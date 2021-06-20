我的飞利浦无绳吸尘器 PowerPro Duo 吸力较低
如果您的飞利浦无绳吸尘器 PowerPro Duo 或 PowerPro Aqua 吸力较低，请在下方查找我们的故障排除建议，以自行解决此问题。
过滤网堵塞
污垢或毛发可能会卡在飞利浦无绳吸尘器 PowerPro Duo 或 PowerPro Aqua 的滚刷下方。这可能会导致滚刷阻塞。
要解决此问题，请按照以下步骤清洁无绳吸尘器的滚刷：
1.关闭产品，然后按下 Filter 按钮取出滤网
2.取下海绵滤网
3.用自来水清洁海绵滤网
4.将滤网晾干 24 小时后再放回产品中
要解决此问题，请按照以下步骤清洁无绳吸尘器的滚刷：
1.关闭产品，然后按下 Filter 按钮取出滤网
2.取下海绵滤网
3.用自来水清洁海绵滤网
4.将滤网晾干 24 小时后再放回产品中
滚刷堵塞
如果您的无绳吸尘器的滚刷堵塞，请按照以下分步说明解决此问题：
1.关闭产品
2.打开吸嘴盖并取下滚刷
3.使用一把剪刀剪掉缠住滚刷的毛发、线头和其他污垢
4.将滚刷放回吸嘴中，盖上盖子
这些解决方案仍无法解决该问题？请联系我们以获取进一步帮助。
1.关闭产品
2.打开吸嘴盖并取下滚刷
3.使用一把剪刀剪掉缠住滚刷的毛发、线头和其他污垢
4.将滚刷放回吸嘴中，盖上盖子
这些解决方案仍无法解决该问题？请联系我们以获取进一步帮助。