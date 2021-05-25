如果您无法将飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷连接至您的 Sonicare 应用程序，请查看下方的一些原因和解决方案，并借助我们的指导视频了解如何使用 Sonicare 应用程序设置您的牙刷。

将牙刷从充电器中取出或按下模式按钮，打开您的牙刷。手柄上的指示灯亮起，这意味着您的牙刷已打开。

蓝牙未打开或未配对

在打开 Sonicare 应用程序之前，请检查您智能手机上的蓝牙是否已打开。如果没有，请转至智能手机上的设置以打开蓝牙。



如果蓝牙仍无法连接，请尝试在智能手机上重置蓝牙网络。使用以下步骤清除 Android 或 iPhone 设备的缓存：



在 Android 上清除蓝牙缓存

1.转至设置

2.选择“应用程序管理器”

3.按“更多”或屏幕右上角的 3 个点

4.选择“显示系统应用程序”

5.选择“蓝牙”或“蓝牙共享”

6.选择“存储”

7.点击“清除缓存”

8.重新启动您的手机

9.按照 Sonicare 应用程序



清除 iOS 操作系统上的蓝牙缓存

的步骤，尝试重新连接 1.转至“设置”

2.选择“蓝牙”

3.确保已打开蓝牙

4.在“我的设备”下，轻击牙刷旁的“信息图标”

5.选择“忽略此设备”

6.按照 Sonicare 应用程序中的步骤再次尝试连接