您可以使用飞利浦 OneBlade 的美体刀片和美体修剪梳剃除和修剪体毛。所有 OneBlade Face & Body 型号均随附这些附件。

如果您拥有仅适用于面部的 OneBlade 型号，也可从我们的 网站 单独购买 Face & Body 套件。。美体套件兼容所有 OneBlade 型号，包括 OneBlade Pro 和 OneBlade。