寻找有关其他产品的信息？

定期为飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机除垢可确保咖啡口味香醇且温度适宜。如果除垢/清洁指示灯开始缓慢闪烁，则表示应该为咖啡机除垢了。按照步骤进行操作或观看视频，了解如何在家进行除垢。
为浓缩咖啡机除垢时，请仅使用飞利浦除垢剂（除垢溶液 CA6700）。
除垢说明可能会因具体的浓缩咖啡机型号而异。如要了解更加详细的分步操作说明，请查看用户手册或访问我们的咖啡机保养页面以获取视频说明。
注意：除垢过程可能需要 30 分钟才可完成。过程开始后不能中断。
如何为飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机除垢
为飞利浦 1200/2200/3200 系列除垢
除垢程序：
1.倒空水盘并将其放回
2.从咖啡机中取出经典奶泡器或 LatteGo（如果有）
3.如果有 AquaClean 滤网，请将其从水箱中取出
4.倒空水箱，然后将整瓶飞利浦除垢溶液倒入其中。 向水箱中的除垢溶液加水，直至达到除垢/清洁水位标示，然后将其放回。
5.在咖啡和出水口下方放一个大号容器/碗（1.5 升）
6.打开机器
7.按住除垢/清洁图标 3 秒钟，然后按 Start/Stop 按钮启动除垢程序
8.在除垢周期中，除垢/清洁指示灯将闪烁以显示正在进行除垢
9.咖啡机将开始通过咖啡和热水口流出少量的水 10.让咖啡机放出除垢溶液，直到水箱为空。空水箱指示灯图标将亮起
11.将碗取走
12.取出水箱并用清水冲洗
13.向水箱中注入清水，直至达到除垢/清洁水位标示，然后将其放回咖啡机中
14.将倒空的碗放回咖啡和出水口下方，并继续进行以下冲洗程序。
冲洗程序：
1.按启动/停止按钮开始冲洗过程。此过程约需 3 分钟
2.在此过程中，控制面板上的指示灯将亮起并熄灭，表示正在执行冲洗周期
3.一旦咖啡机停止放水，则表明除垢过程完成
4.咖啡机将自动加热
5.当饮品图标持续亮起时，表示咖啡机可再次使用
6.AquaClean 指示灯将闪烁一段时间，提醒您安装新的 AquaClean 滤水器
7.在水箱中安装并激活新的 AquaClean 滤水器
1.倒空水盘并将其放回
2.从咖啡机中取出经典奶泡器或 LatteGo（如果有）
3.如果有 AquaClean 滤网，请将其从水箱中取出
4.倒空水箱，然后将整瓶飞利浦除垢溶液倒入其中。 向水箱中的除垢溶液加水，直至达到除垢/清洁水位标示，然后将其放回。
5.在咖啡和出水口下方放一个大号容器/碗（1.5 升）
6.打开机器
7.按住除垢/清洁图标 3 秒钟，然后按 Start/Stop 按钮启动除垢程序
8.在除垢周期中，除垢/清洁指示灯将闪烁以显示正在进行除垢
9.咖啡机将开始通过咖啡和热水口流出少量的水 10.让咖啡机放出除垢溶液，直到水箱为空。空水箱指示灯图标将亮起
11.将碗取走
12.取出水箱并用清水冲洗
13.向水箱中注入清水，直至达到除垢/清洁水位标示，然后将其放回咖啡机中
14.将倒空的碗放回咖啡和出水口下方，并继续进行以下冲洗程序。
冲洗程序：
1.按启动/停止按钮开始冲洗过程。此过程约需 3 分钟
2.在此过程中，控制面板上的指示灯将亮起并熄灭，表示正在执行冲洗周期
3.一旦咖啡机停止放水，则表明除垢过程完成
4.咖啡机将自动加热
5.当饮品图标持续亮起时，表示咖啡机可再次使用
6.AquaClean 指示灯将闪烁一段时间，提醒您安装新的 AquaClean 滤水器
7.在水箱中安装并激活新的 AquaClean 滤水器
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为飞利浦 5000 系列除垢
该视频将帮助您为飞利浦 5000 浓缩咖啡机除垢。要了解更加详细的分步操作说明，请查看用户手册。
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为飞利浦 Espresso 4300 和 5400 系列除垢
- 轻触用户界面上的“清洁”图标，然后选择菜单中的“除垢”。
- 按照屏幕上的说明操作。
- 取下 LatteGo 或奶泡器（如已安装）。
- 取下水盘和咖啡粉容器，将其倒空，然后再装回。
- 取出水箱并将其倒空。然后拆下 AquaClean 滤水器。
- 将整瓶飞利浦除垢剂倒入水箱，然后注入清水，直至达到除垢/清洁水位标示。然后，将其放回咖啡机。
- 将一个大号容器（1.5 升）放在咖啡喷嘴和出水口下方。
- 按 Start/Stop 按钮开始除垢程序。除垢程序持续约 30 分钟，包括一个除垢周期和一个冲洗周期。
- 等待直到咖啡机停止放水。当消息出现在显示屏上时，给水箱加水。当咖啡机停止放水时，除垢程序完成。
- 在水箱中安装并激活新的 AquaClean 滤水器。
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为飞利浦 1200/2200/3200 系列除垢
除垢程序：
1.倒空水盘并将其放回
2.从咖啡机中取出经典奶泡器或 LatteGo（如果有）
3.如果有 AquaClean 滤网，请将其从水箱中取出
4.倒空水箱，然后将整瓶飞利浦除垢溶液倒入其中。 向水箱中的除垢溶液加水，直至达到除垢/清洁水位标示，然后将其放回。
5.在咖啡和出水口下方放一个大号容器/碗（1.5 升）
6.打开机器
7.按住除垢/清洁图标 3 秒钟，然后按 Start/Stop 按钮启动除垢程序
8.在除垢周期中，除垢/清洁指示灯将闪烁以显示正在进行除垢
9.咖啡机将开始通过咖啡和热水口流出少量的水 10.让咖啡机放出除垢溶液，直到水箱为空。空水箱指示灯图标将亮起
11.将碗取走
12.取出水箱并用清水冲洗
13.向水箱中注入清水，直至达到除垢/清洁水位标示，然后将其放回咖啡机中
14.将倒空的碗放回咖啡和出水口下方，并继续进行以下冲洗程序。
冲洗程序：
1.按启动/停止按钮开始冲洗过程。此过程约需 3 分钟
2.在此过程中，控制面板上的指示灯将亮起并熄灭，表示正在执行冲洗周期
3.一旦咖啡机停止放水，则表明除垢过程完成
4.咖啡机将自动加热
5.当饮品图标持续亮起时，表示咖啡机可再次使用
6.AquaClean 指示灯将闪烁一段时间，提醒您安装新的 AquaClean 滤水器
7.在水箱中安装并激活新的 AquaClean 滤水器
1.倒空水盘并将其放回
2.从咖啡机中取出经典奶泡器或 LatteGo（如果有）
3.如果有 AquaClean 滤网，请将其从水箱中取出
4.倒空水箱，然后将整瓶飞利浦除垢溶液倒入其中。 向水箱中的除垢溶液加水，直至达到除垢/清洁水位标示，然后将其放回。
5.在咖啡和出水口下方放一个大号容器/碗（1.5 升）
6.打开机器
7.按住除垢/清洁图标 3 秒钟，然后按 Start/Stop 按钮启动除垢程序
8.在除垢周期中，除垢/清洁指示灯将闪烁以显示正在进行除垢
9.咖啡机将开始通过咖啡和热水口流出少量的水 10.让咖啡机放出除垢溶液，直到水箱为空。空水箱指示灯图标将亮起
11.将碗取走
12.取出水箱并用清水冲洗
13.向水箱中注入清水，直至达到除垢/清洁水位标示，然后将其放回咖啡机中
14.将倒空的碗放回咖啡和出水口下方，并继续进行以下冲洗程序。
冲洗程序：
1.按启动/停止按钮开始冲洗过程。此过程约需 3 分钟
2.在此过程中，控制面板上的指示灯将亮起并熄灭，表示正在执行冲洗周期
3.一旦咖啡机停止放水，则表明除垢过程完成
4.咖啡机将自动加热
5.当饮品图标持续亮起时，表示咖啡机可再次使用
6.AquaClean 指示灯将闪烁一段时间，提醒您安装新的 AquaClean 滤水器
7.在水箱中安装并激活新的 AquaClean 滤水器
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为飞利浦 5000 系列除垢
该视频将帮助您为飞利浦 5000 浓缩咖啡机除垢。要了解更加详细的分步操作说明，请查看用户手册。
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为飞利浦 4000 和 3100 系列除垢
除垢程序：
1.从菜单中选择“[开始除垢](Start Calc Clean)”
2.按 CAPPUCCINO 按钮可选择除垢程序
3.咖啡机会提醒您插入装有水的储奶容器，向右拉出储奶容器喷嘴。
4.显示屏上将出现除垢剂符号。
5.将整瓶飞利浦除垢溶液倒入水箱。
6.给水箱注水，直至达到除垢/清洁水位标示。
7.将水箱放回咖啡机中。
8.在奶泡器和咖啡喷嘴下方放一个碗
9.按 CAPPUCCINO 按钮可启动除垢周期。
显示屏将显示除垢进度。按 ESPRESSO 按钮可以暂停除垢过程。按 CAPPUCCINO 按钮可恢复除垢程序。
冲洗步骤：
1.完成后，冲洗水箱，再往水箱中注入清水，直至达到最高水位标示，然后将其放回
2.显示屏上将出现开始冲洗符号。
3.给储奶容器注水，直至达到最低水位标示，然后将其放回
4.向右拉出储奶容器喷嘴。
5.将碗放回。
6.按 CAPPUCCINO 按钮可启动冲洗周期。
当显示屏上出现“除垢完成”符号时，表示冲洗周期已完成。按 CAPPUCCINO 按钮可退出除垢程序。
注意：如果显示屏上出现“水箱”符号，而不是“除垢完成”符号，给水箱加水，直至达到最高水位标示，然后再执行一个冲洗周期。
1.从菜单中选择“[开始除垢](Start Calc Clean)”
2.按 CAPPUCCINO 按钮可选择除垢程序
3.咖啡机会提醒您插入装有水的储奶容器，向右拉出储奶容器喷嘴。
4.显示屏上将出现除垢剂符号。
5.将整瓶飞利浦除垢溶液倒入水箱。
6.给水箱注水，直至达到除垢/清洁水位标示。
7.将水箱放回咖啡机中。
8.在奶泡器和咖啡喷嘴下方放一个碗
9.按 CAPPUCCINO 按钮可启动除垢周期。
显示屏将显示除垢进度。按 ESPRESSO 按钮可以暂停除垢过程。按 CAPPUCCINO 按钮可恢复除垢程序。
冲洗步骤：
1.完成后，冲洗水箱，再往水箱中注入清水，直至达到最高水位标示，然后将其放回
2.显示屏上将出现开始冲洗符号。
3.给储奶容器注水，直至达到最低水位标示，然后将其放回
4.向右拉出储奶容器喷嘴。
5.将碗放回。
6.按 CAPPUCCINO 按钮可启动冲洗周期。
当显示屏上出现“除垢完成”符号时，表示冲洗周期已完成。按 CAPPUCCINO 按钮可退出除垢程序。
注意：如果显示屏上出现“水箱”符号，而不是“除垢完成”符号，给水箱加水，直至达到最高水位标示，然后再执行一个冲洗周期。
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为飞利浦 3000 系列除垢
该视频将帮助您为飞利浦 3000 浓缩咖啡机除垢。要了解更加详细的分步操作说明，请查看用户手册。
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为飞利浦 2100 系列除垢
该视频将帮助您为飞利浦 2100 浓缩咖啡机除垢。要了解更加详细的分步操作说明，请查看用户手册。
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其他飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机的型号
如果您的飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机是其他型号，请在用户手册找到详细的除垢说明或访问我们的[咖啡保养] (https://www.philips.com/coffee-care) 页面。