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HD9905/00 Avance Collection Airfryer 空气炸锅 XL 配件
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Avance Collection Airfryer 空气炸锅 XL 配件

HD9905/00

如何清洁飞利浦 Airfryer 空气炸锅的内侧/加热元件

如果您要了解如何清洁飞利浦 Airfryer 空气炸锅的内侧/加热元件，请查看下面要遵循的正确步骤。

清洁飞利浦 Airfryer 空气炸锅的说明视频

以下视频将帮助您了解如何清洁飞利浦 Airfryer 空气炸锅的内侧/加热元件。

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飞利浦 Airfryer 空气炸锅内侧的清洁说明

请按照以下步骤清洁 Airfryer 空气炸锅的内侧/加热元件：
  1. 拔掉飞利浦 Airfryer 空气炸锅的电源插头，并确保炸锅不热。
  2. 取出炸篮和煎锅。
  3. 倒置 Airfryer 空气炸锅，以便更易清洁加热元件。
  4. 使用软海绵和热水清洁产品内侧。
  5. 如有必要，可使用软到中等硬度的毛刷清理粘在加热元件上的食物残渣。不要使用钢丝刷或硬毛刷，因为这可能损坏加热元件的涂层。
  6. 清洁飞利浦 Airfryer 空气炸锅后，将产品重新直立放置，不在其中放入任何食物，然后启动炸锅并让其运转几分钟。无法擦除的松动残渣将会立即掉入煎锅中。
注意：可以使用柔性刷清洁加热元件后面的区域。
注意：飞利浦 Airfryer 空气炸锅的煎锅和炸篮可用洗碗机清洗。

此页面上的信息适用于以下型号： HD9905/00 , HD9925/01 , HD9953/00 , HD9952/01 , HD9951/01 , HD9941/00 , HD9954/01 , HD9212/41 , HD9749/91 , HD9741/11 , HD9215/61 , HD9651/91 , HD9641/91 , HD9647/21 , HD9646/11 , HD9621/11 , HD9627/21 , HD9621/91 , HD9231/64 , HD9911/90 , HD9231/20 , HD9910/20 , HD9233/40 , HD9232/50 , HD9232/30 , HD9240/30 , HD9240/90 , HD9904/00 , HD9925/00 , HD9220/20 , HD9220/40 , HD9220/50 , HD9225/50 . 更多 更少

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