寻找有关其他产品的信息？

您的飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机是否会在研磨咖啡豆之后没有咖啡流出？阅读以下内容，了解可能发生这种状况的几个原因。
我的飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机尚未冲煮一杯咖啡便弃出咖啡粉
使用预磨咖啡功能
使用预磨咖啡功能冲煮咖啡时，您需要打开咖啡机并使其处于就绪状态，然后再向预磨咖啡容器中添加预磨咖啡。
仅可使用随附的咖啡勺盛满一勺咖啡粉，然后敲击咖啡勺顶部。咖啡粉过量会导致冲煮套件溢出并中断咖啡冲煮过程。咖啡粉会掉落到咖啡机中，且没有咖啡流出。
冲煮套件变脏
变脏或堵塞的冲煮套件可能会导致咖啡不会从咖啡机中流出。每周冲洗冲煮套件十分重要。请按照下列步骤操作或观看我们的教程视频：
1.关闭咖啡机并等待，直至其完全关闭并且不再发出任何声响（这需要约 15-20 秒）
2.打开检修门，将“推”按钮按向右侧以取下冲煮套件，握住冲煮套件并朝您的方向拉动
3.用温水彻底冲洗冲煮套件并将其晾干，然后再将其装回原位
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没有足够的咖啡豆或水
如果在冲煮咖啡前没有准备好足够的咖啡豆或水，冲煮过程将中断，且咖啡粉会掉落到咖啡粉容器中。
要解决此问题，请确保您准备好了足够的咖啡豆或水，然后再开始冲煮。
如果上述解决方案仍然无法解决问题，请联系我们获取进一步帮助。