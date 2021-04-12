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XC8349/81 8000 Series Aqua Plus 无绳吸尘器 新品
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8000 Series Aqua Plus 无绳吸尘器

XC8349/81

我的飞利浦 SpeedPro 真空吸尘器的电池电量很快就耗尽了

如果飞利浦 SpeedPro 或 SpeedPro Max 真空吸尘器的电池耗电过快，请阅读我们下面的故障排除建议来自行解决此问题。

真空吸尘器以最高吸力吸尘

真空吸尘器具有不同的功率设置，具体取决于型号。请查找以下每种型号正常日常使用情况下的建议设置：

对于 SpeedPro：飞利浦 SpeedPro 真空吸尘器具有两种吸力设置：12。正常日常使用情况下的建议设置为 1 档。最高设置是 2，具有更高的吸力。2 档表示用于清洁很脏的污迹。在 2 档下，电池耗电很快，因此对于一般的灰尘量，最好在 1 档下使用真空吸尘器。

对于 SpeedPro Max：飞利浦 SpeedPro Max 真空吸尘器的最高设置为快速，具有较强吸力。因此，产品在快速设置下的电池耗电很快。此设置旨在清洁很脏的污迹时使用，不适用于普通日常使用。对于一般的灰尘量，飞利浦 SpeedPro Max 应设置为在 1 档或 2 档使用。

可充电电池的使用寿命到期

在飞利浦服务中心更换真空吸尘器的可充电电池。

上述解决方案是否解决了此问题？请联系我们以获取进一步帮助。

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