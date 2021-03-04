寻找有关其他产品的信息？

使用飞利浦/Saeco 咖啡油去除片 (CA6704) 有助于去除浓缩咖啡机冲煮套件滤网的油脂，以确保您的咖啡机继续正常使用。请阅读以下分步操作说明。
如需购买，请访问飞利浦网上商城。
注意：使用咖啡油去除片无法为您的浓缩咖啡机除垢。
Article Published Date : 2021-03-04
使用飞利浦/Saeco 咖啡油去除片 (CA6704) 有助于去除浓缩咖啡机冲煮套件滤网的油脂，以确保您的咖啡机继续正常使用。请阅读以下分步操作说明。
如需购买，请访问飞利浦网上商城。
注意：使用咖啡油去除片无法为您的浓缩咖啡机除垢。
1.打开咖啡机
2.向水箱中注入自来水，直至最高水位标示，然后将一个杯子放在咖啡喷嘴下方
3.将一片咖啡油去除片放置在预磨咖啡容器中
4.选择预磨咖啡功能
5选择咖啡并开始冲煮。冲煮半杯水后，拔掉咖啡机电源插头
6让咖啡油去除片溶液浸泡至少 15 分钟。将电源插头重新插入插座并打开咖啡机。咖啡机将开始加热并执行自动冲洗。
7.打开检修门并取下冲煮套件。
8使用自来水彻底冲洗冲煮套件
9将冲煮套件放回咖啡机并将杯子放在咖啡喷嘴下
10再次选择预磨咖啡功能，并且不要添加任何预磨咖啡
11.选择咖啡并开始冲煮。咖啡机将放出一些水。重复此步骤两次。
1.打开检修门并取下冲煮套件。
2.将一片咖啡油去除片放入杯中，然后在杯中注入 150 毫升热水。等待咖啡油去除片完全溶解
3.使用咖啡油去除溶液来清洁冲煮套件的滤网。使用柔软的海绵或毛刷清洁滤网。
4.清洁后，让溶液浸泡 15 分钟
515 分钟后，使用自来水彻底冲洗冲煮套件
6将冲煮套件放回咖啡机。