寻找有关其他产品的信息？

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EP2121/62 Series 2200 全自动浓缩咖啡机
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Series 2200 全自动浓缩咖啡机

EP2121/62

飞利浦浓缩咖啡机提示我在安装 AquaClean 滤水器后进行除垢

如果您的飞利浦浓缩咖啡机在安装 AquaClean 滤水器后提示您为咖啡机除垢，则可能有几种原因。请查看下列可能的解决方案。

注意：请注意，如果您已经使用 AquaClean 滤水器，从某种意义上来讲，您仍然需要为咖啡机除垢，这一点十分重要。

未及时更换 AquaClean 滤水器

当 AquaClean 滤水器图标呈橙色闪烁时，则表示您需要更换滤水器。

只要它处于闪烁状态，您就可以更换滤水器且无需首先为咖啡机除垢。

如果您没有更换 AquaClean 滤水器，橙色指示灯最终将熄灭。在这种情况下，您需要首先为咖啡机除垢，然后再更换新的滤水器。这是因为在开始使用 AquaClean 滤水器之前，咖啡机不能存在水垢。

AquaClean 滤水器尚未激活

安装并激活 AquaClean 滤水器后，AquaClean 指示灯变为蓝色，以确认 AquaClean 滤水器已激活。

如果 AquaClean 指示灯未呈蓝色亮起，则表示滤水器未激活，您需要安装并激活滤水器。要执行上述操作，请按照下列步骤操作或观看我们的视频：

1.摇晃过滤网大约 5 秒
2.将滤水器倒过来浸在盛有冷水的水壶中，稍微摇晃/按压滤水器，一直等到不再有气泡出现
3.滤水器现已准备好使用，且可插入水箱
4.将滤水器垂直插入水箱中的过滤接口。将滤水器向下按至最低点
5将清水注入水箱直至 MAX（最高）水位，然后将其放回咖啡机
6按住 AquaClean 滤水器图标 3 秒钟，直至指示灯开始闪烁
7.在热水喷嘴下方放一个碗，然后按开始。咖啡机将放出一些温水
8完成后，AquaClean 滤水器指示灯将变为蓝色，这表示 AquaClean 滤水器已激活

这些解决方案均无法解决问题吗？请联系我们以获取进一步帮助。

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