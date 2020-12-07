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HX3296/50 Philips Sonicare Elite+ 充电式声波震动牙刷 新品
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Philips Sonicare Elite+ 充电式声波震动牙刷

HX3296/50

我的飞利浦声波电动牙刷无法开启

飞利浦声波电动牙刷无法开启？如果在按下电源按钮时没有震动，您可能想要使用这些可能原因和解决方案来尝试自行解决。

牙刷无法充电

将刷柄置于充电器上。电池指示灯是否闪烁，或者是否会听到蜂鸣音？如果是，则表明牙刷需要充电。
充电时，确保您使用的是飞利浦 Sonicare 牙刷随附的原装充电器。充电组件不可互换。如果您有钻石亮白刷柄，请参阅下面的指南，以确保您使用的是兼容的充电器。 
刷柄名称钻石亮白钻石亮白智能钻石亮白 9000 系列
刷柄底部代码HX93、HX934、HX935、HX936、HX937HX992、HX993HX991
充电座底部代码HX9100型号：CBA1001、CBA2001、CBA3001型号：CBA5001、CBA4001

同时确保将插头插入带电的插座以为其充电。
充电时间可能会因牙刷型号而异。有关充电的更多详情，请参阅用户手册。

电源按钮卡住

牙膏残留物可能会积聚在电源按钮周围的小间隙中。这样可能会造成电源按钮卡住，无法正常工作。使用湿布清洁电源按钮及其周围区域，以确保无碎屑。  建议您每次使用后取下刷头，用水冲洗刷头和刷柄以清除残留物。
 

对于智能牙刷，请检查固件更新

如果您使用的是智能牙刷，请注意，当它连接至应用程序时会进行软件更新。这是通过固件更新实现的。其中一些更新可提高充电能力。

请按照以下步骤执行操作，以检查您是否已在刷柄上安装了新固件：

在应用商店或 Google Play 中更新（或下载）飞利浦 Sonicare 应用程序的新版本。
打开 Philips Sonicare 应用程序
轻击左上角的菜单图标
转至“我的产品”
选择您的牙刷
选择“刷柄更新”以查看是否有更新可用
如果有可用的更新，请按照飞利浦 Sonicare 应用程序中的说明更新刷柄固件。

如果您已尝试上述所有故障排除建议，但牙刷仍未打开，则请联系我们以获得进一步帮助。

此页面上的信息适用于以下型号： HX3296/50 , HX9609/04 , HX9649/03 , HX9684/04 , HX6352/43 , HX6352/45 , HX3714/01 , HX3734/03 , HX3724/02 , HX9901/33 , HX6806/02 , HX9361/62 , HX9351/52 , HX6855/12 , HX6851/59 , HX6211/46 , HX8911/03 , HX6921/01 , HX7533/01 , HX6215/29 , HX6225/16 , HX9192/01 , HX6803/02 , HX6897/22 , HX6877/27 , HX6874/42 , HX6871/42 , HX6859/12 , HX6857/20 , HX6856/12 , HX6853/12 , HX6809/02 , HX6808/02 , HX6807/02 , HX6800/06 , HX9944/02 , HX9984/02 , HX9903/02 , HX9903/42 , HX6850/60 , HX9924/12 , HX9954/52 , HX9924/22 , HX6213/60 , HX6275/63 , HX6263/62 , HX6223/61 , HX3216/01 , HX9392/91 , HX9312/02 , HX3226/51 , HX3226/41 , HX3226/22 , HX6616/50 , HX6616/52 , HX6616/51 , HX6234/35 , HX6235/36 , HX6322/29 , HX3216/13 , HX6322/04 , HX3216/31 , HX6721/33 , HX8962/05 , HX6231/08 , HX9372/04 , HX9182/18 , HX9172/19 , HX9141/20 , HX6712/04 , HX6761/03 , HX6631/01 , HX6632/09 , HX6512/35 , HX6231/01 , HX6314/35 , HX9362/67 , HX6312/05 , HX6311/07 , HX9352/04 , HX9112/02 , HX9182/08 , HX9172/10 , HX9141/08 , HX9322/14 , HX9332/04 , HX9322/12 , HX9382/03 , HX9342/02 , HX9332/03 , HX9332/05 , HX6311/02 , HX6921/02 , HX6993/03 , HX6972/10 , HX6381/02 , HX6992/03 , HX6932/10 , HX6902/02 , HX6711/02 , HX6732/02 , HX6730/02 , HX6942/04 , HX6782/02 , HX6780/02 , HX6982/03 , HX6511/50 , HX5251/02 , HX5751/02 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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