在哪个国家/地区可以使用飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷应用程序？
无法找到飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的应用程序？请参阅下表，查看飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷应用程序是否可在您所在的国家/地区使用。
Sonicare 声波震动牙刷应用程序的可用性
飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷应用程序可在以下国家/地区的 Android 和 iOS 系统中使用：
*爱尔兰
* 爱沙尼亚
* 阿拉伯联合酋长国
* 澳大利亚
* 奥地利
* 比利时
* 保加利亚
* 波兰
* 德国
* 丹麦
* 俄罗斯
* 芬兰
* 法国
* 韩国
* 荷兰
* 加拿大* 捷克共和国
* 克罗地亚
* 科威特
* 拉脱维亚
* 立陶宛
* 罗马尼亚
* 卢森堡
* 美国马来西亚
* 墨西哥
* 挪威
* 葡萄牙
* 日本
* 瑞典
* 瑞士
* 斯洛伐克
* 斯洛文尼亚
* 沙特阿拉伯
* 乌克兰
* 新西兰
* 新加坡
* 西班牙
* 希腊
* 匈牙利
* 中国台湾
* 意大利
* 英国
*，中国
* 中国澳门
* 中国香港
注：飞利浦 Sonicare For Kids 应用程序也可以在白俄罗斯和泰国使用，但在希腊、科威特、葡萄牙、沙特阿拉伯和阿联酋无法使用。
*爱尔兰
* 爱沙尼亚
* 阿拉伯联合酋长国
* 澳大利亚
* 奥地利
* 比利时
* 保加利亚
* 波兰
* 德国
* 丹麦
* 俄罗斯
* 芬兰
* 法国
* 韩国
* 荷兰
* 加拿大* 捷克共和国
* 克罗地亚
* 科威特
* 拉脱维亚
* 立陶宛
* 罗马尼亚
* 卢森堡
* 美国马来西亚
* 墨西哥
* 挪威
* 葡萄牙
* 日本
* 瑞典
* 瑞士
* 斯洛伐克
* 斯洛文尼亚
* 沙特阿拉伯
* 乌克兰
* 新西兰
* 新加坡
* 西班牙
* 希腊
* 匈牙利
* 中国台湾
* 意大利
* 英国
*，中国
* 中国澳门
* 中国香港
注：飞利浦 Sonicare For Kids 应用程序也可以在白俄罗斯和泰国使用，但在希腊、科威特、葡萄牙、沙特阿拉伯和阿联酋无法使用。