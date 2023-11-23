为了使您的剃须刀更加卫生，除了定期和彻底的清洁（如前几节所述）之外，您还可以使用飞利浦紫外线充电器和紫外线清洁舱。

请在剃须刀干燥后再使用紫外线配件。

注：紫外线充电器和紫外线清洁舱只适用于部分剃须刀型号。这些配件有助于清除剃须刀中的细菌，但不能替代日常清洁。