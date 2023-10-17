要使飞利浦剃须刀保持干净、清爽和良好的工作状态，您需要定期更换清洁系统的清洁液盒。
在本常见问题解答中，您可以了解如何以及何时更换飞利浦须刀清洁中心（如右图所示）和高效智能清洁系统（如左图所示）的清洁液盒。
注意：自动清洁系统不能替代手动彻底清洁。飞利浦建议每月至少彻底清洁一次剃须刀。详情请参阅您的用户手册。
应何时更换飞利浦清洁系统的清洁液盒？
发表于 2023 年 10 月 24 日
何时更换须刀清洁中心清洁液盒
有几个因素会影响清洁液位消耗速度。这些因素包括清洁频率、温度和其他导致液体蒸发的环境因素。
当您需要更换须刀清洁中心清洁液盒时，小窗口（如下图所示）将改变颜色。
下表根据您使用须刀清洁中心的频率，提供了每个清洁液盒的清洁周期数以及更换频率的大致指南。
|您多久清洁一次剃须刀
|每个清洁液盒的的清洁周期数
|
需要更换清洁液盒的频率（平均）
|每天
|约 30
|每月
|每周数次
|约 20
|每 2 个月
|每周
|约 13
|每 3 个月
|每月
|约 3
|每 3 个月
如何更换须刀清洁中心清洁液盒
当需要更换须刀清洁中心的清洁液盒时，请参阅以下说明和图示。
如果您需要须刀清洁中心替换清洁液盒，请单击此处。
- 拧松并取下飞利浦须刀清洁中心的顶盖。
- 取出旧清洁液盒并倒掉残留的清洁液（可倒入洗涤槽中）。根据当地法规回收空清洁液盒。
- 从新清洁液盒上取下盖子，并撕下密封膜。
- 按下清洁液盒上的手柄，以打开卡扣钩。
- 使用手柄提起新清洁液盒，并将其放入须刀清洁中心中。
- 将剃须刀顶部倒放在须刀清洁中心上，然后扭转直至牢牢固定。
如果您需要须刀清洁中心替换清洁液盒，请单击此处。
何时更换高效智能清洁系统清洁液盒
有几个因素会影响清洁液位消耗速度。这些因素包括清洁频率、温度和其他导致液体蒸发的环境因素。
当您需要更换高效智能清洁系统的清洁液盒时，清洁系统上的橙色符号（带两个箭头）将开始闪烁。
如何更换高效智能清洁系统清洁液盒
当需要更换高效智能清洁系统的清洁液盒时，请参阅以下说明和图示。
如果您需要高效智能清洁系统替换清洁液盒，请单击此处。
- 牢牢固定高效智能清洁系统，并按下侧面按钮。让清洁系统升起，以露出清洁液盒插槽。
- 滑出旧清洁液盒并倒掉残留的清洁液（可倒入洗涤槽中）。根据当地法规回收空清洁液盒。
- 从新清洁液盒顶部撕下密封膜，并将其滑入插槽。
- 将高效智能清洁系统主体部分向下按，以关闭清洁液盒。直到听到“咔哒”一声。这意味着清洁液盒已牢固关闭。
如果您需要高效智能清洁系统替换清洁液盒，请单击此处。