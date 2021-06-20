我的飞利浦无绳吸尘器 PowerPro Duo 吸力较低

如果您的飞利浦无绳吸尘器 PowerPro Duo 或 PowerPro Aqua 吸力较低，请在下方查找我们的故障排除建议，以自行解决此问题。

过滤网堵塞 污垢或毛发可能会卡在飞利浦无绳吸尘器 PowerPro Duo 或 PowerPro Aqua 的滚刷下方。这可能会导致滚刷阻塞。



要解决此问题，请按照以下步骤清洁无绳吸尘器的滚刷：



1.关闭产品，然后按下 Filter 按钮取出滤网

2.取下海绵滤网

3.用自来水清洁海绵滤网

4.将滤网晾干 24 小时后再放回产品中

