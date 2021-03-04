寻找有关其他产品的信息？

1.打开咖啡机

2.向水箱中注入自来水，直至最高水位标示，然后将一个杯子放在咖啡喷嘴下方

3.将一片咖啡油去除片放置在预磨咖啡容器中

4.选择预磨咖啡功能

5选择咖啡并开始冲煮。冲煮半杯水后，拔掉咖啡机电源插头

6让咖啡油去除片溶液浸泡至少 15 分钟。将电源插头重新插入插座并打开咖啡机。咖啡机将开始加热并执行自动冲洗。

7.打开检修门并取下冲煮套件。

8使用自来水彻底冲洗冲煮套件

9将冲煮套件放回咖啡机并将杯子放在咖啡喷嘴下

10再次选择预磨咖啡功能，并且不要添加任何预磨咖啡

11.选择咖啡并开始冲煮。咖啡机将放出一些水。重复此步骤两次。