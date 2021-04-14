如何使用 Sonicare 9900 Prestige？

以下是如何使用 Sonicare 9900 Prestige 的分步指南。



第一步 将刷头牢牢推入牙刷柄。



注意：刷头和牙刷柄之间有细微的空隙属正常现象，这样可使刷头适当振动

第二步 浸湿刷毛并挤上牙膏。

第三步 将刷毛以小角度（大约 45 度）放在牙齿上。轻轻用力，使刷毛接触牙龈或牙龈略下方。



注意：始终将牙刷中间与牙齿接触。

第四步 按下电源按钮以打开牙刷。

第五步 轻轻用力，高效工作，牙刷让您轻松便捷。



轻柔地将刷头在牙齿间来回小幅度缓慢移动，以便长刷毛能清洁牙缝。在整个刷牙周期中连续这样移动即可。



注意：刷毛应稍微呈喇叭形。请勿用力过度。牙刷柄振动变化时，光环会呈紫色闪烁，提醒您用力过大。

第六步 在清洁门牙内侧时，请将刷柄呈半直立状倾斜，在每颗牙齿上反复垂直移动。



第七步 BrushPacer 将刷牙时间分为同等时间的六段，并指示何时应移至下一部位。以短暂振动指示分段。刷牙过程结束时，牙刷将自动关闭。