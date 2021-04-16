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S9933/50 Shaver series 9000 干湿两用电动剃须刀 新品
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Shaver series 9000 干湿两用电动剃须刀

S9933/50

应何时更换飞利浦清洁系统的滤芯？

如果您使用的是飞利浦剃须刀清洁系统，如智能清洁（图 1）或快速清洗器（图 2），您可以在此了解何时更换清洁滤芯。

应何时更换清洁滤芯

当清洁系统指示或您对清洁系统的清洁性能不再满意时，我们建议您更换飞利浦剃须刀清洁系统的清洁滤芯。

对于高效智能清洁系统，您将在设备上看到一个闪烁橙色的箭头符号。在快速清洗器中，将出现一个小窗口形状的图标（参见图片）。

如果您每周都使用清洁系统，则滤芯中的清洁液应足够使用三个月。如果您使用得更频繁，则需要更早地（可能是在一个月内）更换滤芯。

飞利浦清洁滤芯配有专为该设备设计的专用清洁液。请勿尝试使用不同类型的清洁剂加注滤芯。这会损坏您的设备。

要购买飞利浦清洁系统的更换滤芯，请访问我们的网上商城。
 

应如何更换智能清洁系统中的清洁滤芯

要更换飞利浦高效智能清洁系统滤芯，请按照下方简易步骤进行操作：

1.拉出高效智能清洁系统的底部小格。
2.取出高效智能清洁系统滤芯，并将其丢弃。
3.获取新滤芯，从顶部撕下其盖板，然后将其放回插槽中。

现在，您的高效智能清洁系统可以与飞利浦剃须刀一起使用了。 

应如何更换智能快速清洗器中的清洁滤芯

1.拧松并取下飞利浦快速清洗器的顶部。
2.将飞利浦快速清洗器滤芯的盖子拧开。
3.提起密封件上的卡舌，然后将其靠边角拉动，将密封件从飞利浦快速清洗器中取出。
4.按飞利浦快速清洗器手柄上的小圆形部分，以脱开手柄上的安全钩。
5.将快速清洗器滤芯放入飞利浦快速清洗器。

应如何回收清洁滤芯和智能快速清洗器

每个飞利浦清洁滤芯的有效期最长为三个月。滤芯均由可回收塑料制成。使用后，润滑液体可安全地丢弃到水槽中。请参阅您当地的回收利用指南，了解有关如何以及在何处回收这些产品的更多信息。

此页面上的信息适用于以下型号： S9933/50 , S9935/50 , S9936/55 , S5099/03 , S5366/04 , S5266/16 , S5166/03 , SP9880/62 , S5666/98 , S7888/99 , S5532/00 , S7735/55 , S7732/50 , S7731/40 , S5536/09 , S5533/08 , S5531/00 , S8050/96 , S5535/05 , S626/02 , S666/02 , S629/02 , S628/02 , S6670/02 , S6875/68 , S6688/16 , S9188/88 , SP9810/19 , S9551/26 , S5688/76 , S80/01 , S80/02 , S7880/18 , S5951/04 , S6015/16 , S7950/18 , S7970/26 , S7910/16 , S5888/75 , S588/14 , S5088/74 , S6550/05 , S6840/25 , S6580/11 , S7340/32 , SP9880/61 , SP9863/14 , SP9861/13 , SP9860/13 , S5530/37 , S9041/12 , S9051/26 , S5551/27 , S8870/62 , S6011/05 , S5351/05 , S528/02 , S526/02 , S586/12 , S566/02 , S556/12 , S529/12 , S5580/68 , S7740/69 , S7980/68 , SP9851/70 , SP9811/65 , S5091/50 , S9781/35 , S8880/68 , S8980/12 , S5571/68 , S8860/62 , S5008/04 , S5570/33 , S5370/04 , S5570/43 , S5095/58 , S5090/58 , S5082/61 , S5078/04 , S5077/03 , S5081/04 , S5015/61 , S5380/04 , S5210/04 , S5010/03 , S5011/04 , S5013/04 , S5079/04 , S5080/03 , S5230/04 , S5130/04 , S5110/04 , S5620/12 , S5560/33 , S7310/12 , S7780/62 , S7720/35 , S7530/43 , S7370/12 , S511/12 , S571/12 , S561/12 , S551/12 , S538/12 , S512/12 , S531/12 , S550/12 , S560/12 , S530/12 , S510/12 , S520/12 , S570/12 , S575/12 , S575/50 , S9988/68 , S9031/12 , S9511/41 , S9111/12 , S9151/12 , S9711/33 , S9731/31 , S9911/62 . 更多 更少

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