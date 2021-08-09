确保剃须刀已关闭。 将充电器的小插头插入充电座，然后将电源部件插入电源插座。 将剃须刀插接在充电座中。 充电之后，从电源插座上拔下电源部件，并从充电座上拔出小插头。

一些飞利浦剃须刀附带了充电座。在此处了解如何使用这些部件。指示灯：一些最新型号的充电座底部有一个光环。剃须刀正在充电时，此光环将亮起并快速旋转。- 大约 5 分钟后，光环的旋转速度会变慢。电池现在包含的电量将足以完成一次剃须。- 当产品继续充电时，灯环变亮，旋转速度变慢。- 产品充满电后，光环将完全亮起并停止旋转。