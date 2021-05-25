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HX3296/50 Philips Sonicare Elite+ 充电式声波震动牙刷 新品
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Philips Sonicare Elite+ 充电式声波震动牙刷

HX3296/50

我的飞利浦 Sonicare 牙刷无法充电

您的飞利浦 Sonicare 牙刷无法充电吗？使用这些可能的原因和解决方法，尝试自行解决充电问题。

没有使用原装充电器

确保您使用的是飞利浦 Sonicare 牙刷随附发原装充电器。您的牙刷随附的原装充电器可能与其他飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷不兼容。

钻石亮白系列需要不同的玻璃杯充电器。虽然充电器看起来差不多，但彼此并不兼容。请参见下表，检查您的 Sonicare 声波震动牙刷是否使用了正确的充电器。
 
刷柄名称钻石亮白钻石亮白智能钻石亮白 9000 系列
刷柄底部代码HX93、HX934、HX935、HX936、HX937HX992、HX993HX991
充电座底部代码HX9100型号：CBA1001、CBA2001、CBA3001型号：CBA5001、CBA4001

牙刷没有充满电

将牙刷手柄放在充电器上。如果您看到电池电量指示灯闪烁或听到蜂鸣声，则说明您的牙刷正在充电。为飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷充满电 24 小时。

如果充电期间闪烁的指示灯在某个时刻熄灭，则属于正常现象。

注意：DailyClean 1100 系列以 HX34.开头的型号没有电池电量指示灯。这些牙刷放在充电器上时会发出两声蜂鸣声，表示正在充电。 

插座不工作

在相同插座上尝试插入另一个产品。如果该产品也无法工作，则插座可能存在问题。尝试使用其他插座为您的飞利浦 Sonicare 牙刷充满电。您可能需要重置 GFCI 插座。

干扰

金属表面或其他充电器可能会干扰您的充电器。确保不要将充电器置于金属表面上或靠近其他充电器的位置。将充电器置于其他位置，然后重试。

 

牙刷没有正确放置在充电杯或充电座上

如果您的牙刷随附充电杯或无线充电座，请确保牙刷底部接触充电杯或充电座的中心位置。

适用于与 Soincare 应用程序兼容的牙刷

连接到应用程序时，牙刷会获得软件更新。这是通过固件更新实现的。其中一些更新可提高充电能力。

请按照以下步骤执行操作，检查您是否已在牙刷柄上安装了新固件：

在 App Store 或 Google Play 中更新（或下载）飞利浦 Sonicare 应用程序的新版本。
打开飞利浦 Sonicare 应用程序
轻击左上角的菜单图标
转至“我的产品”
选择您的牙刷
选择“手柄更新”以查看是否有可用更新
如果有可用的更新，请按照飞利浦 Sonicare 应用程序中的说明更新手柄固件。

如果这些步骤均无法解决您的问题，则请联系我们以获得进一步帮助。 

此页面上的信息适用于以下型号： HX3296/50 , HX9912/77 , HX9912/79 , HX9912/78 , HX6801/36 , HX6801/37 , HX6421/51 , HX9609/04 , HX6805/34 , HX9649/03 , HX6215/74 , HX9684/04 , HX3714/01 , HX3734/03 , HX3724/02 , HX9901/33 , HX6806/02 , HX6855/12 , HX6851/59 , HX6211/46 , HX8911/03 , HX6921/01 , HX7533/01 , HX6215/29 , HX6225/16 , HX9192/01 , HX6803/02 , HX6897/22 , HX6877/27 , HX6874/42 , HX6871/42 , HX6859/12 , HX6857/20 , HX6856/12 , HX6853/12 , HX6809/02 , HX6808/02 , HX6807/02 , HX6800/06 , HX9944/02 , HX9984/02 , HX9903/02 , HX9903/42 , HX6850/60 , HX9924/12 , HX9954/52 , HX9924/22 , HX6213/60 , HX6275/63 , HX6263/62 , HX6223/61 , HX3216/01 , HX9392/91 , HX9312/02 , HX3226/51 , HX3226/41 , HX3226/22 , HX6616/50 , HX6616/52 , HX6616/51 , HX6234/35 , HX6235/36 , HX6322/29 , HX3216/13 , HX6322/04 , HX3216/31 , HX6721/33 , HX8962/05 , HX6231/08 , HX9372/04 , HX9182/18 , HX9172/19 , HX9141/20 , HX6712/04 , HX6761/03 , HX6631/01 , HX6632/09 , HX6512/35 , HX6231/01 , HX6314/35 , HX9362/67 , HX6312/05 , HX6311/07 , HX9352/04 , HX9112/02 , HX9182/08 , HX9172/10 , HX9141/08 , HX9322/14 , HX9332/04 , HX9322/12 , HX9382/03 , HX9342/02 , HX9332/03 , HX9332/05 , HX6311/02 , HX6921/02 , HX6993/03 , HX6972/10 , HX6381/02 , HX6992/03 , HX6932/10 , HX6902/02 , HX6711/02 , HX6732/02 , HX6730/02 , HX6942/04 , HX6782/02 , HX6780/02 , HX6982/03 , HX6511/50 , HX5251/02 , HX5751/02 . 更多 更少

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