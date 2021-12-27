要调节最高数量设置，请按住您想要调节的饮品图标 3 秒钟。饮品数量图标的上指示灯和牛奶数量图标（仅限特定类型）的上指示灯开始闪烁，且启动/停止按钮开始闪烁，这表示您处于编程模式。 按启动/停止按钮。机器开始冲煮选定饮品。启动指示灯首先持续亮起。当机器准备好存储调节的量时，启动/停止指示灯开始闪烁。 当杯中的咖啡或牛奶达到所需量时，再次按下启动/停止按钮。如果是卡布奇诺或拿铁玛琪朵，先放出牛奶。当杯中的牛奶达到所需量时，按下启动/停止按钮。咖啡机自动开始放出咖啡。当杯中达到所需量时，再次按下启动/停止按钮。

对于每种饮料，机器有 3 种默认设置：低、中、高。但是，可以根据您自己的需求调节并存储数量，此选项仅在使用最高设置时可用。查找以下说明或观看影片。为饮品设定新最高默认量时，机器将在您每次选择这款饮品最高量时放出新量的饮品。