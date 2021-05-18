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S1108/02 Shaver series 1000 电动剃须刀
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Shaver series 1000 电动剃须刀

S1108/02

飞利浦剃须刀上的符号表示什么？

如果您想要了解飞利浦剃须刀上符号和指示灯所表示的含义，请阅读本文中的说明。

充电指示灯

根据您的剃须刀型号，您可能会在剃须刀上看到不同的充电指示灯符号。
在某些剃须刀上，您可能会看到三个垂直条状的指示灯。
在这些剃须刀的使用当中，电池电量即将耗尽时，指示灯呈橙色闪烁。充电时，此指示灯可以是白色、绿色或蓝色，具体取决于您的剃须刀型号。

对于某些型号，您可能会看到三个水平条状的指示灯。
这些剃须刀的指示灯亮起，表明电池电量。最下面的指示灯呈橙色闪烁，则表示电池电量几乎耗尽。
剃须刀充满电时，指示灯持续亮起 15 秒或 30 秒，然后自动关闭以节能。

 
飞利浦剃须刀充电指示灯

拔出插头即可使用

某些飞利浦剃须刀仅可不接电源使用。如果尝试在接电使用时打开这些剃须刀，则“拔出插头”符号闪烁，以指示拔出剃须刀。
飞利浦剃须刀“拔出插头即可使用”符号

感叹号

如果您看到飞利浦剃须刀上的惊叹号闪烁，则它可表示多种含义。
  • 剃须刀头阻塞：如果您看到惊叹号和水龙头及剃须刀头符号，则这表示剃须刀的马达无法运行，因为剃须刀头被污染或损坏。在这种情况下，您必须清洁或更换剃须刀头。
  • 过热：您的剃须刀可能会由于过度充电而过热。在这种情况下，剃须刀将自动关闭。让其冷却几分钟，然后再尝试将其打开。
  • 无线充电座上放置了金属物体：如果您看到 Qi 无线充电座上的感叹号闪烁，则表示上面放置了金属物体。这将导致 Qi 无线充电座自动关闭。移走该物体，5 分钟后重启无线充电座。
飞利浦剃须刀惊叹号符号

清洗提示

要保持飞利浦剃须刀正常工作，应日常定期进行清洁。根据您的剃须刀型号，您可能会看到一些符号，表示是时候清洁剃须刀了。您可能会看到一个水龙头符号（图片 1）或呈三角形的 3 个水滴（图片 2）。某些可在快速清洗器中清洁的剃须刀在 3 个水滴的顶部还有一个香蕉形图标。
飞利浦剃须刀上的清洗提示

旅行锁

您可以在旅行时将飞利浦剃须刀锁定，以确保它不会意外开启。

要激活旅行锁，按下剃须刀上的开/关按钮 3 秒钟。激活旅行锁后，锁定符号将在剃须刀上闪烁。

要禁用旅行锁，按下剃须刀上的开/关按钮 3 秒钟。锁定符号将首先闪烁，然后持续亮起，以表示剃须刀可重新供使用。
飞利浦剃须刀旅行锁符号

更换剃须刀头

为了保持您的飞利浦剃须刀正常工作，定期更换其剃须刀头至关重要。根据您的剃须刀型号，您可能会看到剃须刀头符号在剃须刀上闪烁或听到蜂鸣声，提醒您更换剃须刀头。

对于大多数剃须刀型号，应每两年更换一次剃须刀头。有关如何更换您剃须刀刀头的说明，请参阅用户手册。

注意：更换剃须刀头后，您需要通过按开/关按钮几秒来重置剃须刀。
飞利浦剃须刀更换剃须刀头符号

沐浴和水龙头符号

如果您看到飞利浦剃须刀背面印有淋浴或沐浴符号，这表示剃须刀防水，且可在淋浴或沐浴时安全用于水中。

您的飞利浦剃须刀背面印有水龙头符号，这表示您的剃须刀可清洗，可用水清洁。但是，这并不表示您可以在淋浴或沐浴时使用它。

打叉的水龙头符号表示您的剃须刀不可清洗且不应用水清洁。
飞利浦剃须刀防水符号

通知符号

当飞利浦 GroomTribe 应用程序中有重要消息时，S7000 剃须刀上的通知符号将会亮起。
飞利浦剃须刀通知符号

敏感剃须符号

飞利浦剃须刀 S7000 上有符号 S 和 XS。符号 S 表示敏感剃须设置，而 XS 则表示较敏感剃须。您可以通过飞利浦 GroomTribe 应用程序选择这些设置。

注意：请记住，飞利浦剃须刀上的符号因型号类型而异。有关剃须刀上符号和指示灯的完整概述，请参阅用户手册。
飞利浦剃须刀敏感符号

动作反馈

全新的飞利浦剃须刀型号采用 SenseIQ 技术。这些剃须刀上显示有运动感应图标。
剃须完毕后，您会收到有关剃须刀手柄的反馈。动作反馈图标会以各种颜色亮起，为您提供有关整体剃须的反馈。
  • 当您以正确的动作剃须（做圆周运动）时，动作反馈图标将呈绿色亮起。 
  • 当您的剃须动作可以改善时，动作反馈图标将呈橙色亮起。 
有关详细信息和建议，请参阅应用程序。

水龙头图标

将其关闭后，剃须刀上的水龙头符号将闪烁，这提醒您应对其进行清洁。

3 个水滴

在大多数最新的剃须刀型号中，您还会在蓝色香蕉形图标下方看到 3 颗泪滴，它们是清洗提示。
当您关闭剃须刀时，3 个水滴开始闪烁，提醒您在快速清洗器中清洁剃须刀。
当这些指示灯持续亮起时，表示清洁程序正在进行中。
如果您在清洗程序中从飞利浦快速清洗器上取出剃须刀或按下开/关按钮，并且 3 个水滴开始快速闪烁，则表示清洗程序在完成之前中断。
要继续执行清洗程序，请在 4 秒内将剃须刀放回清洁盒中。如果超过此时间范围，则需要再次按下剃须刀的开/关按钮，重新启动清洗程序。

香蕉形图标

伴随着 3 个水滴，清洁过程中，上方的蓝色香蕉形图标开始闪烁。
如果您在清洗程序中从飞利浦快速清洗器上取出剃须刀或按下开/关按钮，并且该图标开始缓慢闪烁，则表示清洗程序在完成之前中断。
要继续执行清洗程序，请在 4 秒内将剃须刀放回清洁盒中。如果超过此时间范围，则需要再次按下剃须刀的开/关按钮，重新启动清洗程序。

SkinIQ

如果您在剃须刀上看到 SkinIQ 符号，这意味着此设备配备了 SkinIQ 技术，可智能检测您的须发密度和剃须技术。
您可以在 GroomTribe 应用程序中获得个性化剃须建议。

此页面上的信息适用于以下型号： S1108/02 , S5532/00 , S7735/55 , S7732/50 , S7731/40 , S5536/09 , S5533/08 , S5531/00 , S8050/96 , S5535/05 , S6670/02 , S6875/68 , S6688/16 , S9188/88 , SP9810/19 , S9551/26 , S5688/76 , S3206/09 , S80/01 , S80/02 , S7880/18 , S1101/02 , S4303/12 , S3203/08 , S3202/06 , S3102/06 , S2305/06 , S2303/02 , S2302/02 , S1203/02 , S1102/02 , S1103/02 , S3103/06 , S5951/04 , S6015/16 , S7950/18 , S7970/26 , S7910/16 , S5088/74 , S5888/75 , S3561/13 , S6550/05 , S6840/25 , S6580/11 , S7340/32 , SP9880/61 , SP9863/14 , SP9861/13 , SP9860/13 , S1020/04 , SW6710/15 , S9051/26 , S9041/12 , S5551/27 , S5530/37 , S3590/06 , S3550/06 , SW3700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , SW5700/07 , S8870/62 , S526/02 , S6011/05 , S586/12 , S566/02 , S556/12 , S5351/05 , S529/12 , S528/02 , S5580/68 , S7740/69 , S1050/02 , S1010/04 , S1060/04 , S1560/04 , S7980/68 , SP9811/65 , SP9851/70 , S5091/50 , S9781/35 , S8880/68 , S8980/12 , S5571/68 , S8860/62 , S5008/04 , S5570/43 , S5570/33 , S5380/04 , S5370/04 , S5210/04 , S5095/58 , S5090/58 , S5082/61 , S5081/04 , S5080/03 , S5079/04 , S5078/04 , S5077/03 , S5015/61 , S5013/04 , S5011/04 , S5010/03 , S5110/04 , S5620/12 , S5560/33 , S5230/04 , S5130/04 , S7310/12 , S7780/62 , S7720/35 , S7530/43 , S7370/12 , S511/12 , S571/12 , S561/12 , S551/12 , S538/12 , S531/12 , S512/12 , AT800/16 , S510/12 , S520/12 , S530/12 , S550/12 , S560/12 , S570/12 , S575/12 , S575/50 , S9988/68 , S9031/12 , S9111/12 , S9151/12 , S9511/41 , S9711/33 , S9731/31 , S9911/62 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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