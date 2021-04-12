我的飞利浦 OneBlade 刀片磨损指示灯过快地变绿

飞利浦 OneBlade 配有刀片磨损指示灯。

使用过程中，刀片上会逐渐出现绿色条。当此绿色条清晰可见时，建议更换刀片，以获得出色的 OneBlade 体验。虽然绿色条旨在用作指示，您可能想要在出现此指示之前或之后更换刀片，具体取决于您对刀片性能的满意程度。

务必将原装飞利浦替换刀片与 OneBlade 配合使用。



具体取决于您的使用行为，刀片的准确使用寿命可能会有所不同。与手动式刀片相似，刀片会随着时间的推移而变钝，这会降低剃毛性能并导致剃毛和修剪过程中拉扯头发的现象增多。

定期清洁刀片 在每次使用后，请吹掉刀片上积聚的毛发。

打开您的 OneBlade，用温水冲洗刀片和修剪梳。

如果需要彻底清洁附件，请先关闭 OneBlade，然后取下附件并在水龙头下进行清洗。 清洁或干燥时，请勿将刀片敲击到水槽等坚硬表面上。这会损坏您的设备。 刀片逐渐变绿的速度快于预期的原因之一是清洁不当。清洁工具（毛刷、纸巾等）或化学液体可能过早造成可视磨损。请按照以下说明清洁 OneBlade：清洁或干燥时，请勿将刀片敲击到水槽等坚硬表面上。这会损坏您的设备。

仅将 OneBlade 用于建议的身体部位 飞利浦 OneBlade 经过精心设计，旨在让您对面部胡须进行修剪和修边。您也可以借助身体附件在身体上使用它。不过，如果您在不推荐的区域使用 OneBlade（如头部），则可能会磨损刀片并使 OneBlade 提前变为绿色。



在使用 OneBlade 之前，请始终确保您的皮肤清洁。