如果您无法将飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷连接至您的 Sonicare 应用程序，请查看下方的一些原因和解决方案，并借助我们的指导视频了解如何使用 Sonicare 应用程序设置您的牙刷。
我的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷无法与 Sonicare 应用程序连接
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Sonicare 应用程序或智能手机软件未更新
Sonicare 应用程序更新
确保您的智能手机上安装了新版本的 Sonicare 应用程序。
智能手机软件更新
检查智能手机上是否运行了新的操作系统：
确保您的智能手机上安装了新版本的 Sonicare 应用程序。
智能手机软件更新
检查智能手机上是否运行了新的操作系统：
- 运行 Android 6.0 及更高版本的 Android 智能手机
- 运行 iOS 11.0 及更高版本的 iPhone
未使用兼容的牙刷
Sonicare 应用程序仅与以下互联牙刷兼容：
- 飞利浦 Sonicare 钻石亮白智能系列
- 飞利浦 Sonicare FlexCare Platinum 互联牙刷
- ExpertClean
- 钻石亮白 9000 系列
- 飞利浦 Sonicare For Kids 电动牙刷（仅与 Sonicare Kids 应用程序兼容）
牙刷未启动
将牙刷从充电器中取出或按下模式按钮，打开您的牙刷。手柄上的指示灯亮起，这意味着您的牙刷已打开。
牙刷无法充电
如果这是新的牙刷，并且是您第一次尝试连接应用程序，请确保牙刷手柄已充满电。
蓝牙未打开或未配对
在打开 Sonicare 应用程序之前，请检查您智能手机上的蓝牙是否已打开。如果没有，请转至智能手机上的设置以打开蓝牙。
如果蓝牙仍无法连接，请尝试在智能手机上重置蓝牙网络。使用以下步骤清除 Android 或 iPhone 设备的缓存：
在 Android 上清除蓝牙缓存
1.转至设置
2.选择“应用程序管理器”
3.按“更多”或屏幕右上角的 3 个点
4.选择“显示系统应用程序”
5.选择“蓝牙”或“蓝牙共享”
6.选择“存储”
7.点击“清除缓存”
8.重新启动您的手机
9.按照 Sonicare 应用程序
清除 iOS 操作系统上的蓝牙缓存
的步骤，尝试重新连接 1.转至“设置”
2.选择“蓝牙”
3.确保已打开蓝牙
4.在“我的设备”下，轻击牙刷旁的“信息图标”
5.选择“忽略此设备”
6.按照 Sonicare 应用程序中的步骤再次尝试连接
如果蓝牙仍无法连接，请尝试在智能手机上重置蓝牙网络。使用以下步骤清除 Android 或 iPhone 设备的缓存：
在 Android 上清除蓝牙缓存
1.转至设置
2.选择“应用程序管理器”
3.按“更多”或屏幕右上角的 3 个点
4.选择“显示系统应用程序”
5.选择“蓝牙”或“蓝牙共享”
6.选择“存储”
7.点击“清除缓存”
8.重新启动您的手机
9.按照 Sonicare 应用程序
清除 iOS 操作系统上的蓝牙缓存
的步骤，尝试重新连接 1.转至“设置”
2.选择“蓝牙”
3.确保已打开蓝牙
4.在“我的设备”下，轻击牙刷旁的“信息图标”
5.选择“忽略此设备”
6.按照 Sonicare 应用程序中的步骤再次尝试连接
其它设备干扰
请将飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷远离其他蓝牙设备，因为这可能会干扰蓝牙配对。
如果这些解决方案未能解决问题，请联系我们以获得进一步的帮助。
如果这些解决方案未能解决问题，请联系我们以获得进一步的帮助。