我的飞利浦声波电动牙刷无法开启
飞利浦声波电动牙刷无法开启？如果在按下电源按钮时没有震动，您可能想要使用这些可能原因和解决方案来尝试自行解决。
牙刷无法充电
将刷柄置于充电器上。电池指示灯是否闪烁，或者是否会听到蜂鸣音？如果是，则表明牙刷需要充电。
充电时，确保您使用的是飞利浦 Sonicare 牙刷随附的原装充电器。充电组件不可互换。如果您有钻石亮白刷柄，请参阅下面的指南，以确保您使用的是兼容的充电器。
同时确保将插头插入带电的插座以为其充电。
充电时间可能会因牙刷型号而异。有关充电的更多详情，请参阅用户手册。
充电时，确保您使用的是飞利浦 Sonicare 牙刷随附的原装充电器。充电组件不可互换。如果您有钻石亮白刷柄，请参阅下面的指南，以确保您使用的是兼容的充电器。
|刷柄名称
|钻石亮白
|钻石亮白智能
|钻石亮白 9000 系列
|刷柄底部代码
|HX93、HX934、HX935、HX936、HX937
|HX992、HX993
|HX991
|充电座底部代码
|HX9100
|型号：CBA1001、CBA2001、CBA3001
|型号：CBA5001、CBA4001
同时确保将插头插入带电的插座以为其充电。
充电时间可能会因牙刷型号而异。有关充电的更多详情，请参阅用户手册。
电源按钮卡住
牙膏残留物可能会积聚在电源按钮周围的小间隙中。这样可能会造成电源按钮卡住，无法正常工作。使用湿布清洁电源按钮及其周围区域，以确保无碎屑。 建议您每次使用后取下刷头，用水冲洗刷头和刷柄以清除残留物。
对于智能牙刷，请检查固件更新
如果您使用的是智能牙刷，请注意，当它连接至应用程序时会进行软件更新。这是通过固件更新实现的。其中一些更新可提高充电能力。
请按照以下步骤执行操作，以检查您是否已在刷柄上安装了新固件：
在应用商店或 Google Play 中更新（或下载）飞利浦 Sonicare 应用程序的新版本。
打开 Philips Sonicare 应用程序
轻击左上角的菜单图标
转至“我的产品”
选择您的牙刷
选择“刷柄更新”以查看是否有更新可用
如果有可用的更新，请按照飞利浦 Sonicare 应用程序中的说明更新刷柄固件。
如果您已尝试上述所有故障排除建议，但牙刷仍未打开，则请联系我们以获得进一步帮助。
请按照以下步骤执行操作，以检查您是否已在刷柄上安装了新固件：
在应用商店或 Google Play 中更新（或下载）飞利浦 Sonicare 应用程序的新版本。
打开 Philips Sonicare 应用程序
轻击左上角的菜单图标
转至“我的产品”
选择您的牙刷
选择“刷柄更新”以查看是否有更新可用
如果有可用的更新，请按照飞利浦 Sonicare 应用程序中的说明更新刷柄固件。
如果您已尝试上述所有故障排除建议，但牙刷仍未打开，则请联系我们以获得进一步帮助。