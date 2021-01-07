•马达保护滤网： 马达保护滤网位于集尘袋的后面。如果您取下带有集尘袋的集尘袋固定架，您将看到马达保护滤网。 滤网需要每隔 1 年更换一次。滤网不能用水清洗。

如果您的飞利浦真空吸尘器带有集尘袋，那么您需要了解下列滤网清洁提示：

清洁滤网（不带有集尘袋的真空吸尘器）

如果您的飞利浦真空吸尘器型号不带集尘袋，请阅读此处，了解如何清洁马达保护滤网：马达保护滤网通常位于集尘盒之中或之后。请查看下图了解示例。



这种过滤网包含两种不同的部件：A) 电镀部分（称之为 HEPA/EPA 或防过敏滤网）和 B) 泡沫部分：

A) 褶皱部分（EPA/HEPA 或防过敏滤网）不能用水清洗。您可以通过敲击集尘盒或轻刷来进行清洁。

B) 泡沫部分可用水清洗。需要完全干燥后再放回到真空吸尘器中。