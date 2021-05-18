飞利浦剃须刀无法充电

如果您在为飞利浦剃须刀充电时遇到问题，请尝试采用我们的故障排除建议来自行解决该问题。

剃须刀未接通电源 确保飞利浦剃须刀的充电线缆已正确连接至剃须刀并已插入带电的插座。

节能模式已开启 当飞利浦剃须刀正在充电时，可以看到剃须刀上的指示灯或电池符号闪烁。为了节能，该指示灯会在剃须刀充满电后 15 或 30 分钟自动熄灭。



要检查剃须刀的节能模式是否开启，请尝试拔下充电线，然后再将其重新插入剃须刀。该操作会使指示灯重新开始闪烁。现在您可以确定：剃须刀正在充电。

首次或很长一段时间之后为飞利浦剃须刀充电 首次或很长一段时间之后为飞利浦剃须刀充电时，为防止损坏设备，电池会很缓慢地开始充电。这意味着剃须刀上的充电指示灯在前几个小时可能不会闪烁。



您不必担心。待剃须刀至少充电 2 小时后再检查充电状态。如果剃须刀仍无法充电，则可能存在另外的问题。