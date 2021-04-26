如何使用我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅
如果您拥有的是以下其中一种飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XXL 型号（飞利浦 Avance Airfryer 空气炸锅 XXL 或飞利浦 Viva Airfryer 空气炸锅 XXL），只需按照以下简单的分步操作说明和以下视频即可了解如何使用您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XXL。
如何使用飞利浦 Avance Airfryer 空气炸锅 XXL（数字显示屏）
按照以下说明操作或观看以下视频以了解如何使用 Airfryer 空气炸锅开始烹饪过程及使用保温功能：
开始烹饪过程：
1.将飞利浦 Airfryer 空气炸锅的插头插入墙上插座
2.按下电源开/关按钮
3.要更改预设，请将 QuickControl 旋钮（位于产品前部）调至所需设置。要确认选定的预设或手动功能，请推动 QuickControl 旋钮。烹饪时间指示会在屏幕上闪烁。
4.要更改烹饪时间，请将 Airfryer 空气炸锅的 QuickControl 旋钮调至所需设置。要确认选定的烹饪时间，请推动 QuickControl 旋钮。根据食谱或用户手册（可在支持页面的“手册和文档”下找到）中的预设表选择时间。
注意：如果您选择了手动预设，则可以首先选择温度。
5.确认烹饪时间后，产品将开始烹饪。
使用保温功能：
保温模式旨在为 Airfryer 空气炸锅已烹饪好的菜肴立即提供保温。由于使用的温度较低，此功能不意味着再加热。
在保温模式期间，产品中的风扇和加热器会不时地启动。这样可以在烹饪时间结束后将食物保温 30 分钟。
您还可以观看以下视频：
开始烹饪过程：
1.将飞利浦 Airfryer 空气炸锅的插头插入墙上插座
2.按下电源开/关按钮
3.要更改预设，请将 QuickControl 旋钮（位于产品前部）调至所需设置。要确认选定的预设或手动功能，请推动 QuickControl 旋钮。烹饪时间指示会在屏幕上闪烁。
4.要更改烹饪时间，请将 Airfryer 空气炸锅的 QuickControl 旋钮调至所需设置。要确认选定的烹饪时间，请推动 QuickControl 旋钮。根据食谱或用户手册（可在支持页面的“手册和文档”下找到）中的预设表选择时间。
注意：如果您选择了手动预设，则可以首先选择温度。
5.确认烹饪时间后，产品将开始烹饪。
使用保温功能：
保温模式旨在为 Airfryer 空气炸锅已烹饪好的菜肴立即提供保温。由于使用的温度较低，此功能不意味着再加热。
在保温模式期间，产品中的风扇和加热器会不时地启动。这样可以在烹饪时间结束后将食物保温 30 分钟。
您还可以观看以下视频：
Play Pause
如何使用飞利浦 Viva Airfryer 空气炸锅 XXL（模拟显示屏）
按照以下说明操作或观看以下视频以了解如何使用 Airfryer 空气炸锅开始烹饪过程：
开始烹饪过程：
要开始烹饪过程，请使用温度控制旋钮（位于 Airfryer 空气炸锅顶部）设置温度，然后顺时针转动定时器（位于前部）。
将烹饪时间设置为少于 10 分钟：
如果您的烹饪时间少于 10 分钟，则先将飞利浦 Airfryer 空气炸锅的定时器设置为 10 分钟 以上（例如，15 分钟），然后将其逆时针转动到所需的烹饪时间，例如 6 分钟。否则，不会激活时钟且无法开始烹饪过程。
停止烹饪过程：
如果您想要在超过烹饪时间后停止烹饪过程，请将定时器（位于 Airfryer 空气炸锅前部）逆时针转动至零。然后，烹饪过程将停止。
您还可以在以下视频中观看这些步骤：
开始烹饪过程：
要开始烹饪过程，请使用温度控制旋钮（位于 Airfryer 空气炸锅顶部）设置温度，然后顺时针转动定时器（位于前部）。
将烹饪时间设置为少于 10 分钟：
如果您的烹饪时间少于 10 分钟，则先将飞利浦 Airfryer 空气炸锅的定时器设置为 10 分钟 以上（例如，15 分钟），然后将其逆时针转动到所需的烹饪时间，例如 6 分钟。否则，不会激活时钟且无法开始烹饪过程。
停止烹饪过程：
如果您想要在超过烹饪时间后停止烹饪过程，请将定时器（位于 Airfryer 空气炸锅前部）逆时针转动至零。然后，烹饪过程将停止。
您还可以在以下视频中观看这些步骤：
Play Pause