真空吸尘器具有不同的功率设置，具体取决于型号。请查找以下每种型号正常日常使用情况下的建议设置：

对于 SpeedPro：飞利浦 SpeedPro 真空吸尘器具有两种吸力设置：1 和 2。正常日常使用情况下的建议设置为 1 档。最高设置是 2，具有更高的吸力。2 档表示用于清洁很脏的污迹。在 2 档下，电池耗电很快，因此对于一般的灰尘量，最好在 1 档下使用真空吸尘器。

对于 SpeedPro Max：飞利浦 SpeedPro Max 真空吸尘器的最高设置为快速，具有较强吸力。因此，产品在快速设置下的电池耗电很快。此设置旨在清洁很脏的污迹时使用，不适用于普通日常使用。对于一般的灰尘量，飞利浦 SpeedPro Max 应设置为在 1 档或 2 档使用。