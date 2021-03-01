寻找有关其他产品的信息？

飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机显示错误代码

如果您的飞利浦浓缩咖啡机运行时出现错误，则带有图标图像的红色显示屏会亮起，同时附有代码编号（例如 01、03、04、05、11、14 或 19）。阅读以下内容，了解错误代码的含义及其解决办法。



注意：如果您的浓缩咖啡机显示的错误代码不在上述代码范围内，建议您联系我们以获取进一步帮助，因为您的咖啡机需要送修。

错误代码 01：咖啡研磨机无法正常工作

要解决此问题，请疏通咖啡漏斗，并采用真空吸尘器再次进行清洁。请按照以下步骤操作： 关闭咖啡机并等待，直至其完全关闭并且不再发出任何声响（这需要约 15-20 秒） 取出冲煮套件 打开预磨咖啡漏斗的盖子，将勺柄放入漏斗。 如果没有预磨咖啡漏斗，请从下面将勺柄插入咖啡漏斗。 上下移动勺柄，直至堵塞的咖啡粉掉落。可能需要用点力。 使用吸尘器去除所有掉落的咖啡粉 然后将吸尘器置于咖啡漏斗的出口处，用手盖住预磨咖啡漏斗。反之亦然，将吸尘器置于顶部，然后盖住底部。 放回冲煮套件，重新打开咖啡机，然后冲煮一杯浓缩咖啡。 冲煮后，检查漏斗是否仍没有咖啡粉。如果有，请重复疏通过程。 注意：为防止咖啡漏斗阻塞，不要让水倒入/溅入咖啡豆容器，且每周清洁咖啡漏斗。 出现 E01 代码表示咖啡研磨机无法正常工作，因为咖啡漏斗已被研磨咖啡堵塞。要解决此问题，请疏通咖啡漏斗，并采用真空吸尘器再次进行清洁。请按照以下步骤操作：：为防止咖啡漏斗阻塞，不要让水倒入/溅入咖啡豆容器，且每周清洁咖啡漏斗。

错误代码 03：冲煮套件变脏 关闭咖啡机并等待，直至其完全关闭并且不再发出任何声响（这需要约 15-20 秒）。 打开检修门，将“推”按钮按向右侧以取下冲煮套件，握住冲煮套件并朝您的方向拉动。 用温水彻底冲洗冲煮套件并将其晾干，然后再将其装回原位。 出现 E03 代码时，冲煮套件中包含太多污渍且无法正常工作。冲洗冲煮套件以解决此问题。请参阅下面的清洁说明： Play Pause

错误代码 04：冲煮套件未正确插入 出现 E04 代码表示冲煮套件没有放好。打开咖啡机的检修门，将冲煮套件推入到位。放置到位后，您将听到“咔哒”声。

错误代码 05：水回路吸入空气 要释放咖啡机中的空气，请按照以下步骤操作：



1.关闭咖啡机

2.倒空水箱并从水箱中取出 AquaClean 或任何其他滤水器

3.向水箱中注水，然后将其放回原位

4.重新打开咖啡机电源。咖啡机加热时，选择热水并放出 2-3 杯热水



如果您使用 AquaClean 滤水器，请按照这些额外步骤进行操作，以确保滤水器安装正确并供您使用：



1.摇晃 AquaClean 滤水器 5 秒

2.将滤网倒置在盛水的容器/碗中，直至没有气泡排出

3.将滤水器放回水箱并为水箱注水

4.重新启动咖啡机，先关闭再打开电源

5.选择热水并放出 2-3 杯热水 Play Pause

错误代码 14：咖啡机过热 出现错误代码 14 表示浓缩咖啡机过热。要解决此问题，请关闭咖啡机并放置 30 分钟，直至其冷却。