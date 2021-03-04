寻找有关其他产品的信息？

使用预磨咖啡功能冲煮咖啡时，您需要打开咖啡机并使其处于就绪状态，然后再向预磨咖啡容器中添加预磨咖啡。

仅可使用随附的咖啡勺盛满一勺咖啡粉，然后敲击咖啡勺顶部。咖啡粉过量会导致冲煮套件溢出并中断咖啡冲煮过程。咖啡粉会掉落到咖啡机中，且没有咖啡流出。