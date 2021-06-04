我的飞利浦毛发修剪器或理发器的电池电量消耗过快

如果您的飞利浦毛发修剪器或理发器的电池电量比预期消耗快，请按照我们的故障排除建议解决此问题。

修剪器未充满电 在首次使用您的飞利浦修剪器前，请确保为产品充满电。对于配备镍氢电池的产品，正常充电时间为 1 小时，但我们建议您首次充电 3 小时。根据您的修剪器型号，其显示屏上可能带有充电指示灯。当此指示灯指示电池电量几乎耗尽时，请为修剪器充电。



如果您的修剪器没有电池电量指示灯，则应在设备运行速度比平时慢或者您对修剪速度不再满意时为设备充电。充满电的修剪器可在下次需要充电前使用多次。



注意：充电说明可能因修剪器型号而异。请参阅您的用户手册以获取具体的充电建议。

您的毛发较为浓密 如果您头上和/或胡须的毛发长而浓密，那么您的飞利浦修剪器将需要更多动力来进行修剪或切剃。在这种情况下，修剪器的电池电量可能比平时消耗得更快。



为了确保您有足够的电池电量完成整个修剪过程，请使用充满电的修剪器。

修剪器的修剪部件变脏 您的修剪器需要定期清洁才能正常运作。毛发或碎屑可能会卡在设备中并影响其性能。



清洁您的修剪器之前，请确定它是否可水洗，还是仅适合干洗。



可水洗的修剪器

修剪器上印有水龙头或淋浴符号。要清洁这些设备，请取下附件和刀片，然后用水清洁其下方区域。

请勿使用肥皂水或任何清洁剂，因为这可能会洗去刀片上的防护润滑脂使其性能受到影响。请先分别清洗和晾干附件，然后再将其重新安装至修剪器。



不可水洗修剪器

这类设备上印有打叉的水龙头符号。这些产品不可用水清洗。当您拆下附件时，请使用随附的小刷子或使用棉签清洁其下方区域。



带可水洗附件的不可水洗修剪器

部分飞利浦修剪器不可水洗，但可以用水清洁其附件。对于这些设备，请取下附件以便进行冲洗。确保附件完全干燥后再将其放回修剪器。

观看下面的教学视频以了解如何清洁这些设备。



有关特定型号的详细说明，请参阅用户手册。 Play Pause