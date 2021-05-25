我的飞利浦 Sonicare 牙刷无法充电

您的飞利浦 Sonicare 牙刷无法充电吗？使用这些可能的原因和解决方法，尝试自行解决充电问题。

没有使用原装充电器



钻石亮白系列需要不同的玻璃杯充电器。虽然充电器看起来差不多，但彼此并不兼容。请参见下表，检查您的 Sonicare 声波震动牙刷是否使用了正确的充电器。

刷柄名称 钻石亮白 钻石亮白智能 钻石亮白 9000 系列 刷柄底部代码 HX93、HX934、HX935、HX936、HX937 HX992、HX993 HX991 充电座底部代码 HX9100 型号：CBA1001、CBA2001、CBA3001 型号：CBA5001、CBA4001 确保您使用的是飞利浦 Sonicare 牙刷随附发原装充电器。您的牙刷随附的原装充电器可能与其他飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷不兼容。钻石亮白系列需要不同的玻璃杯充电器。虽然充电器看起来差不多，但彼此并不兼容。请参见下表，检查您的 Sonicare 声波震动牙刷是否使用了正确的充电器。

牙刷没有充满电 将牙刷手柄放在充电器上。如果您看到电池电量指示灯闪烁或听到蜂鸣声，则说明您的牙刷正在充电。为飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷充满电 24 小时。



如果充电期间闪烁的指示灯在某个时刻熄灭，则属于正常现象。



注意：DailyClean 1100 系列以 HX34.开头的型号没有电池电量指示灯。这些牙刷放在充电器上时会发出两声蜂鸣声，表示正在充电。

插座不工作 在相同插座上尝试插入另一个产品。如果该产品也无法工作，则插座可能存在问题。尝试使用其他插座为您的飞利浦 Sonicare 牙刷充满电。您可能需要重置 GFCI 插座。

干扰 金属表面或其他充电器可能会干扰您的充电器。确保不要将充电器置于金属表面上或靠近其他充电器的位置。将充电器置于其他位置，然后重试。





牙刷没有正确放置在充电杯或充电座上 如果您的牙刷随附充电杯或无线充电座，请确保牙刷底部接触充电杯或充电座的中心位置。