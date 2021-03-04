寻找有关其他产品的信息？

在尝试插入冲煮套件之前，请确保其处于中间位置。当冲煮套件侧边黄色柱体上的箭头与黑色箭头以及“N”对齐时，冲煮套件处于中间位置。侧边的黄色挂钩需要处于竖直位置（请查看参考图像）。

要将冲煮套件置于中间位置并将其放回咖啡机，请按照以下步骤操作：

1.将冲煮套件留在外面并关闭检修门。将所有其他部件放回咖啡机（水盘/咖啡粉容器、水箱）。

2.按开/关按钮关闭咖啡机。等到不再听到声响（这可能需要最多 15-20 秒）。

3.按开/关按钮开启咖啡机。在咖啡机可以使用之前，请不要执行任何操作，如打开检修门/取出水盘/水箱。

4.在插入之前将冲煮套件放置在中间位置。要将冲煮套件置于中间位置，请首先按下控制杆，直至其与冲煮套件的底座接触（见图 1），然后检查黄色挂钩是否位于最高处；如果不是，请将其向上推（见图 2）

5打开检修门，将冲煮套件沿导轨重新滑入咖啡机，直至其固定到位。

6关闭检修门，然后关闭咖啡机并重新打开。

注意：说明可能因具体浓缩咖啡机的型号而异。要了解更加准确的分步操作说明，请查看用户手册。