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FC6407/81 PowerPro Aqua 吸尘、湿拖和手持式3合1无线吸尘器
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PowerPro Aqua 吸尘、湿拖和手持式3合1无线吸尘器

FC6407/81

我的飞利浦无绳吸尘器 PowerPro Duo 吸力较低

如果您的飞利浦无绳吸尘器 PowerPro Duo 或 PowerPro Aqua 吸力较低，请在下方查找我们的故障排除建议，以自行解决此问题。

过滤网堵塞

污垢或毛发可能会卡在飞利浦无绳吸尘器 PowerPro Duo 或 PowerPro Aqua 的滚刷下方。这可能会导致滚刷阻塞。

要解决此问题，请按照以下步骤清洁无绳吸尘器的滚刷：

1.关闭产品，然后按下 Filter 按钮取出滤网
2.取下海绵滤网
3.用自来水清洁海绵滤网
4.将滤网晾干 24 小时后再放回产品中
 
清洁飞利浦 PowerPro Duo 过滤网

滚刷堵塞

如果您的无绳吸尘器的滚刷堵塞，请按照以下分步说明解决此问题：

1.关闭产品
2.打开吸嘴盖并取下滚刷
3.使用一把剪刀剪掉缠住滚刷的毛发、线头和其他污垢
4.将滚刷放回吸嘴中，盖上盖子

这些解决方案仍无法解决该问题？请联系我们以获取进一步帮助。
 

此页面上的信息适用于以下型号： FC6407/81 , FC6171/81 , FC6408/81 , FC6409/81 , FC6405/81 , FC6400/81 , FC6402/81 , FC6401/81 , FC6162/81 , FC6166/81 , FC6168/82 . 更多 更少

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