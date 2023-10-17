搜索词

飞利浦支持

应何时更换飞利浦清洁系统的清洁液盒？

发表于 2023 年 10 月 24 日
要使飞利浦剃须刀保持干净、清爽和良好的工作状态，您需要定期更换清洁系统的清洁液盒。

在本常见问题解答中，您可以了解如何以及何时更换飞利浦须刀清洁中心（如右图所示）和高效智能清洁系统（如左图所示）的清洁液盒。

注意：自动清洁系统不能替代手动彻底清洁。飞利浦建议每月至少彻底清洁一次剃须刀。详情请参阅您的用户手册。

何时更换须刀清洁中心清洁液盒

有几个因素会影响清洁液位消耗速度。这些因素包括清洁频率、温度和其他导致液体蒸发的环境因素。

当您需要更换须刀清洁中心清洁液盒时，小窗口（如下图所示）将改变颜色。

下表根据您使用须刀清洁中心的频率，提供了每个清洁液盒的清洁周期数以及更换频率的大致指南。
 
您多久清洁一次剃须刀每个清洁液盒的的清洁周期数

需要更换清洁液盒的频率（平均）

每天约 30每月
每周数次约 20每 2 个月
每周约 13每 3 个月
每月约 3 每 3 个月

如何更换须刀清洁中心清洁液盒

当需要更换须刀清洁中心的清洁液盒时，请参阅以下说明和图示。
  1. 拧松并取下飞利浦须刀清洁中心的顶盖。
  2. 取出旧清洁液盒并倒掉残留的清洁液（可倒入洗涤槽中）。根据当地法规回收空清洁液盒。
  3. 从新清洁液盒上取下盖子，并撕下密封膜。
  4. 按下清洁液盒上的手柄，以打开卡扣钩。
  5. 使用手柄提起新清洁液盒，并将其放入须刀清洁中心中。
  6. 将剃须刀顶部倒放在须刀清洁中心上，然后扭转直至牢牢固定。
您的须刀清洁中心现已准备就绪，可供使用。

如果您需要须刀清洁中心替换清洁液盒，请单击此处

何时更换高效智能清洁系统清洁液盒

有几个因素会影响清洁液位消耗速度。这些因素包括清洁频率、温度和其他导致液体蒸发的环境因素。

当您需要更换高效智能清洁系统的清洁液盒时，清洁系统上的橙色符号（带两个箭头）将开始闪烁。

如何更换高效智能清洁系统清洁液盒

当需要更换高效智能清洁系统的清洁液盒时，请参阅以下说明和图示。
  1. 牢牢固定高效智能清洁系统，并按下侧面按钮。让清洁系统升起，以露出清洁液盒插槽。
  2. 滑出旧清洁液盒并倒掉残留的清洁液（可倒入洗涤槽中）。根据当地法规回收空清洁液盒。
  3. 从新清洁液盒顶部撕下密封膜，并将其滑入插槽。
  4. 将高效智能清洁系统主体部分向下按，以关闭清洁液盒。直到听到“咔哒”一声。这意味着清洁液盒已牢固关闭。
您的高效智能清洁系统现已准备就绪，可供使用。

如果您需要高效智能清洁系统替换清洁液盒，请单击此处

此页面上的信息适用于以下型号： XP9402/31 , X9000/10 , X9001/10 , X9002/10 , XP9400/26 , XP9203/20 , XP9401/47 , XP9404/31 , XP9202/20 , S9647/37 , S9642/37 , S7836/55 , S7832/40 , S8850/96 , S7837/50 , S7388/07 , SP9886/36 , S9889/88 , S9933/50 , S9936/55 , S9935/50 , S5099/03 , S5366/04 , S5166/03 , S5266/16 , SP9880/62 , S5666/98 , S7888/99 , S7731/40 , S7732/50 , S7735/55 , S5532/00 , S5533/08 , S5536/09 , S8050/96 , S5535/05 , S5531/00 , S629/02 , S626/02 , S666/02 , S628/02 , S6875/68 , S6688/16 , S6670/02 , QCP10/01 , S9188/88 , SP9810/19 , S9551/26 , S5688/76 , S5620/12 , S80/02 , S80/01 , S7880/18 , S5951/04 , S6015/16 , S7970/26 , S7950/18 , S7910/16 , S5088/74 , S588/14 , S5888/75 , S6580/11 , S6840/25 , S6550/05 , SP9863/14 , SP9860/13 , SP9861/13 , SP9880/61 , S7340/32 , S5551/27 , S9051/26 , S9041/12 , S5530/37 , S8870/62 , S556/12 , S586/12 , S6011/05 , S5351/05 , S529/12 , S528/02 , S526/02 , S566/02 , S5580/68 , S7740/69 , S7980/68 , SP9851/70 , SP9811/65 , S5091/50 , S9781/35 , S8880/68 , S8980/12 , S5571/68 , S8860/62 , S5082/61 , S5081/04 , S5095/58 , S5008/04 , S5080/03 , S5210/04 , S5079/04 , S5078/04 , S5077/03 , S5015/61 , S5570/33 , S5010/03 , S5370/04 , S5570/43 , S5380/04 , S5090/58 , S5013/04 , S5011/04 , S5110/04 , S5130/04 , S5230/04 , S5560/33 , S7310/26 , S7310/12 , S7780/62 , S7720/35 , S7530/43 , S7370/12 , S561/12 , S511/12 , S571/12 , S512/12 , S531/12 , S538/12 , S551/12 , S510/12 , S575/50 , S575/12 , S570/12 , S560/12 , S550/12 , S530/12 , S520/12 , S9988/68 , S9111/12 , S9731/31 , S9151/12 , S9911/62 , S9511/41 , S9711/33 , S9031/12 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

常见问题解答

在寻找别的东西吗？

了解所有飞利浦支持选项

支持主页

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。