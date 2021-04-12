我的飞利浦无绳吸尘器 SpeedPro Max 吸力较低

如果您的飞利浦无绳吸尘器 SpeedPro Max 或 SpeedPro Max Aqua 吸力较低，请在下方查找我们的故障排除建议。

滤网堵塞 如果您的飞利浦无绳吸尘器 SpeedPro Max 的滤网变脏，可能会影响无绳吸尘器的性能。



为了获得理想的清洁吸力，请按照以下步骤清洁滤网：



1. 将集尘桶从产品中取出

2. 将滤网从集尘桶的下方取出

注意：该滤网包含一个普通滤网和一个海绵滤网。普通滤网不能用水清洗。海绵滤网可以用水清洗。

3. 将海绵滤网与普通滤网分开

4. 用水清洗海绵滤网，并等待其完全晾干

注意：海绵滤网需要完全晾干后才能放回产品中。

5. 通过敲击来进行清洁普通滤网

6. 将普通滤网和海绵滤网放在一起，然后放回防尘桶



滚刷堵塞 污垢或毛发可能会卡在飞利浦无绳吸尘器 SpeedPro Max 的滚刷下方。这可能会导致滚刷堵塞。



要解决此问题，请按照以下步骤清洁真空吸尘器的滚刷：



1. 关闭产品

2. 将吸嘴倒转

3 .切换专用夹以取出滚刷（参见下图 2）

4. 使用一把剪刀剪掉缠住滚刷的毛发、线头和其他污垢（参见下图 3）

5. 将滚刷重新插入吸嘴（参见下图 4）

