飞利浦剃须刀上的符号表示什么？
充电指示灯
在某些剃须刀上，您可能会看到三个垂直条状的指示灯。
在这些剃须刀的使用当中，电池电量即将耗尽时，指示灯呈橙色闪烁。充电时，此指示灯可以是白色、绿色或蓝色，具体取决于您的剃须刀型号。
对于某些型号，您可能会看到三个水平条状的指示灯。
这些剃须刀的指示灯亮起，表明电池电量。最下面的指示灯呈橙色闪烁，则表示电池电量几乎耗尽。
剃须刀充满电时，指示灯持续亮起 15 秒或 30 秒，然后自动关闭以节能。
拔出插头即可使用
感叹号
- 剃须刀头阻塞：如果您看到惊叹号和水龙头及剃须刀头符号，则这表示剃须刀的马达无法运行，因为剃须刀头被污染或损坏。在这种情况下，您必须清洁或更换剃须刀头。
- 过热：您的剃须刀可能会由于过度充电而过热。在这种情况下，剃须刀将自动关闭。让其冷却几分钟，然后再尝试将其打开。
- 无线充电座上放置了金属物体：如果您看到 Qi 无线充电座上的感叹号闪烁，则表示上面放置了金属物体。这将导致 Qi 无线充电座自动关闭。移走该物体，5 分钟后重启无线充电座。
清洗提示
旅行锁
要激活旅行锁，按下剃须刀上的开/关按钮 3 秒钟。激活旅行锁后，锁定符号将在剃须刀上闪烁。
要禁用旅行锁，按下剃须刀上的开/关按钮 3 秒钟。锁定符号将首先闪烁，然后持续亮起，以表示剃须刀可重新供使用。
更换剃须刀头
对于大多数剃须刀型号，应每两年更换一次剃须刀头。有关如何更换您剃须刀刀头的说明，请参阅用户手册。
注意：更换剃须刀头后，您需要通过按开/关按钮几秒来重置剃须刀。
沐浴和水龙头符号
您的飞利浦剃须刀背面印有水龙头符号，这表示您的剃须刀可清洗，可用水清洁。但是，这并不表示您可以在淋浴或沐浴时使用它。
打叉的水龙头符号表示您的剃须刀不可清洗且不应用水清洁。
通知符号
敏感剃须符号
注意：请记住，飞利浦剃须刀上的符号因型号类型而异。有关剃须刀上符号和指示灯的完整概述，请参阅用户手册。
动作反馈
剃须完毕后，您会收到有关剃须刀手柄的反馈。动作反馈图标会以各种颜色亮起，为您提供有关整体剃须的反馈。
- 当您以正确的动作剃须（做圆周运动）时，动作反馈图标将呈绿色亮起。
- 当您的剃须动作可以改善时，动作反馈图标将呈橙色亮起。
水龙头图标
将其关闭后，剃须刀上的水龙头符号将闪烁，这提醒您应对其进行清洁。
3 个水滴
在大多数最新的剃须刀型号中，您还会在蓝色香蕉形图标下方看到 3 颗泪滴，它们是清洗提示。
当您关闭剃须刀时，3 个水滴开始闪烁，提醒您在快速清洗器中清洁剃须刀。
当这些指示灯持续亮起时，表示清洁程序正在进行中。
如果您在清洗程序中从飞利浦快速清洗器上取出剃须刀或按下开/关按钮，并且 3 个水滴开始快速闪烁，则表示清洗程序在完成之前中断。
要继续执行清洗程序，请在 4 秒内将剃须刀放回清洁盒中。如果超过此时间范围，则需要再次按下剃须刀的开/关按钮，重新启动清洗程序。
香蕉形图标
伴随着 3 个水滴，清洁过程中，上方的蓝色香蕉形图标开始闪烁。
如果您在清洗程序中从飞利浦快速清洗器上取出剃须刀或按下开/关按钮，并且该图标开始缓慢闪烁，则表示清洗程序在完成之前中断。
要继续执行清洗程序，请在 4 秒内将剃须刀放回清洁盒中。如果超过此时间范围，则需要再次按下剃须刀的开/关按钮，重新启动清洗程序。
SkinIQ
如果您在剃须刀上看到 SkinIQ 符号，这意味着此设备配备了 SkinIQ 技术，可智能检测您的须发密度和剃须技术。
您可以在 GroomTribe 应用程序中获得个性化剃须建议。