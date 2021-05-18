飞利浦剃须刀上的符号表示什么？

如果您想要了解飞利浦剃须刀上符号和指示灯所表示的含义，请阅读本文中的说明。

充电指示灯 根据您的剃须刀型号，您可能会在剃须刀上看到不同的充电指示灯符号。

在某些剃须刀上，您可能会看到三个垂直条状的指示灯。

在这些剃须刀的使用当中，电池电量即将耗尽时，指示灯呈橙色闪烁。充电时，此指示灯可以是白色、绿色或蓝色，具体取决于您的剃须刀型号。



对于某些型号，您可能会看到三个水平条状的指示灯。

这些剃须刀的指示灯亮起，表明电池电量。最下面的指示灯呈橙色闪烁，则表示电池电量几乎耗尽。

剃须刀充满电时，指示灯持续亮起 15 秒或 30 秒，然后自动关闭以节能。





拔出插头即可使用 某些飞利浦剃须刀仅可不接电源使用。如果尝试在接电使用时打开这些剃须刀，则“拔出插头”符号闪烁，以指示拔出剃须刀。

感叹号 剃须刀头阻塞 ：如果您看到惊叹号和水龙头及剃须刀头符号，则这表示剃须刀的马达无法运行，因为剃须刀头被污染或损坏。在这种情况下，您必须清洁或更换剃须刀头。

：如果您看到惊叹号和水龙头及剃须刀头符号，则这表示剃须刀的马达无法运行，因为剃须刀头被污染或损坏。在这种情况下，您必须清洁或更换剃须刀头。 过热 ：您的剃须刀可能会由于过度充电而过热。在这种情况下，剃须刀将自动关闭。让其冷却几分钟，然后再尝试将其打开。

：您的剃须刀可能会由于过度充电而过热。在这种情况下，剃须刀将自动关闭。让其冷却几分钟，然后再尝试将其打开。 无线充电座上放置了金属物体：如果您看到 Qi 无线充电座上的感叹号闪烁，则表示上面放置了金属物体。这将导致 Qi 无线充电座自动关闭。移走该物体，5 分钟后重启无线充电座。 如果您看到飞利浦剃须刀上的惊叹号闪烁，则它可表示多种含义。

清洗提示 要保持飞利浦剃须刀正常工作，应日常定期进行清洁。根据您的剃须刀型号，您可能会看到一些符号，表示是时候清洁剃须刀了。您可能会看到一个水龙头符号（图片 1）或呈三角形的 3 个水滴（图片 2）。某些可在快速清洗器中清洁的剃须刀在 3 个水滴的顶部还有一个香蕉形图标。

旅行锁 您可以在旅行时将飞利浦剃须刀锁定，以确保它不会意外开启。



要激活旅行锁，按下剃须刀上的开/关按钮 3 秒钟。激活旅行锁后，锁定符号将在剃须刀上闪烁。



要禁用旅行锁，按下剃须刀上的开/关按钮 3 秒钟。锁定符号将首先闪烁，然后持续亮起，以表示剃须刀可重新供使用。



更换剃须刀头 为了保持您的飞利浦剃须刀正常工作，定期更换其剃须刀头至关重要。根据您的剃须刀型号，您可能会看到剃须刀头符号在剃须刀上闪烁或听到蜂鸣声，提醒您更换剃须刀头。



对于大多数剃须刀型号，应每两年更换一次剃须刀头。有关如何更换您剃须刀刀头的说明，请参阅用户手册。



注意：更换剃须刀头后，您需要通过按开/关按钮几秒来重置剃须刀。

沐浴和水龙头符号 如果您看到飞利浦剃须刀背面印有淋浴或沐浴符号，这表示剃须刀防水，且可在淋浴或沐浴时安全用于水中。



您的飞利浦剃须刀背面印有水龙头符号，这表示您的剃须刀可清洗，可用水清洁。但是，这并不表示您可以在淋浴或沐浴时使用它。



打叉的水龙头符号表示您的剃须刀不可清洗且不应用水清洁。

通知符号 当飞利浦 GroomTribe 应用程序中有重要消息时，S7000 剃须刀上的通知符号将会亮起。

敏感剃须符号 飞利浦剃须刀 S7000 上有符号 S 和 XS。符号 S 表示敏感剃须设置，而 XS 则表示较敏感剃须。您可以通过飞利浦 GroomTribe 应用程序选择这些设置。



注意：请记住，飞利浦剃须刀上的符号因型号类型而异。有关剃须刀上符号和指示灯的完整概述，请参阅用户手册。

动作反馈

剃须完毕后，您会收到有关剃须刀手柄的反馈。动作反馈图标会以各种颜色亮起，为您提供有关整体剃须的反馈。 当您以正确的动作剃须（做圆周运动）时，动作反馈图标将呈绿色亮起。

当您的剃须动作可以改善时，动作反馈图标将呈橙色亮起。 有关详细信息和建议，请参阅应用程序。 全新的飞利浦剃须刀型号采用 SenseIQ 技术。这些剃须刀上显示有运动感应图标。剃须完毕后，您会收到有关剃须刀手柄的反馈。动作反馈图标会以各种颜色亮起，为您提供有关整体剃须的反馈。有关详细信息和建议，请参阅应用程序。

水龙头图标 将其关闭后，剃须刀上的水龙头符号将闪烁，这提醒您应对其进行清洁。

3 个水滴 在大多数最新的剃须刀型号中，您还会在蓝色香蕉形图标下方看到 3 颗泪滴，它们是清洗提示。

当您关闭剃须刀时，3 个水滴开始闪烁，提醒您在快速清洗器中清洁剃须刀。

当这些指示灯持续亮起时，表示清洁程序正在进行中。

如果您在清洗程序中从飞利浦快速清洗器上取出剃须刀或按下开/关按钮，并且 3 个水滴开始快速闪烁，则表示清洗程序在完成之前中断。

要继续执行清洗程序，请在 4 秒内将剃须刀放回清洁盒中。如果超过此时间范围，则需要再次按下剃须刀的开/关按钮，重新启动清洗程序。

香蕉形图标 伴随着 3 个水滴，清洁过程中，上方的蓝色香蕉形图标开始闪烁。

如果您在清洗程序中从飞利浦快速清洗器上取出剃须刀或按下开/关按钮，并且该图标开始缓慢闪烁，则表示清洗程序在完成之前中断。

要继续执行清洗程序，请在 4 秒内将剃须刀放回清洁盒中。如果超过此时间范围，则需要再次按下剃须刀的开/关按钮，重新启动清洗程序。