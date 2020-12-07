将刷柄置于充电器上。电池指示灯是否闪烁，或者是否会听到蜂鸣音？如果是，则表明牙刷需要充电。

充电时，确保您使用的是飞利浦 Sonicare 牙刷随附的原装充电器。充电组件不可互换。如果您有钻石亮白刷柄，请参阅下面的指南，以确保您使用的是兼容的充电器。

刷柄名称 钻石亮白 钻石亮白智能 钻石亮白 9000 系列 刷柄底部代码 HX93、HX934、HX935、HX936、HX937 HX992、HX993 HX991 充电座底部代码 HX9100 型号：CBA1001、CBA2001、CBA3001 型号：CBA5001、CBA4001

同时确保将插头插入带电的插座以为其充电。

充电时间可能会因牙刷型号而异。有关充电的更多详情，请参阅用户手册。