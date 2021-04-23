如果您要了解如何清洁飞利浦 Airfryer 空气炸锅的内侧/加热元件，请查看下面要遵循的正确步骤。
如何清洁飞利浦 Airfryer 空气炸锅的内侧/加热元件
清洁飞利浦 Airfryer 空气炸锅的说明视频
以下视频将帮助您了解如何清洁飞利浦 Airfryer 空气炸锅的内侧/加热元件。
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飞利浦 Airfryer 空气炸锅内侧的清洁说明
请按照以下步骤清洁 Airfryer 空气炸锅的内侧/加热元件：
注意：飞利浦 Airfryer 空气炸锅的煎锅和炸篮可用洗碗机清洗。
- 拔掉飞利浦 Airfryer 空气炸锅的电源插头，并确保炸锅不热。
- 取出炸篮和煎锅。
- 倒置 Airfryer 空气炸锅，以便更易清洁加热元件。
- 使用软海绵和热水清洁产品内侧。
- 如有必要，可使用软到中等硬度的毛刷清理粘在加热元件上的食物残渣。不要使用钢丝刷或硬毛刷，因为这可能损坏加热元件的涂层。
- 清洁飞利浦 Airfryer 空气炸锅后，将产品重新直立放置，不在其中放入任何食物，然后启动炸锅并让其运转几分钟。无法擦除的松动残渣将会立即掉入煎锅中。
注意：飞利浦 Airfryer 空气炸锅的煎锅和炸篮可用洗碗机清洗。