如何调整我的飞利浦浓缩咖啡机饮品容量
查看以下信息和说明视频，根据您的喜好为以下飞利浦浓缩咖啡机设定咖啡量。
调整飞利浦 1200/2200/3200 浓缩咖啡机的饮料容量
对于每种饮料，机器有 3 种默认设置：低、中、高。
但是，可以根据您自己的需求调节并存储数量，此选项仅在使用最高设置时可用。
查找以下说明或观看影片。
新量的饮品。
但是，可以根据您自己的需求调节并存储数量，此选项仅在使用最高设置时可用。
查找以下说明或观看影片。
- 要调节最高数量设置，请按住您想要调节的饮品图标 3 秒钟。饮品数量图标的上指示灯和牛奶数量图标（仅限特定类型）的上指示灯开始闪烁，且启动/停止按钮开始闪烁，这表示您处于编程模式。
- 按启动/停止按钮。机器开始冲煮选定饮品。启动指示灯首先持续亮起。当机器准备好存储调节的量时，启动/停止指示灯开始闪烁。
- 当杯中的咖啡或牛奶达到所需量时，再次按下启动/停止按钮。如果是卡布奇诺或拿铁玛琪朵，先放出牛奶。当杯中的牛奶达到所需量时，按下启动/停止按钮。咖啡机自动开始放出咖啡。当杯中达到所需量时，再次按下启动/停止按钮。
新量的饮品。
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使用飞利浦 5000 浓缩咖啡机上的 MEMO 功能调节浓缩咖啡或咖啡的容量
记忆功能可帮助您调整标准饮品容量。该视频将介绍如何调整并保存浓缩咖啡的饮品容量。如果您要调整意式长浓缩咖啡、咖啡或意式奶油咖啡的杯量，请按住您要调整的饮料按钮。
说明
说明
- 按住您要调整的饮料按钮，直至显示屏显示记忆
- 您的浓缩咖啡机现在处于编程模式并开始冲煮咖啡
- 稍等片刻，一旦达到所需的咖啡量，按 OK 按钮停止
- 浓缩咖啡机现已调整为您想要的饮品容量
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使用飞利浦 5000 浓缩咖啡机上的 MEMO 功能调节卡布奇诺或拿铁玛琪朵的容量
记忆功能可帮助您调整标准饮品容量。该视频将介绍如何调整并保存卡布奇诺的饮品容量。如果您想调整拿铁玛琪朵的杯量，请按住拿铁玛琪朵按钮。
说明
说明
- 确保已安装储奶容器并装有足够的牛奶
- 按住卡布奇诺或拿铁玛琪朵按钮，直到显示屏上显示记忆
- 您的浓缩咖啡机现在处于编程模式并开始制作奶泡
- 一旦到达所需的泡沫量，按 OK 按钮停止。浓缩咖啡机将立即开始冲煮您的饮品
- 稍等片刻，一旦达到所需的咖啡量，按 OK 按钮停止。
- 浓缩咖啡机现已调整为您想要的饮品容量
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调整飞利浦 4000/3100 浓缩咖啡机的饮料容量
记忆功能可帮助您调整飞利浦 4000/3100 浓缩咖啡机的标准饮品容量。查看此说明视频，轻松调整标准饮品容量。
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调整飞利浦 3000 浓缩咖啡机的饮料容量
记忆功能可帮助您调整飞利浦 3000 浓缩咖啡机的标准饮品容量。查看此说明视频，轻松调整标准饮品容量。
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调整飞利浦 2100/2000 浓缩咖啡机的饮料容量
记忆功能可帮助您调整飞利浦 2100/2000 浓缩咖啡机的标准饮品容量。查看此说明视频，轻松调整标准饮品容量。
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调整飞利浦 2100/2000 浓缩咖啡机的饮料容量
记忆功能可帮助您调整飞利浦 2100/2000 浓缩咖啡机的标准饮品容量。查看此说明视频，轻松调整标准饮品容量。
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