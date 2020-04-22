刷牙模式

清洁模式

此模式比标准模式下的振动频率更高，清洁效果更好。刷牙时间为 2 分钟。



深层清洁模式

您可以选择此模式以进行额外清洁。它比其他任何模式的洁净力都更强劲。 刷牙时间为 3 分钟。



亮白模式

此模式下的刷牙总时间为 2 分半钟。前 2 分钟为清洁模式，后半分钟为抛光模式。



抛光模式

此模式可持续 1 分钟。牙刷以比标准清洁模式下更低的振动频率运行。



护龈模式

此模式在 2 分钟标准清洁模式后具有 1 分钟按摩周期，以清洁牙龈。刷牙时间为 3 分钟



牙龈保健模式

此模式在 2 分钟标准清洁模式后具有加长的按摩周期，以清洁牙龈。刷牙时间为 3:20 分钟



敏感模式

此模式比标准模式下的振动频率更低。刷牙时间为 2 分钟



舌苔护理模式

这是 20 秒模式，专为清洁舌头而设计，配合舌苔护理刷头一起使用。刷牙时间为 20 秒







