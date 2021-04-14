以下是如何使用 Sonicare 9900 Prestige 的分步指南。
如何使用 Sonicare 9900 Prestige？
第一步
将刷头牢牢推入牙刷柄。
注意：刷头和牙刷柄之间有细微的空隙属正常现象，这样可使刷头适当振动
注意：刷头和牙刷柄之间有细微的空隙属正常现象，这样可使刷头适当振动
第二步
浸湿刷毛并挤上牙膏。
第三步
将刷毛以小角度（大约 45 度）放在牙齿上。轻轻用力，使刷毛接触牙龈或牙龈略下方。
注意：始终将牙刷中间与牙齿接触。
注意：始终将牙刷中间与牙齿接触。
第四步
按下电源按钮以打开牙刷。
第五步
轻轻用力，高效工作，牙刷让您轻松便捷。
轻柔地将刷头在牙齿间来回小幅度缓慢移动，以便长刷毛能清洁牙缝。在整个刷牙周期中连续这样移动即可。
注意：刷毛应稍微呈喇叭形。请勿用力过度。牙刷柄振动变化时，光环会呈紫色闪烁，提醒您用力过大。
轻柔地将刷头在牙齿间来回小幅度缓慢移动，以便长刷毛能清洁牙缝。在整个刷牙周期中连续这样移动即可。
注意：刷毛应稍微呈喇叭形。请勿用力过度。牙刷柄振动变化时，光环会呈紫色闪烁，提醒您用力过大。
第六步
在清洁门牙内侧时，请将刷柄呈半直立状倾斜，在每颗牙齿上反复垂直移动。
第七步
BrushPacer 将刷牙时间分为同等时间的六段，并指示何时应移至下一部位。以短暂振动指示分段。刷牙过程结束时，牙刷将自动关闭。