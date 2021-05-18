我的飞利浦剃须刀无法工作 如果您的飞利浦剃须刀不工作或无法打开，请阅读以下可能原因以及我们有关自行解决该问题的建议。 您的飞利浦剃须刀未充电 如果您拥有飞利浦充电式剃须刀，则其电池电量可能已耗尽。建议您先为剃须刀充电，然后再尝试重新打开。有关如何为剃须刀充电的详情，请参阅用户手册。 如果您的飞利浦剃须刀不可充电，则在使用时应将其电源插头插入带电的插座。 您的飞利浦剃须刀变脏了 剃须刀无法打开或不工作，可能是因为其变脏了。可能有毛发或污垢卡在其中，导致剃须刀头阻塞。 要解决该问题，需正确清洁剃须刀。如有可能，可取下剃须刀头并从内部清洁剃须刀。有关详细的清洁说明，请参阅用户手册。 对于部分剃须刀，清洁提示符号会闪烁以告知您剃须刀需要清洁。 您的飞利浦剃须刀未正确组装 剃须刀可能无法工作的另一个原因是未正确组装。要了解有关如何重新组装剃须刀的正确说明，请参阅用户手册。 飞利浦剃须刀上的旅行锁已启用 部分飞利浦剃须刀具有“旅行锁”功能。如果已启用该功能，则剃须刀将无法打开。您可能会看到剃须刀上闪烁“锁定”符号以告知您旅行锁已启用，具体取决于您所拥有的剃须刀型号。 要禁用旅行锁，请将剃须刀的开/关按钮按下 3 至 5 秒钟。现在，尝试重新打开剃须刀。 您的飞利浦剃须刀已损坏 飞利浦剃须刀可能已损坏，导致马达无法再运转了。在此情况下，请联系我们以了解我们如何才能为您提供进一步的帮助。