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HX7533/01 ExpertResults 7000 充电式声波震动牙刷
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ExpertResults 7000 充电式声波震动牙刷

HX7533/01

我的飞利浦 Sonicare ExpertClean牙刷上的符号表示什么？

您的飞利浦 Sonicare ExpertClean 牙刷具有智能通知和符号，例如强度设置、压力传感器、刷头更换提醒和电池电量指示灯。了解下方这些通知和符号所表示的含义。

强度设置

您的飞利浦 Sonicare 牙刷具有三种不同的强度设置：低、中和高。安装时，刷头会自动选择推荐强度。要手动更改强度，只需打开手柄并按下模式/强度按钮。注意：您的刷头必须具有 BrushSync 技术功能，能够在安装时自动选择强度设置。以下牙刷头型号具有 BrushSync 技术：C3 智臻牙菌斑控制刷头、G3 智臻牙龈保健刷头、W3 智臻亮白刷头、钻石亮白型刷头

飞利浦 Sonicare 强度设置

压力感应器

您的飞利浦 Sonicare ExpertClean 牙刷可测量您在刷牙时施加的力度，以保护您的牙龈和牙齿。如果您用力过大，您将注意到振动方式的改变，直至您减轻力度。

飞利浦 Sonicare 压力传感器

刷头更换提醒

您的飞利浦 Sonicare ExpertClean 牙刷会跟踪智能刷头的磨损。它通过以下方式进行测量：* 您刷牙时施加的整体力度 * 您使用刷头刷牙的时间总和 如果刷头不再有效或已磨损，刷柄上的刷头更换提醒图标将呈琥珀色闪烁。这表示建议您更换刷头。

飞利浦 Sonicare 刷头更换提醒

电量不足指示

将飞利浦 Sonicare ExpertClean 置于充电器上时，电池指示灯将根据当前的电池电量水平呈绿色闪烁： 如果 1 个 LED 指示灯闪烁：电池电量不足 * 如果 2 个 LED 指示灯闪烁：电池电量半满 * 如果 3 个 LED 指示灯闪烁：电池电量已满 将飞利浦 Sonicare ExpertClean 从充电器上取下时，刷柄底部的电池指示灯将指示电池状态： 如果您看见 3 个指示灯呈绿色持续亮起：电池电量已满 如果您看见 2 个指示灯呈绿色持续亮起：电池电量半满 如果您看见 1 个指示灯呈绿色持续亮起：电池电量不足 * 如果您看见 1 个指示灯呈琥珀色闪烁并发出 5 声蜂鸣声：电池电量已耗尽

此页面上的信息适用于以下型号： HX7533/01 , HX9944/02 , HX9984/02 , HX9903/02 , HX9903/42 , HX9924/12 , HX9924/22 , HX9954/52 . 更多 更少

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