或家禽，而不向外表面刷油。

注意：使用未预先处理的新鲜原料制作自制食品时，例如刚去皮的土豆或鸡肉，只需加油即可。加油可使未处理的食物表面松脆，改善其风味。

此页面上的信息适用于以下型号： HD9252/51 , HD9252/81 , HD9280/81 , HD9200/21 , HD9280/51 , HD9741/61 , HD9215/81 , HD9651/61 , HD9270/91 , HD9925/01 , HD9953/00 , HD9952/01 , HD9200/91 , HD9945/01 , HD9905/00 , HD9941/00 , HD9951/01 , HD9860/91 , HD9954/01 , HD9212/41 , HD9749/91 , HD9741/11 , HD9215/61 , HD9651/91 , HD9641/91 , HD9647/21 , HD9646/11 , HD9621/11 , HD9627/21 , HD9621/91 , HD9231/64 , HD9911/90 , HD9240/30 , HD9231/20 , HD9910/20 , HD9233/40 , HD9232/50 , HD9232/30 , HD9240/90 , HD9904/00 , HD9925/00 , HD9220/20 , HD9220/40 , HD9220/50 , HD9225/50 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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