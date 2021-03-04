寻找有关其他产品的信息？

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EP5143/72 Philips 5400 Series 全自动浓缩咖啡机
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Philips 5400 Series 全自动浓缩咖啡机

EP5143/72

飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机冲煮的咖啡含水较多

如果您的飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机冲煮的咖啡含水较多，这可能有多种原因。请查看下列可能的原因和解决方案。

首次使用咖啡机

如果是首次使用浓缩咖啡机，冲煮的咖啡含水较多是正常现象，因为系统仍然在调整过程中。

尝试多冲煮几杯咖啡，以优化咖啡的提取量以及研磨咖啡的浓稠度。

冲煮套件变脏

每周冲洗冲煮套件十分重要，因为变脏的冲煮套件滤网会导致水流不畅并影响咖啡口感。要进行清洁，请按照下列步骤操作或观看我们的教程视频：

1.关闭咖啡机并等待，直至其完全关闭并且不再发出任何声响（这需要约 15-20 秒）
2.打开检修门，将“推”按钮按向右侧以取下冲煮套件，握住冲煮套件并朝您的方向拉动
3.用温水彻底冲洗冲煮套件并将其晾干，然后再将其装回原位

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需要调整研磨设置

将研磨设置调节到细研磨时，可能会不慎调节到更高的程度，从而导致两块研磨石之间的距离过近。这可能导致研磨出来的咖啡非常细小，且不会吸水。

要解决此问题，只需将咖啡豆容器中的旋钮调到更大的数字或更大的咖啡豆，即可将研磨设置重新调节到较粗的设置。

需要调整部分咖啡机设置

醇香设置、杯量、研磨设置是能够影响咖啡浓度的咖啡机设置。我们建议您深入了解这些设置。

例如，要增加咖啡的浓度，您可以选择最高的醇香设置以及中等杯量，并将研磨设置为细研磨。

预磨咖啡容器堵塞

打开预磨咖啡容器的盖子并检查其是否被研磨咖啡堵塞。如果是这种情况，请按照以下步骤操作以清除堵塞：

1.关闭咖啡机并等待其完全关闭
2.从咖啡机中取出冲煮套件。
3.打开预磨咖啡容器的盖子，将勺柄插入其中。
4.上下移动勺柄，直至堵塞的咖啡粉掉落

如果上述解决方案仍然无法解决问题，请联系我们获取进一步帮助。

此页面上的信息适用于以下型号： EP5143/72 , EP3146/72 , SM7683/07 , SM7685/07 , EP2121/62 , EP2124/62 , EP2131/62 , EP2136/62 , EP3146/82 , EP5310/12 , EP5365/12 , HD8914/07 , HD8915/07 , HD8927/07 , HD8975/05 , HD8824/07 , HD8847/17 , HD8652/57 , HD8650/07 , HD8650/27 , HD8651/07 , HD8651/17 , HD8651/27 , HD8964/05 , HD8966/05 , HD8920/07 , RI9840/04 , RI9841/02 , HD8761/07 , HD8762/07 , HD8768/05 , HD8752/05 , HD8753/15 , HD8930/05 , HD8751/15 , HD8833/15 , HD8743/17 , HD8745/07 , HD8837/05 , HD8854/15 , HD8856/05 , HD8944/07 . 更多 更少

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