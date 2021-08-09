如何为飞利浦剃须刀充电？
根据您的型号，您可以用多种方式为飞利浦剃须刀充电。请始终使用剃须刀随附的原装充电器，因为并非所有充电器都与所有剃须刀兼容。
使用标准插入式充电器为飞利浦剃须刀充电
1.确保剃须刀已关闭。
2.将充电器的小插头插入剃须刀底部，然后将电源部件插入电源插座。根据剃须刀型号，充电时间可能从 1 小时到 8 小时不等。
3.充电之后，从电源插座上拔下电源部件，并从产品上拔出小插头。
2.将充电器的小插头插入剃须刀底部，然后将电源部件插入电源插座。根据剃须刀型号，充电时间可能从 1 小时到 8 小时不等。
3.充电之后，从电源插座上拔下电源部件，并从产品上拔出小插头。
在充电座内充电
一些飞利浦剃须刀附带了充电座。在此处了解如何使用这些部件。
一些最新型号的充电座底部有一个光环。剃须刀正在充电时，此光环将亮起并快速旋转。
- 大约 5 分钟后，光环的旋转速度会变慢。电池现在包含的电量将足以完成一次剃须。
- 当产品继续充电时，灯环变亮，旋转速度变慢。
- 产品充满电后，光环将完全亮起并停止旋转。
- 确保剃须刀已关闭。
- 将充电器的小插头插入充电座，然后将电源部件插入电源插座。
- 将剃须刀插接在充电座中。
- 充电之后，从电源插座上拔下电源部件，并从充电座上拔出小插头。
一些最新型号的充电座底部有一个光环。剃须刀正在充电时，此光环将亮起并快速旋转。
- 大约 5 分钟后，光环的旋转速度会变慢。电池现在包含的电量将足以完成一次剃须。
- 当产品继续充电时，灯环变亮，旋转速度变慢。
- 产品充满电后，光环将完全亮起并停止旋转。
使用 Qi 无线充电座充电
在此处了解如何使用 Qi 无线充电座为飞利浦剃须刀充电。
快速充电：大约充电 18 分钟后，剃须刀便可获得完成一次剃须所需的足够电量。
- 将 Qi 无线充电座插入带电的电源插座。
- 晾干剃须刀，除去多余的水。现在将其水平放置在充电座上。确保剃须刀装入无线充电座的沟槽。
- 当剃须刀已正确放置并已连接进行充电，无线充电座会发出蜂鸣音，且充电座上的环将亮起。
快速充电：大约充电 18 分钟后，剃须刀便可获得完成一次剃须所需的足够电量。
使用飞利浦高效智能清洁系统充电
|将剃须刀倒置放在支架上方。确保剃须刀的正面朝向高效智能清洁系统，然后按照以下步骤进行操作：
- 将剃须刀置于高效智能清洁支架中
- 将剃须刀向后倾斜
- 按下高效智能清洁系统的顶盖，直至听到“咔哒”一声，确认剃须刀已锁定就位。