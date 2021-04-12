如果您想要了解是否可以使用飞利浦 OneBlade 剃除和修剪体毛，请在此处查找答案。
如何用飞利浦 OneBlade 修剪体毛？
在身体上使用飞利浦 OneBlade
您可以使用飞利浦 OneBlade 的美体刀片和美体修剪梳剃除和修剪体毛。所有 OneBlade Face & Body 型号均随附这些附件。
如果您拥有仅适用于面部的 OneBlade 型号，也可从我们的 网站 单独购买 Face & Body 套件。。美体套件兼容所有 OneBlade 型号，包括 OneBlade Pro 和 OneBlade。
使用敏感护肤网罩
敏感护肤网罩使您可以贴合皮肤剃毛，同时避免皮肤划伤和割伤。在剃毛私密区域和其他敏感部位（如腋下）时，请始终确保使用敏感护肤网罩。
要将敏感护肤网罩与您的 OneBlade 配合使用，请按照以下说明操作：
要将敏感护肤网罩与您的 OneBlade 配合使用，请按照以下说明操作：
- 将敏感护肤网罩安装到您设备的刀片上，轻轻施加压力，直至其卡入到位。
- 在安装有护肤网罩的情况下剃毛时，必要时使用另一只手的手指拉紧皮肤，从而使 OneBlade 贴合皮肤剃毛，最大程度降低皮肤划伤和割伤的风险。
- 完成剃毛过程后，从设备取下附件，清洁附件和 OneBlade。
使用美体修剪梳
美体修剪梳的长度为 5 毫米（3/16 英寸），让您可以使用 OneBlade 修剪和剪短体毛。出于卫生考虑，建议不要在面部和其他身体部位使用同一修剪梳。
要将美体修剪梳与 OneBlade 配合使用：
要将美体修剪梳与 OneBlade 配合使用：
- 将美体修剪梳安装到您设备的刀片上，轻轻施加压力，直至其卡入到位。
- 在安装有美体修剪梳的情况下剃毛时，请逆着毛发生长的方向修剪，可获得出色的效果。
- 完成剃毛过程后，从设备取下附件，清洁附件和 OneBlade。
在私密区使用飞利浦 OneBlade
修剪梳的长度为 0.1 毫米，它适合对身体私密区进行贴面剃毛。出于卫生考虑，建议仅在私密区使用修剪梳。
- 要使用飞利浦 OneBlade 去除私密区毛发，请始终安装修剪梳或肌肤保护器（如提供），然后再使用。
- 采用可使设备触及私密区的姿势，例如，坐下或将一条腿放在浴缸或椅子上。
- 用另外一只手的两个手指绷紧皮肤一小块部位，使毛发向上直立。只能将刀片放在完全绷紧的皮肤上。
- 逆着毛发生长的方向缓慢移动产品，轻轻施加压力。移动时，确保皮肤始终保持绷紧。
- 针对男士的警告：在对阴囊部位剃毛时，确保拉紧皮肤，使刀片不会接触到柔嫩的皮肤。
- 对女士的警告：在对外阴唇的内部剃毛时，确保拉紧外阴唇，使刀片不会接触到内阴唇。用另一只手保护您的内阴唇。