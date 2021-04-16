应何时更换飞利浦清洁系统的滤芯？

如果您使用的是飞利浦剃须刀清洁系统，如智能清洁（图 1）或快速清洗器（图 2），您可以在此了解何时更换清洁滤芯。

应何时更换清洁滤芯 当清洁系统指示或您对清洁系统的清洁性能不再满意时，我们建议您更换飞利浦剃须刀清洁系统的清洁滤芯。



对于高效智能清洁系统，您将在设备上看到一个闪烁橙色的箭头符号。在快速清洗器中，将出现一个小窗口形状的图标（参见图片）。



如果您每周都使用清洁系统，则滤芯中的清洁液应足够使用三个月。如果您使用得更频繁，则需要更早地（可能是在一个月内）更换滤芯。



飞利浦清洁滤芯配有专为该设备设计的专用清洁液。请勿尝试使用不同类型的清洁剂加注滤芯。这会损坏您的设备。



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应如何更换智能清洁系统中的清洁滤芯 要更换飞利浦高效智能清洁系统滤芯，请按照下方简易步骤进行操作：



1.拉出高效智能清洁系统的底部小格。

2.取出高效智能清洁系统滤芯，并将其丢弃。

3.获取新滤芯，从顶部撕下其盖板，然后将其放回插槽中。



现在，您的高效智能清洁系统可以与飞利浦剃须刀一起使用了。

应如何更换智能快速清洗器中的清洁滤芯 1.拧松并取下飞利浦快速清洗器的顶部。

2.将飞利浦快速清洗器滤芯的盖子拧开。

3.提起密封件上的卡舌，然后将其靠边角拉动，将密封件从飞利浦快速清洗器中取出。

4.按飞利浦快速清洗器手柄上的小圆形部分，以脱开手柄上的安全钩。

5.将快速清洗器滤芯放入飞利浦快速清洗器。