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S9931/20 Shaver series 9000 干湿两用电动剃须刀 新品
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Shaver series 9000 干湿两用电动剃须刀

S9931/20

我的飞利浦剃须刀无法工作

如果您的飞利浦剃须刀不工作或无法打开，请阅读以下可能原因以及我们有关自行解决该问题的建议。

您的飞利浦剃须刀未充电

如果您拥有飞利浦充电式剃须刀，则其电池电量可能已耗尽。建议您先为剃须刀充电，然后再尝试重新打开。有关如何为剃须刀充电的详情，请参阅用户手册。

如果您的飞利浦剃须刀不可充电，则在使用时应将其电源插头插入带电的插座。

您的飞利浦剃须刀变脏了

剃须刀无法打开或不工作，可能是因为其变脏了。可能有毛发或污垢卡在其中，导致剃须刀头阻塞。

要解决该问题，需正确清洁剃须刀。如有可能，可取下剃须刀头并从内部清洁剃须刀。有关详细的清洁说明，请参阅用户手册。

对于部分剃须刀，清洁提示符号会闪烁以告知您剃须刀需要清洁。

飞利浦剃须刀清洁提示符号

您的飞利浦剃须刀未正确组装

剃须刀可能无法工作的另一个原因是未正确组装。要了解有关如何重新组装剃须刀的正确说明，请参阅用户手册。

飞利浦剃须刀上的旅行锁已启用

部分飞利浦剃须刀具有“旅行锁”功能。如果已启用该功能，则剃须刀将无法打开。您可能会看到剃须刀上闪烁“锁定”符号以告知您旅行锁已启用，具体取决于您所拥有的剃须刀型号。

要禁用旅行锁，请将剃须刀的开/关按钮按下 3 至 5 秒钟。现在，尝试重新打开剃须刀。

飞利浦剃须刀旅行锁符号

您的飞利浦剃须刀已损坏

飞利浦剃须刀可能已损坏，导致马达无法再运转了。在此情况下，请联系我们以了解我们如何才能为您提供进一步的帮助。

此页面上的信息适用于以下型号： S9931/20 , S9933/50 , S9932/20 , S9935/50 , S9936/55 , HQ6900/16 , HQ6990/33 , HQ6990/16 , HQ6970/33 , HQ6970/16 , HQ6940/33 , HQ6940/16 , HQ6920/16 , S1108/02 , S5532/00 , S7735/55 , S7732/50 , S7731/40 , S5536/09 , S5533/08 , S5531/00 , S8050/96 , S5535/05 , S6670/02 , S6875/68 , S6688/16 , S9188/88 , SP9810/19 , S9551/26 , S5688/76 , S3206/09 , S80/01 , S80/02 , S7880/18 , S1101/02 , S4303/12 , S3203/08 , S3202/06 , S3102/06 , S2305/06 , S2303/02 , S2302/02 , S1203/02 , S1102/02 , S1103/02 , S3103/06 , S5951/04 , S6015/16 , S7950/18 , S7970/26 , S7910/16 , S5088/74 , S5888/75 , S3561/13 , S6550/05 , S6840/25 , S6580/11 , S7340/32 , SP9880/61 , SP9863/14 , SP9861/13 , SP9860/13 , S1020/04 , SW6710/15 , S9051/26 , S9041/12 , S5551/27 , S5530/37 , S3590/06 , S3550/06 , SW3700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , SW5700/07 , S8870/62 , S526/02 , S6011/05 , S586/12 , S566/02 , S556/12 , S5351/05 , S529/12 , S528/02 , S5580/68 , S7740/69 , S1050/02 , S1010/04 , S1060/04 , S1560/04 , S7980/68 , SP9811/65 , SP9851/70 , XZ580/04 , XZ5810/70 , XZ5800/69 , S5091/50 , S100/02 , S118/02 , S116/02 , S111/02 , S110/02 , S108/02 , S106/02 , S101/02 , S9781/35 , FT618/14 , FT688/14 , FT668/14 , FT658/14 , S205/12 , S210/12 , S8880/68 , S8980/12 , S5571/68 , S8860/62 , S5008/04 , S5570/43 , S5570/33 , S5380/04 , S5370/04 , S5210/04 , S5095/58 , S5090/58 , S5082/61 , S5081/04 , S5080/03 , S5079/04 , S5078/04 , S5077/03 , S5015/61 , S5013/04 , S5011/04 , S5010/03 , S5110/04 , S5620/12 , S5560/33 , S5230/04 , S5130/04 , YQ6188/16 , S7310/12 , S7780/62 , S7720/35 , S7530/43 , S7370/12 , S300/02 , S571/12 , S561/12 , S551/12 , S538/12 , S531/12 , S512/12 , S511/12 , S360/02 , S331/02 , S330/02 , S321/02 , S311/02 , S301/02 , AT800/16 , YS1107/50 , S510/12 , S575/50 , S575/12 , S570/12 , S560/12 , S550/12 , S530/12 , S520/12 , YQ6008/16 , YQ6308/16 , YQ6108/16 , YS1106/50 , YS1108/52 , S9988/68 , YQ306/16 , AT798/16 , YQ300/16 , YQ318/16 , YQ308/16 , S9031/12 , S9911/62 , S9731/31 , S9711/33 , S9511/41 , S9151/12 , S9111/12 , RQ1297/23 , YS501/18 , YS527/16 , RQ1175/30 , RQ1260/30 , YS500/16 , YS502/16 , YS536/16 , YS523/16 , YS526/16 , AT620/14 , HQ6926/16 , RQ1195/25 , RQ1260/16 , RQ1131/16 , RQ1296/23 , RQ1286/21 , RQ1251/16 , RQ1175/16 , AT890/16 , RQ1150/16 , RQ1180/16 , RQ1250/16 , RQ1260/21 , RQ1280/21 , RQ1290/23 . 更多 更少

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