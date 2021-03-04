寻找有关其他产品的信息？

记忆功能可帮助您调整标准饮品容量。该视频将介绍如何调整并保存浓缩咖啡的饮品容量。如果您要调整意式长浓缩咖啡、咖啡或意式奶油咖啡的杯量，请按住您要调整的饮料按钮。

说明

1.按住您要调整的饮料按钮，直至显示屏显示记忆

2.您的浓缩咖啡机现在处于编程模式并开始冲煮咖啡

3.稍等片刻，一旦达到所需的咖啡量，按 OK 按钮停止。

4.浓缩咖啡机现已调整为您想要的饮品容量