我的飞利浦 Sonicare 牙刷无法充电
您的飞利浦 Sonicare 牙刷无法充电吗？使用这些可能的原因和解决方法，尝试自行解决充电问题。
没有使用原装充电器
确保您使用的是飞利浦 Sonicare 牙刷随附发原装充电器。您的牙刷随附的原装充电器可能与其他飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷不兼容。
钻石亮白系列需要不同的玻璃杯充电器。虽然充电器看起来差不多，但彼此并不兼容。请参见下表，检查您的 Sonicare 声波震动牙刷是否使用了正确的充电器。
钻石亮白系列需要不同的玻璃杯充电器。虽然充电器看起来差不多，但彼此并不兼容。请参见下表，检查您的 Sonicare 声波震动牙刷是否使用了正确的充电器。
|刷柄名称
|钻石亮白
|钻石亮白智能
|钻石亮白 9000 系列
|刷柄底部代码
|HX93、HX934、HX935、HX936、HX937
|HX992、HX993
|HX991
|充电座底部代码
|HX9100
|型号：CBA1001、CBA2001、CBA3001
|型号：CBA5001、CBA4001
牙刷没有充满电
将牙刷手柄放在充电器上。如果您看到电池电量指示灯闪烁或听到蜂鸣声，则说明您的牙刷正在充电。为飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷充满电 24 小时。
如果充电期间闪烁的指示灯在某个时刻熄灭，则属于正常现象。
注意：DailyClean 1100 系列以 HX34.开头的型号没有电池电量指示灯。这些牙刷放在充电器上时会发出两声蜂鸣声，表示正在充电。
如果充电期间闪烁的指示灯在某个时刻熄灭，则属于正常现象。
注意：DailyClean 1100 系列以 HX34.开头的型号没有电池电量指示灯。这些牙刷放在充电器上时会发出两声蜂鸣声，表示正在充电。
插座不工作
在相同插座上尝试插入另一个产品。如果该产品也无法工作，则插座可能存在问题。尝试使用其他插座为您的飞利浦 Sonicare 牙刷充满电。您可能需要重置 GFCI 插座。
干扰
金属表面或其他充电器可能会干扰您的充电器。确保不要将充电器置于金属表面上或靠近其他充电器的位置。将充电器置于其他位置，然后重试。
牙刷没有正确放置在充电杯或充电座上
如果您的牙刷随附充电杯或无线充电座，请确保牙刷底部接触充电杯或充电座的中心位置。
适用于与 Soincare 应用程序兼容的牙刷
连接到应用程序时，牙刷会获得软件更新。这是通过固件更新实现的。其中一些更新可提高充电能力。
请按照以下步骤执行操作，检查您是否已在牙刷柄上安装了新固件：
在 App Store 或 Google Play 中更新（或下载）飞利浦 Sonicare 应用程序的新版本。
打开飞利浦 Sonicare 应用程序
轻击左上角的菜单图标
转至“我的产品”
选择您的牙刷
选择“手柄更新”以查看是否有可用更新
如果有可用的更新，请按照飞利浦 Sonicare 应用程序中的说明更新手柄固件。
如果这些步骤均无法解决您的问题，则请联系我们以获得进一步帮助。
请按照以下步骤执行操作，检查您是否已在牙刷柄上安装了新固件：
在 App Store 或 Google Play 中更新（或下载）飞利浦 Sonicare 应用程序的新版本。
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转至“我的产品”
选择您的牙刷
选择“手柄更新”以查看是否有可用更新
如果有可用的更新，请按照飞利浦 Sonicare 应用程序中的说明更新手柄固件。
如果这些步骤均无法解决您的问题，则请联系我们以获得进一步帮助。