某些飞利浦 Sonicare 牙刷型号提供不同的刷牙模式。您可以在此处查看这些模式的含义概述。请注意，这些模式可能会因牙刷型号而异。
有关特定牙刷型号的具体详细信息，请参阅用户手册。
飞利浦 Sonicare 牙刷的各个模式有何区别？
刷牙模式
清洁模式
此模式比标准模式下的振动频率更高，清洁效果更好。刷牙时间为 2 分钟。
深层清洁模式
您可以选择此模式以进行额外清洁。它比其他任何模式的洁净力都更强劲。 刷牙时间为 3 分钟。
亮白模式
此模式下的刷牙总时间为 2 分半钟。前 2 分钟为清洁模式，后半分钟为抛光模式。
抛光模式
此模式可持续 1 分钟。牙刷以比标准清洁模式下更低的振动频率运行。
护龈模式
此模式在 2 分钟标准清洁模式后具有 1 分钟按摩周期，以清洁牙龈。刷牙时间为 3 分钟
牙龈保健模式
此模式在 2 分钟标准清洁模式后具有加长的按摩周期，以清洁牙龈。刷牙时间为 3:20 分钟
敏感模式
此模式比标准模式下的振动频率更低。刷牙时间为 2 分钟
舌苔护理模式
这是 20 秒模式，专为清洁舌头而设计，配合舌苔护理刷头一起使用。刷牙时间为 20 秒
此模式比标准模式下的振动频率更高，清洁效果更好。刷牙时间为 2 分钟。
深层清洁模式
您可以选择此模式以进行额外清洁。它比其他任何模式的洁净力都更强劲。 刷牙时间为 3 分钟。
亮白模式
此模式下的刷牙总时间为 2 分半钟。前 2 分钟为清洁模式，后半分钟为抛光模式。
抛光模式
此模式可持续 1 分钟。牙刷以比标准清洁模式下更低的振动频率运行。
护龈模式
此模式在 2 分钟标准清洁模式后具有 1 分钟按摩周期，以清洁牙龈。刷牙时间为 3 分钟
牙龈保健模式
此模式在 2 分钟标准清洁模式后具有加长的按摩周期，以清洁牙龈。刷牙时间为 3:20 分钟
敏感模式
此模式比标准模式下的振动频率更低。刷牙时间为 2 分钟
舌苔护理模式
这是 20 秒模式，专为清洁舌头而设计，配合舌苔护理刷头一起使用。刷牙时间为 20 秒
更改强度设置
您的 Sonicare 牙刷可让您选择 3 种不同的强度级别：低、中和高。根据您安装的刷头，可自动选择强度。如果您想要更改为不同的强度，只需在刷牙时按下 Mode/Intensity 按钮即可。
注意：此功能适用于飞利浦 Sonicare 钻石亮白智能牙刷、ExpertClean、Expert Results、Protective Clean 5100 和 6100 系列。
对于手柄上带有强度级别面板的牙刷，向上或向下按强度面板可调整强度级别。有关详细信息，请查看用户手册。
注意：此功能适用于飞利浦 Sonicare 钻石亮白智能牙刷、ExpertClean、Expert Results、Protective Clean 5100 和 6100 系列。
对于手柄上带有强度级别面板的牙刷，向上或向下按强度面板可调整强度级别。有关详细信息，请查看用户手册。