将飞利浦 Sonicare ExpertClean 置于充电器上时，电池指示灯将根据当前的电池电量水平呈绿色闪烁： 如果 1 个 LED 指示灯闪烁：电池电量不足 * 如果 2 个 LED 指示灯闪烁：电池电量半满 * 如果 3 个 LED 指示灯闪烁：电池电量已满 将飞利浦 Sonicare ExpertClean 从充电器上取下时，刷柄底部的电池指示灯将指示电池状态： 如果您看见 3 个指示灯呈绿色持续亮起：电池电量已满 如果您看见 2 个指示灯呈绿色持续亮起：电池电量半满 如果您看见 1 个指示灯呈绿色持续亮起：电池电量不足 * 如果您看见 1 个指示灯呈琥珀色闪烁并发出 5 声蜂鸣声：电池电量已耗尽