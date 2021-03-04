寻找有关其他产品的信息？

将研磨设置调节到细研磨时，可能会不慎调节到更高的程度，从而导致两块研磨石之间的距离过近。这可能导致研磨出来的咖啡非常细小，且不会吸水。

要解决此问题，只需将咖啡豆容器中的旋钮调到更大的数字或更大的咖啡豆，即可将研磨设置重新调节到较粗的设置。