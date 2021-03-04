寻找有关其他产品的信息？

有几种不同的原因会导致飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机中没有咖啡流出。阅读以下内容，了解自行解决此问题的解决方案。
注意：如果您首次使用咖啡机，首次冲煮过程中仅流出几滴咖啡是正常现象。多冲煮几杯咖啡，以优化咖啡的提取量以及研磨咖啡的浓稠度。
Article Published Date : 2021-03-04
有几种不同的原因会导致飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机中没有咖啡流出。阅读以下内容，了解自行解决此问题的解决方案。
注意：如果您首次使用咖啡机，首次冲煮过程中仅流出几滴咖啡是正常现象。多冲煮几杯咖啡，以优化咖啡的提取量以及研磨咖啡的浓稠度。
咖啡机在吸入空气时会发出较大的蜂鸣音，并且不会从水箱中吸水。按照以下步骤操作以解决此问题：
1.关闭咖啡机
2.倒空水箱并从水箱中取出 AquaClean（或任何其他滤水器）滤水器
3.向水箱中注水，然后将其放回原位
4.重新打开咖啡机电源。咖啡机加热时，选择热水并放出 2-3 杯热水
如果您使用 AquaClean 滤水器，请按照这些额外步骤进行操作，以确保滤水器安装正确并供您使用：
1.摇晃 AquaClean 滤水器 5 秒
2.将滤网倒置在盛水的容器/碗中，直至没有气泡排出
3.将滤水器放回水箱并为水箱注水
4.重新启动咖啡机，先关闭再打开电源
5选择热水并放出 2-3 杯热水
注意：如果您的 AquaClean 滤水器使用时间已经超过 3 个月，请更换滤水器，因为滤水器可能已经堵塞。
变脏或堵塞的冲煮套件可能会导致咖啡不会从咖啡机中流出。每周冲洗冲煮套件十分重要。请按照下列步骤操作或观看我们的教程视频：
1.关闭咖啡机并等待，直至其完全关闭并且不再发出任何声响（这需要约 15-20 秒）
2.打开检修门，将“推”按钮按向右侧以取下冲煮套件，握住冲煮套件并朝您的方向拉动
3.用温水彻底冲洗冲煮套件并将其晾干，然后再将其装回原位
注意：为了彻底清洁冲煮套件，我们建议您使用飞利浦咖啡油去除片 (CA6704)。
没有咖啡流出时，也有可能是喷嘴出现了堵塞。要进行清洁，您可以使用导管清洁器或针来清除污渍。
使用预磨咖啡功能冲煮咖啡时，您需要打开咖啡机并使其处于就绪状态，然后再向预磨咖啡容器中添加预磨咖啡。
仅可使用随附的咖啡勺盛满一勺咖啡粉，然后敲击咖啡勺顶部。咖啡粉过量会导致冲煮套件溢出并中断咖啡冲煮过程。咖啡粉会掉落到咖啡机中，且没有咖啡流出。
您最后一次为浓缩咖啡机除垢是什么时候？所有咖啡机均拥有专用的除垢指示灯，我们建议您在咖啡机指示灯提示后尽快为咖啡机除垢。 不为咖啡机除垢会导致水垢在内部积聚并造成故障。
要了解如何为浓缩咖啡机除垢，请参阅用户手册或单击此处。
如果预磨咖啡容器堵塞，则无法流出咖啡。要解决此问题，请按照以下步骤进行操作或观看说明影片：
1.关闭咖啡机并等待，直至其完全关闭并且不再发出任何声响（这需要约 15-20 秒）
2.打开检修门，将“推”按钮按向右侧以取下冲煮套件，握住冲煮套件并朝您的方向拉动
3.打开预磨咖啡仓的盖子，将勺柄插入其中
4.上下移动勺柄，直至堵塞的咖啡粉掉落
如果上述解决方案仍然无法解决问题，请联系我们获取进一步帮助。