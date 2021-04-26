如何使用飞利浦 Avance Airfryer 空气炸锅 XXL（数字显示屏）

按照以下说明操作或观看以下视频以了解如何使用 Airfryer 空气炸锅开始烹饪过程及使用保温功能：



开始烹饪过程：



1.将飞利浦 Airfryer 空气炸锅的插头插入墙上插座



2.按下电源开/关按钮



3.要更改预设，请将 QuickControl 旋钮（位于产品前部）调至所需设置。要确认选定的预设或手动功能，请推动 QuickControl 旋钮。烹饪时间指示会在屏幕上闪烁。



4.要更改烹饪时间，请将 Airfryer 空气炸锅的 QuickControl 旋钮调至所需设置。要确认选定的烹饪时间，请推动 QuickControl 旋钮。根据食谱或用户手册（可在支持页面的“手册和文档”下找到）中的预设表选择时间。



注意：如果您选择了手动预设，则可以首先选择温度。



5.确认烹饪时间后，产品将开始烹饪。



使用保温功能：



保温模式旨在为 Airfryer 空气炸锅已烹饪好的菜肴立即提供保温。由于使用的温度较低，此功能不意味着再加热。



在保温模式期间，产品中的风扇和加热器会不时地启动。这样可以在烹饪时间结束后将食物保温 30 分钟。



您还可以观看以下视频：