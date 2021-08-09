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如何为飞利浦剃须刀充电？

根据您的型号，您可以用多种方式为飞利浦剃须刀充电。请始终使用剃须刀随附的原装充电器，因为并非所有充电器都与所有剃须刀兼容。 

使用标准插入式充电器为飞利浦剃须刀充电

1.确保剃须刀已关闭。
2.将充电器的小插头插入剃须刀底部，然后将电源部件插入电源插座。根据剃须刀型号，充电时间可能从 1 小时到 8 小时不等。
3.充电之后，从电源插座上拔下电源部件，并从产品上拔出小插头。 

在充电座内充电

一些飞利浦剃须刀附带了充电座。在此处了解如何使用这些部件。
  1. 确保剃须刀已关闭。
  2. 将充电器的小插头插入充电座，然后将电源部件插入电源插座。 
  3. 将剃须刀插接在充电座中。 
  4. 充电之后，从电源插座上拔下电源部件，并从充电座上拔出小插头。
指示灯：
一些最新型号的充电座底部有一个光环。剃须刀正在充电时，此光环将亮起并快速旋转。
- 大约 5 分钟后，光环的旋转速度会变慢。电池现在包含的电量将足以完成一次剃须。
- 当产品继续充电时，灯环变亮，旋转速度变慢。
- 产品充满电后，光环将完全亮起并停止旋转。 

使用 Qi 无线充电座充电

在此处了解如何使用 Qi 无线充电座为飞利浦剃须刀充电。
  1. 将 Qi 无线充电座插入带电的电源插座。
  2. 晾干剃须刀，除去多余的水。现在将其水平放置在充电座上。确保剃须刀装入无线充电座的沟槽。
  3. 当剃须刀已正确放置并已连接进行充电，无线充电座会发出蜂鸣音，且充电座上的环将亮起。
使用 Qi 充电座为剃须刀充电大约需要 3 小时。充满电后，您可以将剃须刀放在 Qi 充电座上，只要您愿意。这不会影响电池或性能。

快速充电：大约充电 18 分钟后，剃须刀便可获得完成一次剃须所需的足够电量。
 

使用飞利浦高效智能清洁系统充电

将剃须刀倒置放在支架上方。确保剃须刀的正面朝向高效智能清洁系统，然后按照以下步骤进行操作：
  1. 将剃须刀置于高效智能清洁支架中
  2. 将剃须刀向后倾斜
  3. 按下高效智能清洁系统的顶盖，直至听到“咔哒”一声，确认剃须刀已锁定就位。
您会看到高效智能清洁系统上的电池符号闪烁，表示剃须刀正在充电。

此页面上的信息适用于以下型号： S9931/20 , S9933/50 , S9932/20 , S9935/50 , S9936/55 , S1108/02 , S5532/00 , S7735/55 , S7732/50 , S7731/40 , S5536/09 , S5533/08 , S5531/00 , S8050/96 , S5535/05 , S6670/02 , S6875/68 , S6688/16 , S9188/88 , SP9810/19 , S9551/26 , S5688/76 , S3206/09 , S80/01 , S80/02 , S7880/18 , S1101/02 , S4303/12 , S3203/08 , S3202/06 , S3102/06 , S2305/06 , S2303/02 , S2302/02 , S1203/02 , S1102/02 , S1103/02 , S3103/06 , S5951/04 , S6015/16 , S7950/18 , S7970/26 , S7910/16 , S5088/74 , S5888/75 , S3561/13 , S6550/05 , S6840/25 , S6580/11 , S7340/32 , SP9880/61 , SP9863/14 , SP9861/13 , SP9860/13 , S1020/04 , SW6710/15 , S9051/26 , S9041/12 , S5551/27 , S5530/37 , S3590/06 , S3550/06 , SW3700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , SW5700/07 , S8870/62 , S5351/05 , S6011/05 , S5580/68 , S7740/69 , S1050/02 , S1010/04 , S1060/04 , S1560/04 , S7980/68 , SP9811/65 , SP9851/70 , S5091/50 , S9781/35 , S8880/68 , S8980/12 , S5571/68 , S8860/62 , S5008/04 , S5570/43 , S5570/33 , S5380/04 , S5370/04 , S5210/04 , S5095/58 , S5090/58 , S5082/61 , S5081/04 , S5080/03 , S5079/04 , S5078/04 , S5077/03 , S5015/61 , S5013/04 , S5011/04 , S5010/03 , S5110/04 , S5560/33 , S5230/04 , S5130/04 , S7310/12 , S7780/62 , S7720/35 , S7530/43 , S7370/12 , AT800/16 , S9988/68 , AT798/16 , S9031/12 , S9911/62 , S9731/31 , S9711/33 , S9511/41 , S9151/12 , S9111/12 , AT620/14 . 更多 更少

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