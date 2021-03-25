我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅中冒出白烟

如果您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅冒出白烟，请找到以下关于如何轻松自行解决问题的说明。

使用了高脂肪食物



如果您经常烹饪高脂肪食物，您可以使用以下其中一种附件，具体取决于您的产品型号： 零食盖

防溅盖

各种炸蓝

注意：白烟不会损坏您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅或烹饪过程。 如果您烹饪高脂肪食物，请停止烹饪并使用大量厨房纸吸收飞利浦 Airfryer 空气炸锅平底锅底部的油，或者倒出所有多余的油。之后您可以继续烹饪。如果您经常烹饪高脂肪食物，您可以使用以下其中一种附件，具体取决于您的产品型号：白烟不会损坏您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅或烹饪过程。

在烹饪富含脂肪的食材时未将减脂器置于煎锅中 如果 Airfryer 空气炸锅随附减脂器附件，务必在烹饪富含脂肪的食材时使用它。该减脂器附件可防止形成白烟。



如果您在开始烹饪之前忘记将减脂器放置到飞利浦 Airfryer 空气炸锅中，请将减脂器置入煎锅中，然后继续烹饪。

煎锅中还残留上次使用后含油量较多的残渣 上次使用后残留下来的含油量较多的残渣会导致 Airfryer 空气炸锅冒白烟。在这种情况下，请停止烹饪并小心清理 Airfryer 空气炸锅平煎锅里的残渣。为了防止这种情况再次发生，每次使用后，请彻底清洁飞利浦 Airfryer 空气炸锅煎锅、炸篮和加热元件。

面包屑或包裹层未正确附着在食物上 小块面包屑会导致 Airfryer 空气炸锅产生白烟。在这种情况下，将面包屑或涂层紧紧地按压在食物上，以确保其附着到食物上。