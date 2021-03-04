寻找有关其他产品的信息？

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EP5143/72 Philips 5400 Series 全自动浓缩咖啡机
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Philips 5400 Series 全自动浓缩咖啡机

EP5143/72

我无法将冲煮套件插入飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机

如果您无法将冲煮套件插入飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机，请将冲煮套件置于中间位置并尝试将其放回

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冲煮套件未处于中间位置

在尝试插入冲煮套件之前，请确保其处于中间位置。当冲煮套件侧边黄色柱体上的箭头与黑色箭头以及“N”对齐时，冲煮套件处于中间位置。侧边的黄色挂钩需要处于竖直位置（请查看参考图像）。

要将冲煮套件置于中间位置并将其放回咖啡机，请按照以下步骤操作：
1.将冲煮套件留在外面并关闭检修门。将所有其他部件放回咖啡机（水盘/咖啡粉容器、水箱）。
2.按开/关按钮关闭咖啡机。等到不再听到声响（这可能需要最多 15-20 秒）。
3.按开/关按钮开启咖啡机。在咖啡机可以使用之前，请不要执行任何操作，如打开检修门/取出水盘/水箱。
4.在插入之前将冲煮套件放置在中间位置。要将冲煮套件置于中间位置，请首先按下控制杆，直至其与冲煮套件的底座接触（见图 1），然后检查黄色挂钩是否位于最高处；如果不是，请将其向上推（见图 2）
5打开检修门，将冲煮套件沿导轨重新滑入咖啡机，直至其固定到位。
6关闭检修门，然后关闭咖啡机并重新打开。

注意：说明可能因具体浓缩咖啡机的型号而异。要了解更加准确的分步操作说明，请查看用户手册。

飞利浦浓缩咖啡机的冲煮套件

此页面上的信息适用于以下型号： EP5143/72 , EP5147/92 , EP5144/72 , EP3146/72 , EP3146/92 , SM7683/07 , SM7685/07 , EP2121/62 , EP2124/62 , EP2131/62 , EP2136/62 , EP3146/82 , EP5310/12 , EP5365/12 , HD8914/07 , HD8915/07 , HD8927/07 , HD8975/05 , HD8824/07 , HD8847/17 , HD8652/57 , HD8650/07 , HD8650/27 , HD8651/07 , HD8651/17 , HD8651/27 , HD8964/05 , HD8966/05 , HD8920/07 , RI9840/04 , RI9841/02 , HD8761/07 , HD8762/07 , HD8768/05 , HD8752/05 , HD8753/15 , HD8930/05 , HD8751/15 , HD8833/15 , HD8743/17 , HD8745/07 , HD8837/05 , HD8854/15 , HD8856/05 , HD8944/07 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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