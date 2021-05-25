无法找到飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的应用程序？请参阅下表，查看飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷应用程序是否可在您所在的国家/地区使用。

无法找到飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷的应用程序？请参阅下表，查看飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷应用程序是否可在您所在的国家/地区使用。

Sonicare 声波震动牙刷应用程序的可用性