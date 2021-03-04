寻找有关其他产品的信息？

咖啡机在吸入空气时会发出较大的蜂鸣音，并且不会从水箱中吸水。按照以下步骤操作以解决此问题：

1.关闭咖啡机

2.倒空水箱并从水箱中取出 AquaClean（或任何其他滤水器）滤水器

3.向水箱中注水，然后将其放回原位

4.重新打开咖啡机电源。咖啡机加热时，选择热水并放出 2-3 杯热水

如果您使用 AquaClean 滤水器，请按照这些额外步骤进行操作，以确保滤水器安装正确并供您使用：

1.摇晃 AquaClean 滤水器 5 秒

2.将滤网倒置在盛水的容器/碗中，直至没有气泡排出

3.将滤水器放回水箱并为水箱注水

4.重新启动咖啡机，先关闭再打开电源

5选择热水并放出 2-3 杯热水

注意：如果您的 AquaClean 滤水器使用时间已经超过 3 个月，请更换滤水器，因为滤水器可能已经堵塞。