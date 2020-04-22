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HX3296/50 Philips Sonicare Elite+ 充电式声波震动牙刷 新品
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Philips Sonicare Elite+ 充电式声波震动牙刷

HX3296/50

飞利浦 Sonicare 牙刷的各个模式有何区别？

某些飞利浦 Sonicare 牙刷型号提供不同的刷牙模式。您可以在此处查看这些模式的含义概述。请注意，这些模式可能会因牙刷型号而异。

有关特定牙刷型号的具体详细信息，请参阅用户手册。 
 

刷牙模式

清洁模式
此模式比标准模式下的振动频率更高，清洁效果更好。刷牙时间为 2 分钟。

深层清洁模式
您可以选择此模式以进行额外清洁。它比其他任何模式的洁净力都更强劲。  刷牙时间为 3 分钟。

亮白模式
此模式下的刷牙总时间为 2 分半钟。前 2 分钟为清洁模式，后半分钟为抛光模式。

抛光模式
此模式可持续 1 分钟。牙刷以比标准清洁模式下更低的振动频率运行。

护龈模式 
此模式在 2 分钟标准清洁模式后具有 1 分钟按摩周期，以清洁牙龈。刷牙时间为 3 分钟

牙龈保健模式 
此模式在 2 分钟标准清洁模式后具有加长的按摩周期，以清洁牙龈。刷牙时间为 3:20 分钟

敏感模式 
此模式比标准模式下的振动频率更低。刷牙时间为 2 分钟

舌苔护理模式 
这是 20 秒模式，专为清洁舌头而设计，配合舌苔护理刷头一起使用。刷牙时间为 20 秒



 

更改强度设置

您的 Sonicare 牙刷可让您选择 3 种不同的强度级别：低、中和高。根据您安装的刷头，可自动选择强度。如果您想要更改为不同的强度，只需在刷牙时按下 Mode/Intensity 按钮即可。

注意：此功能适用于飞利浦 Sonicare 钻石亮白智能牙刷、ExpertClean、Expert Results、Protective Clean 5100 和 6100 系列。

对于手柄上带有强度级别面板的牙刷，向上或向下按强度面板可调整强度级别。有关详细信息，请查看用户手册。 
 

此页面上的信息适用于以下型号： HX3296/50 , HX2421/05 , HX2421/04 , HX2421/03 , HX2421/02 , HX6421/51 , HX9609/04 , HX9172/38 , HX6805/34 , HX9649/03 , HX6215/74 , HX9684/04 , HX6352/43 , HX6352/45 , HX3714/01 , HX3734/03 , HX3724/02 , HX6511/51 , HX9901/33 , HX6806/02 , HX9361/62 , HX9351/52 , HX6855/12 , HX6851/59 , HX6211/46 , HX8911/03 , HX6921/01 , HX7533/01 , HX6215/29 , HX6225/16 , HX9192/01 , HX6803/02 , HX6897/22 , HX6877/27 , HX6874/42 , HX6871/42 , HX6859/12 , HX6857/20 , HX6856/12 , HX6853/12 , HX6809/02 , HX6808/02 , HX6807/02 , HX6800/06 , HX9944/02 , HX9984/02 , HX9903/02 , HX9903/42 , HX6850/60 , HX9924/12 , HX9954/52 , HX9924/22 , HX6213/60 , HX6275/63 , HX6263/62 , HX6223/61 , HX3216/01 , HX9392/91 , HX9312/02 , HX3226/51 , HX3226/41 , HX3226/22 , HX6616/50 , HX6616/52 , HX6616/51 , HX6234/35 , HX6235/36 , HX6322/29 , HX3216/13 , HX6322/04 , HX3216/31 , HX6721/33 , HX8962/05 , HX6231/08 , HX9372/04 , HX9182/18 , HX9172/19 , HX9141/20 , HX6712/04 , HX6761/03 , HX6631/01 , HX6632/09 , HX6512/35 , HX6231/01 , HX6314/35 , HX9362/67 , HX6312/05 , HX6311/07 , HX9352/04 , HX9112/02 , HX9182/08 , HX9172/10 , HX9141/08 , HX9322/14 , HX9332/04 , HX9322/12 , HX9382/03 , HX9342/02 , HX9332/03 , HX9332/05 , HX6311/02 , HX6921/02 , HX6993/03 , HX6972/10 , HX6381/02 , HX6992/03 , HX6932/10 , HX6902/02 , HX6711/02 , HX6732/02 , HX6730/02 , HX6942/04 , HX6782/02 , HX6780/02 , HX6982/03 , HX6511/50 , HX5251/02 , HX5751/02 . 更多 更少

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