主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

产品
XC8349/81 8000 Series Aqua Plus 无绳吸尘器 新品
请注意，您的产品颜色可能与此图片有所不同，但是支持信息是相同的
查看产品

8000 Series Aqua Plus 无绳吸尘器

XC8349/81

我的飞利浦无绳吸尘器 SpeedPro Max 吸力较低

如果您的飞利浦无绳吸尘器 SpeedPro Max 或 SpeedPro Max Aqua 吸力较低，请在下方查找我们的故障排除建议。

滤网堵塞

如果您的飞利浦无绳吸尘器 SpeedPro Max 的滤网变脏，可能会影响无绳吸尘器的性能。

为了获得理想的清洁吸力，请按照以下步骤清洁滤网：

1. 将集尘桶从产品中取出
2. 将滤网从集尘桶的下方取出 
注意：该滤网包含一个普通滤网和一个海绵滤网。普通滤网不能用水清洗。海绵滤网可以用水清洗。
3. 将海绵滤网与普通滤网分开
4. 用水清洗海绵滤网，并等待其完全晾干
注意：海绵滤网需要完全晾干后才能放回产品中。
5. 通过敲击来进行清洁普通滤网 
6. 将普通滤网和海绵滤网放在一起，然后放回防尘桶
 

滚刷堵塞

污垢或毛发可能会卡在飞利浦无绳吸尘器 SpeedPro Max 的滚刷下方。这可能会导致滚刷堵塞。 

要解决此问题，请按照以下步骤清洁真空吸尘器的滚刷：

1. 关闭产品
2. 将吸嘴倒转 
3 .切换专用夹以取出滚刷（参见下图 2）
4. 使用一把剪刀剪掉缠住滚刷的毛发、线头和其他污垢（参见下图 3）
5. 将滚刷重新插入吸嘴（参见下图 4）
 

集尘桶已满

如果集尘桶已满，您的无绳吸尘器的性能可能会降低。
为了获得理想性能，请执行以下步骤：

1. 关闭产品，并将集尘桶从产品中取出
2. 打开集尘桶 
3. 将集尘桶内的脏物倒入垃圾箱中
4. 用湿布清洁集尘桶内部

这些解决方案均无法解决问题吗？请联系我们以获取进一步帮助。
 

此页面上的信息适用于以下型号： XC8349/81 , FC6801/82 , FC6813/81 , XC8149/81 , FC6722/81 , FC6723/81 , FC6724/81 , FC6725/81 , FC6726/82 , FC6727/82 , FC6728/82 , FC6729/82 , FC6908/82 , FC6812/82 , FC6814/82 , FC6822/82 , FC6823/81 , FC6827/81 . 更多 更少

其他问题

产品使用与结果 (1)
电源/充电/电池寿命 (1)
性能 (1)

按产品编号搜索。

搜索词
建议结果
    在哪里可以找到我的产品编号？

    每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    您可以通过几种不同的方法来查找型号：
    在包装盒上查找
    在产品内部查找
    在产品上查找
    在手册中查找
    很抱歉，我们没有找到此产品。请检查您填写的型号是否正确。型号由字母后跟数字组成（例如，HX9903、SP9820）。如果输入该型号后没有返回任何结果，我们建议您与我们的联络中心联系。
    {words} 的搜索结果（{number} 种产品）

    我们找到了在您所在国家/地区之外提供的 {number} 件产品，所以，本地促销活动可能不适用。

    显示产品 隐藏产品

    我们找到多个产品。

    请根据产品编号的最后 2 位数选择型号，例如 RQ1280/21。

    产品图像

    产品描述

    型号

    返回到所有产品
    注册您的产品
    注册您的产品

    跟踪您的产品保修范围

    可享受现金返还、礼物和特惠

    轻松获得产品支持

    注册您的产品