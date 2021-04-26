主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

产品
HD9651/61 Premium XXL 型空气炸锅
请注意，您的产品颜色可能与此图片有所不同，但是支持信息是相同的
查看产品

Premium XXL 型空气炸锅

HD9651/61

如何使用我的飞利浦 Airfryer 空气炸锅

如果您拥有的是以下其中一种飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XXL 型号（飞利浦 Avance Airfryer 空气炸锅 XXL 或飞利浦 Viva Airfryer 空气炸锅 XXL），只需按照以下简单的分步操作说明和以下视频即可了解如何使用您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XXL。

如何使用飞利浦 Avance Airfryer 空气炸锅 XXL（数字显示屏）

按照以下说明操作或观看以下视频以了解如何使用 Airfryer 空气炸锅开始烹饪过程及使用保温功能：

开始烹饪过程：

1.将飞利浦 Airfryer 空气炸锅的插头插入墙上插座

2.按下电源开/关按钮

3.要更改预设，请将 QuickControl 旋钮（位于产品前部）调至所需设置。要确认选定的预设或手动功能，请推动 QuickControl 旋钮。烹饪时间指示会在屏幕上闪烁。

4.要更改烹饪时间，请将 Airfryer 空气炸锅的 QuickControl 旋钮调至所需设置。要确认选定的烹饪时间，请推动 QuickControl 旋钮。根据食谱或用户手册（可在支持页面的“手册和文档”下找到）中的预设表选择时间。

注意：如果您选择了手动预设，则可以首先选择温度。

5.确认烹饪时间后，产品将开始烹饪。

使用保温功能：

保温模式旨在为 Airfryer 空气炸锅已烹饪好的菜肴立即提供保温。由于使用的温度较低，此功能不意味着再加热。

在保温模式期间，产品中的风扇和加热器会不时地启动。这样可以在烹饪时间结束后将食物保温 30 分钟。

您还可以观看以下视频：
Play Pause

如何使用飞利浦 Viva Airfryer 空气炸锅 XXL（模拟显示屏）

按照以下说明操作或观看以下视频以了解如何使用 Airfryer 空气炸锅开始烹饪过程：

开始烹饪过程：

要开始烹饪过程，请使用温度控制旋钮（位于 Airfryer 空气炸锅顶部）设置温度，然后顺时针转动定时器（位于前部）。

将烹饪时间设置为少于 10 分钟：

如果您的烹饪时间少于 10 分钟，则先将飞利浦 Airfryer 空气炸锅的定时器设置为 10 分钟 以上（例如，15 分钟），然后将其逆时针转动到所需的烹饪时间，例如 6 分钟。否则，不会激活时钟且无法开始烹饪过程。


停止烹饪过程：

如果您想要在超过烹饪时间后停止烹饪过程，请将定时器（位于 Airfryer 空气炸锅前部）逆时针转动至零。然后，烹饪过程将停止。

您还可以在以下视频中观看这些步骤：
Play Pause

此页面上的信息适用于以下型号： HD9651/61 , HD9860/91 , HD9651/91 .

故障种类和处理方法

设备 (3)
错误通知 (1)
性能 (1)
噪音 (1)
电源/充电/电池寿命 (1)
温度问题 (1)

按产品编号搜索。

搜索词
建议结果
    在哪里可以找到我的产品编号？

    每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    您可以通过几种不同的方法来查找型号：
    在包装盒上查找
    您应该在哪里找到产品编号的图像
    在产品内部查找
    您应该在哪里找到产品编号的图像
    在产品上查找
    您应该在哪里找到产品编号的图像
    在手册中查找
    您应该在哪里找到产品编号的图像
    很抱歉，我们没有找到此产品。请检查您填写的型号是否正确。型号由字母后跟数字组成（例如，HX9903、SP9820）。如果输入该型号后没有返回任何结果，我们建议您与我们的联络中心联系。
    {words} 的搜索结果（{number} 种产品）

    我们找到了在您所在国家/地区之外提供的 {number} 件产品，所以，本地促销活动可能不适用。

    显示产品 隐藏产品

    我们找到多个产品。

    请根据产品编号的最后 2 位数选择型号，例如 RQ1280/21。

    产品图像

    产品描述

    型号

    返回到所有产品
    注册您的产品
    注册您的产品

    跟踪您的产品保修范围

    可享受现金返还、礼物和特惠

    轻松获得产品支持

    注册您的产品