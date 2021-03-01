寻找有关其他产品的信息？

如果您的飞利浦浓缩咖啡机运行时出现错误，则带有图标图像的红色显示屏会亮起，同时附有代码编号（例如 01、03、04、05、11、14 或 19）。阅读以下内容，了解错误代码的含义及其解决办法。
注意：如果您的浓缩咖啡机显示的错误代码不在上述代码范围内，建议您联系我们以获取进一步帮助，因为您的咖啡机需要送修。
飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机显示错误代码
错误代码 01：咖啡研磨机无法正常工作
出现 E01 代码表示咖啡研磨机无法正常工作，因为咖啡漏斗已被研磨咖啡堵塞。
要解决此问题，请疏通咖啡漏斗，并采用真空吸尘器再次进行清洁。请按照以下步骤操作：
要解决此问题，请疏通咖啡漏斗，并采用真空吸尘器再次进行清洁。请按照以下步骤操作：
- 关闭咖啡机并等待，直至其完全关闭并且不再发出任何声响（这需要约 15-20 秒）
- 取出冲煮套件
- 打开预磨咖啡漏斗的盖子，将勺柄放入漏斗。 如果没有预磨咖啡漏斗，请从下面将勺柄插入咖啡漏斗。
- 上下移动勺柄，直至堵塞的咖啡粉掉落。可能需要用点力。
- 使用吸尘器去除所有掉落的咖啡粉
- 然后将吸尘器置于咖啡漏斗的出口处，用手盖住预磨咖啡漏斗。反之亦然，将吸尘器置于顶部，然后盖住底部。
- 放回冲煮套件，重新打开咖啡机，然后冲煮一杯浓缩咖啡。
- 冲煮后，检查漏斗是否仍没有咖啡粉。如果有，请重复疏通过程。
错误代码 03：冲煮套件变脏
出现 E03 代码时，冲煮套件中包含太多污渍且无法正常工作。冲洗冲煮套件以解决此问题。请参阅下面的清洁说明：
- 关闭咖啡机并等待，直至其完全关闭并且不再发出任何声响（这需要约 15-20 秒）。
- 打开检修门，将“推”按钮按向右侧以取下冲煮套件，握住冲煮套件并朝您的方向拉动。
- 用温水彻底冲洗冲煮套件并将其晾干，然后再将其装回原位。
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错误代码 04：冲煮套件未正确插入
出现 E04 代码表示冲煮套件没有放好。打开咖啡机的检修门，将冲煮套件推入到位。放置到位后，您将听到“咔哒”声。
错误代码 05：水回路吸入空气
要释放咖啡机中的空气，请按照以下步骤操作：
1.关闭咖啡机
2.倒空水箱并从水箱中取出 AquaClean 或任何其他滤水器
3.向水箱中注水，然后将其放回原位
4.重新打开咖啡机电源。咖啡机加热时，选择热水并放出 2-3 杯热水
如果您使用 AquaClean 滤水器，请按照这些额外步骤进行操作，以确保滤水器安装正确并供您使用：
1.摇晃 AquaClean 滤水器 5 秒
2.将滤网倒置在盛水的容器/碗中，直至没有气泡排出
3.将滤水器放回水箱并为水箱注水
4.重新启动咖啡机，先关闭再打开电源
5.选择热水并放出 2-3 杯热水
1.关闭咖啡机
2.倒空水箱并从水箱中取出 AquaClean 或任何其他滤水器
3.向水箱中注水，然后将其放回原位
4.重新打开咖啡机电源。咖啡机加热时，选择热水并放出 2-3 杯热水
如果您使用 AquaClean 滤水器，请按照这些额外步骤进行操作，以确保滤水器安装正确并供您使用：
1.摇晃 AquaClean 滤水器 5 秒
2.将滤网倒置在盛水的容器/碗中，直至没有气泡排出
3.将滤水器放回水箱并为水箱注水
4.重新启动咖啡机，先关闭再打开电源
5.选择热水并放出 2-3 杯热水
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错误代码 14：咖啡机过热
出现错误代码 14 表示浓缩咖啡机过热。要解决此问题，请关闭咖啡机并放置 30 分钟，直至其冷却。
错误代码 11 或 19：咖啡机需要调节到室温
出现错误代码 11 或 19 表示咖啡机需要一些时间从运输/室外温度调节至室温。这种情况在冬天的出现频率较高，当天气寒冷且室外温度在零度左右时尤为如此。
将咖啡机关闭 30 分钟，然后再将其重新打开。
或者，再次检查咖啡机背面的插头是否稳固连接：将其推动到位！确保插头正确插入电源插座。
如果您的浓缩咖啡机显示其他错误代码或解决方法无法解决问题，请联系我们以获取进一步帮助。
将咖啡机关闭 30 分钟，然后再将其重新打开。
或者，再次检查咖啡机背面的插头是否稳固连接：将其推动到位！确保插头正确插入电源插座。
如果您的浓缩咖啡机显示其他错误代码或解决方法无法解决问题，请联系我们以获取进一步帮助。