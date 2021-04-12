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QP2527/10 OneBlade小T刀-电动剃须刀
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OneBlade小T刀-电动剃须刀

QP2527/10

如何用飞利浦 OneBlade 修剪体毛？

如果您想要了解是否可以使用飞利浦 OneBlade 剃除和修剪体毛，请在此处查找答案。

在身体上使用飞利浦 OneBlade

您可以使用飞利浦 OneBlade 的美体刀片和美体修剪梳剃除和修剪体毛。所有 OneBlade Face & Body 型号均随附这些附件。

如果您拥有仅适用于面部的 OneBlade 型号，也可从我们的 网站 单独购买 Face & Body 套件。。美体套件兼容所有 OneBlade 型号，包括 OneBlade Pro 和 OneBlade。

飞利浦 OneBlade 美体套件

使用敏感护肤网罩

敏感护肤网罩使您可以贴合皮肤剃毛，同时避免皮肤划伤和割伤。在剃毛私密区域和其他敏感部位（如腋下）时，请始终确保使用敏感护肤网罩。

要将敏感护肤网罩与您的 OneBlade 配合使用，请按照以下说明操作： 
  1. 将敏感护肤网罩安装到您设备的刀片上，轻轻施加压力，直至其卡入到位。
  2. 在安装有护肤网罩的情况下剃毛时，必要时使用另一只手的手指拉紧皮肤，从而使 OneBlade 贴合皮肤剃毛，最大程度降低皮肤划伤和割伤的风险。
  3. 完成剃毛过程后，从设备取下附件，清洁附件和 OneBlade。
飞利浦 OneBlade 护肤网罩

使用美体修剪梳

美体修剪梳的长度为 5 毫米（3/16 英寸），让您可以使用 OneBlade 修剪和剪短体毛。出于卫生考虑，建议不要在面部和其他身体部位使用同一修剪梳。

要将美体修剪梳与 OneBlade 配合使用：
  1. 将美体修剪梳安装到您设备的刀片上，轻轻施加压力，直至其卡入到位。
  2. 在安装有美体修剪梳的情况下剃毛时，请逆着毛发生长的方向修剪，可获得出色的效果。 
  3. 完成剃毛过程后，从设备取下附件，清洁附件和 OneBlade。
飞利浦 OneBlade 美体修剪梳

在私密区使用飞利浦 OneBlade

修剪梳的长度为 0.1 毫米，它适合对身体私密区进行贴面剃毛。出于卫生考虑，建议仅在私密区使用修剪梳。
  1. 要使用飞利浦 OneBlade 去除私密区毛发，请始终安装修剪梳或肌肤保护器（如提供），然后再使用。
  2. 采用可使设备触及私密区的姿势，例如，坐下或将一条腿放在浴缸或椅子上。
  3. 用另外一只手的两个手指绷紧皮肤一小块部位，使毛发向上直立。只能将刀片放在完全绷紧的皮肤上。
  4. 逆着毛发生长的方向缓慢移动产品，轻轻施加压力。移动时，确保皮肤始终保持绷紧。
  • 针对男士的警告：在对阴囊部位剃毛时，确保拉紧皮肤，使刀片不会接触到柔嫩的皮肤。
  • 对女士的警告：在对外阴唇的内部剃毛时，确保拉紧外阴唇，使刀片不会接触到内阴唇。用另一只手保护您的内阴唇。

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