搜索词

飞利浦支持

如何清洁飞利浦剃须刀？

发表于 2025 年 3 月 04 日
定期清洁飞利浦剃须刀，以确保其保持出色状态并在每次使用时提供理想的剃须效果。下面介绍了如何执行此操作的具体说明，您可以在剃须刀随附的用户手册中找到更多详细说明。

如果飞利浦剃须刀的性能下降，请参阅下面的“彻底清洁”一节。

请观看本视频，了解本文包含内容的概述。在 YouTube 上启用字幕以查看您所用语言的视频文本。

虽然剃须刀型号不同，但所有飞利浦剃须刀均采用相同的原理。请完整阅读以下信息以了解更多详情。

清洁前

为防止损坏剃须刀，请务必在清洁之前确认其是否防水。防水剃须刀的手柄上印有一个小水龙头（图 1）或浴盆（图 2）符号。如果您的剃须刀手柄上印带叉号的水龙头（图 3）符号，则表示不得用水清洁剃须刀。

清洁前，应从电源插座上将剃须刀拔下。
指示剃须刀是否防水的图标

在每次剃须后清洁

飞利浦建议您在每次剃须后快速清洁剃须刀，以尽可能减少剃须刀头周围积聚的毛发和碎屑。

对于防水剃须刀：开启剃须刀，然后在温水流下冲洗整个剃须刀头部件（剃须刀顶部的部件）。关闭剃须刀。

您可以通过按下释放按钮或轻轻拔下顶部来打开剃须刀头部件，具体方法根据剃须刀型号而定。将其打开可冲洗剃须刀头部件的内部。在下一次剃须之前，让所有部件自然风干。下图说明了如何清洁两种常见的防水剃须刀型号。

对于干剃须刀：关闭剃须刀，在剃须刀头部件顶部吹一吹，以除去散落的毛发和碎屑。 

您可以通过按下释放按钮或轻轻拔下顶部来打开剃须刀头部件，具体方法根据剃须刀型号而定。将其打开可清洁剃须刀头部件的内部。您可以使用剃须刀随附的清洁刷或洁净的软漆刷（或类似工具）执行此操作。
每次剃须后清洁飞利浦剃须刀

高效智能清洁系统和须刀清洁中心

如果您的飞利浦剃须刀配有高效智能清洁系统或须刀清洁中心，您可以在每次剃须后用它进行清洁和实现清新洁净效果。使用清洁系统取代了上方提到的定期清洁步骤。

但是，仍需要每月进行彻底清洁（请参阅以下详细信息）。

彻底清洁

飞利浦建议每月至少彻底清洁一次剃须刀或在剃须性能下降时进行清洁。 
要彻底清洁剃须刀，您需要拆下剃须刀头。

你可以看到下图说明了如何拆下和清洁两种常见类型飞利浦剃须刀的剃须刀头。有关剃须刀的详细说明，请参阅常见问题解答“如何拆下飞利浦剃须刀的剃须刀头”或用户手册。

对于防水剃须刀：您可以在拆下剃须刀头后单独清洁刀片和护罩。请注意，每个刀片和网罩是一套独特的套件，因此，请尽量避免将其弄混。清洁后，待所有部件自然风干后再进行下次剃须。

对于干剃须刀：在拆下剃须刀头后，请使用随附的清洁刷或其他干净柔软的刷子清洁剃须刀头。从网罩中取出刀片，并去除所有可见毛发。请注意，每个刀片和网罩是一套独特的套件，因此，请尽量避免将其弄混。
彻底清洁飞利浦剃须刀

紫外线充电器和紫外线清洁舱

为了使您的剃须刀更加卫生，除了定期和彻底的清洁（如前几节所述）之外，您还可以使用飞利浦紫外线充电器和紫外线清洁舱。 

请在剃须刀干燥后再使用紫外线配件。

注：紫外线充电器和紫外线清洁舱只适用于部分剃须刀型号。这些配件有助于清除剃须刀中的细菌，但不能替代日常清洁。

清洁附件

如果您的飞利浦剃须刀配有弹出式修剪器或卡入式附件（例如精确修剪器、胡须造型器或鼻毛修剪器），则可以在水龙头下用温水冲洗清洁这些部件。

待附件自然风干后才能进行下次使用。

提示：为获得出色剃须效果，请每半年用一滴矿物油润滑弹出式修剪器的剪齿。
飞利浦清洁弹出式修剪器

此页面上的信息适用于以下型号： RQ901/06 , S906/06 , RQ903/06 , S902/06 , XP9402/31 , XP9401/47 , XP9400/26 , XP9203/20 , XP9404/31 , X9002/10 , X9001/10 , X9000/10 , XP9202/20 , S1887/02 , S1881/02 , S1882/02 , S1883/02 , S1885/02 , S1886/02 , S2881/02 , S2882/02 , S2883/02 , S2885/02 , S3886/05 , S3885/02 , S3883/02 , S3882/02 , YQ660/02 , PQ663/02 , S891/05 , S893/05 , RQ890/05 , RQ892/05 , X5102/10 , X5101/10 , S5898/35 , S8055/03 , SP9883/38 , X5001/00 , X5002/00 , X5005/00 , X5003/00 , X5005/05 , S1213/02 , S1125/02 , PQ888/06 , S9642/37 , S9647/37 , S5831/01 , S7832/40 , S7836/55 , S7837/50 , S5836/09 , S5835/07 , S5832/01 , S5830/05 , SP9890/62 , SP9830/12 , S7618/55 , S5618/09 , S5930/05 , S7399/03 , SP9886/36 , S9618/55 , S9889/88 , SP9888/63 , SP9873/14 , SP9871/13 , SP9870/13 , S9931/20 , S9933/50 , S9932/20 , S9936/55 , S9935/50 , S5266/16 , SP9880/62 , S7888/99 , S1108/02 , S5532/00 , S7731/40 , S7732/50 , S5533/08 , S5536/09 , S7735/55 , S5535/05 , S8050/96 , S5531/00 , S6688/16 , S6670/02 , S6875/68 , S9188/88 , SP9810/19 , S9551/26 , S5688/76 , S3206/09 , S5620/12 , S80/01 , S80/02 , S7880/18 , S3881/02 , S1101/02 , S3202/06 , S1102/02 , S2305/06 , S4303/12 , S3102/06 , S1203/02 , S2302/02 , S2303/02 , S3103/06 , S1103/02 , S3203/08 , S5951/04 , S6015/16 , S7970/26 , S7950/18 , S7910/16 , S5088/74 , S5888/75 , S3561/13 , S6840/25 , S6580/11 , S6550/05 , S7340/32 , SP9880/61 , SP9863/14 , SP9861/13 , SP9860/13 , S9051/26 , S3590/06 , S1020/04 , S9041/12 , S5530/37 , S5551/27 , S3550/06 , SW6710/15 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , SW5700/07 , SW3700/07 , S8870/62 , S5351/05 , S6011/05 , S586/12 , S5580/68 , S7740/69 , S1050/02 , S1010/04 , S1060/04 , S1560/04 , S7980/68 , SP9811/65 , SP9851/70 , S5091/50 , S9781/35 , S8880/68 , S8980/12 , S5571/68 , S6632/01 , S6830/95 , S6831/06 , S8860/62 , S5015/61 , S5570/43 , S5570/33 , S5380/04 , S5370/04 , S5210/04 , S5095/58 , S5090/58 , S5082/61 , S5081/04 , S5080/03 , S5079/04 , S5078/04 , S5077/03 , S5013/04 , S5011/04 , S5010/03 , S5008/04 , S5230/04 , S5110/04 , S5130/04 , S5560/33 , S7310/26 , S7720/35 , S7780/62 , S7370/12 , S7310/12 , S7530/43 , YS1107/50 , YS1106/50 , YS1108/52 , S9988/68 , S9111/12 , S9151/12 , S9511/41 , S9711/33 , S9031/12 , S9911/62 , S9731/31 , RQ1297/23 , YS501/18 , RQ1260/30 , RQ1175/30 , YS500/16 , YS536/16 , YS502/16 , RQ1195/25 , RQ1251/16 , RQ1175/16 , RQ1131/16 , RQ1286/21 , RQ1296/23 , RQ1250/16 , RQ1150/16 , RQ1180/16 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

常见问题解答

在寻找别的东西吗？

了解所有飞利浦支持选项

支持主页

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。