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EP5144/72 Philips 5400 Series 全自动浓缩咖啡机
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Philips 5400 Series 全自动浓缩咖啡机

EP5144/72

飞利浦/Saeco 咖啡机不研磨咖啡豆。

如果您的飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机不磨咖啡豆，但是研磨机在转动，请疏通咖啡漏斗，然后更改研磨设置。

疏通咖啡漏斗，进行额外清洁

使用勺柄疏通咖啡漏斗，然后使用吸尘器进行清洁

  1. 关闭咖啡机，等到再也听不到声响（这可能需要最多 15-20 秒）。
  2. 取出冲煮套件。
  3. 打开预磨咖啡漏斗的盖子，将勺柄放入漏斗。
    注：如果没有预磨咖啡漏斗，请从下面将勺柄插入咖啡漏斗
  4. 上下移动勺柄，直至堵塞的咖啡粉掉落。 注意： 可能需要用点力。
    5 使用吸尘器去除所有掉落的咖啡粉。
    6 然后将吸尘器置于咖啡漏斗的出口处，用手盖住预磨咖啡漏斗。 反之亦然，将吸尘器置于顶部，然后盖住底部。
  5. 放回冲煮套件，重新打开咖啡机，然后冲煮一杯浓缩咖啡。
    8 冲煮后，检查漏斗是否仍没有咖啡粉。 如果有，请重复疏通过程。

为防止咖啡漏斗阻塞：

  • 不要让水倒入/溅入咖啡豆容器
  • 每周清洁咖啡漏斗
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将研磨设置更改为粗研磨

研磨设置旋钮位于咖啡豆容器中。 对于某些咖啡机，您需要额外的工具（多功能工具）才能更改研磨设置。

要更改研磨设置：

  1. 将杯子放到出水口下。
  2. 按下按钮冲煮一大杯咖啡/意式长浓缩咖啡。
  3. 当研磨机开始研磨咖啡豆时，向下按研磨机调整旋钮，然后每次将旋钮转动一档。 当研磨机停止研磨时，停止转动。 对于某些咖啡机，您需要使用多功能工具（咖啡勺）来更改设置。 将预磨咖啡勺的后端放在研磨机调整旋钮上，向下按压，然后调整一档。
  4. 冲煮一杯浓缩咖啡，需要时再次调整。

此页面上的信息适用于以下型号： EP5144/72 , EP3146/72 , EP3146/92 , EP2124/62 , EP2131/62 , EP2136/62 , EP3146/82 , EP5310/12 , EP5365/12 , HD8914/07 , HD8915/07 , HD8927/07 , HD8975/05 , HD8824/07 , HD8847/17 , HD8652/57 , HD8650/07 , HD8650/27 , HD8651/07 , HD8651/17 , HD8651/27 , HD8964/05 , HD8966/05 , HD8920/07 , RI9840/04 , RI9841/02 , HD8761/07 , HD8762/07 , HD8768/05 , HD8752/05 , HD8753/15 , HD8930/05 , HD8751/15 , HD8833/15 , HD8743/17 , HD8745/07 , HD8837/05 , HD8854/15 , HD8856/05 , HD8944/07 . 更多 更少

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