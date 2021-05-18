飞利浦剃须刀无法充电 如果您在为飞利浦剃须刀充电时遇到问题，请尝试采用我们的故障排除建议来自行解决该问题。 剃须刀未接通电源 确保飞利浦剃须刀的充电线缆已正确连接至剃须刀并已插入带电的插座。 充电器或充电线缆与您的飞利浦剃须刀不兼容 您应始终使用飞利浦原装充电器和 (USB) 线缆为飞利浦剃须刀充电。要了解哪款充电器与您的剃须刀兼容，请访问我们的网上商城或致电我们以获得进一步的支持。 节能模式已开启 当飞利浦剃须刀正在充电时，可以看到剃须刀上的指示灯或电池符号闪烁。为了节能，该指示灯会在剃须刀充满电后 15 或 30 分钟自动熄灭。要检查剃须刀的节能模式是否开启，请尝试拔下充电线，然后再将其重新插入剃须刀。该操作会使指示灯重新开始闪烁。现在您可以确定：剃须刀正在充电。 首次或很长一段时间之后为飞利浦剃须刀充电 首次或很长一段时间之后为飞利浦剃须刀充电时，为防止损坏设备，电池会很缓慢地开始充电。这意味着剃须刀上的充电指示灯在前几个小时可能不会闪烁。您不必担心。待剃须刀至少充电 2 小时后再检查充电状态。如果剃须刀仍无法充电，则可能存在另外的问题。 飞利浦剃须刀未正确置于高效智能清洁系统中 如果您在使用飞利浦高效智能清洁系统为剃须刀充电，则需确保将剃须刀正确置于其中。将剃须刀倒置放在支架上方。确保剃须刀的正面朝向高效智能清洁系统，然后按照以下步骤进行操作：1.将剃须刀放在支架中。2.将剃须刀向后倾斜3.按下高效智能清洁系统的顶盖，直至听到“咔嗒”一声，确认剃须刀已锁定。您将在高效智能清洁系统上看到一个电池符号闪烁，表示剃须刀正在充电。如果您试过执行上述故障排除建议但剃须刀仍无法充电，则请联系我们以获取进一步帮助。